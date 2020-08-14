Комментарий: Лукашенко идет дорогой Януковича

Более семи тысяч арестованных за четверо суток, беспредел ОМОНа, сотни раненных и один погибший. Похоже, страх перед белорусским Майданом привел президента Беларуси Александра Лукашенко к потере реальности. Иначе трудно объяснить жестокость силовиков в отношении участников мирных акций протеста в Минске, Бресте, Пинске и других белорусских городах. Ведь тот, кто прав, никогда не будет доказывать свое превосходство дубинками, водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Лукашенко, став на путь Януковича, похоже, решил переплюнуть своего бывшего украинского коллегу. Со всеми вытекающими последствиями.

Три Майдана для Украины

За последние тридцать лет украинцы трижды собирали Майдан. В 1990 году в центре Киева на тогдашней площади Октябрьской революции (ныне - площадь Независимости) студенты устроили голодовку, выдвинув политические требования. Одно из них - недопущение подписания нового Союзного договора, что в итоге открыло дорогу к обретению страной независимости. Был еще один мини-майдан - акция "Украина без Кучмы".

Сергей Руденко

Дважды - в 2004 и 2014 годах Майдан собирал своими действиями Виктор Янукович. Первый раз - когда ЦИК пытался сфальсифицировать результаты президентских выборов, провозгласив Виктора Федоровича президентом Украины. Второй раз - когда украинское руководство во главе с Януковичем попыталось отказаться от евроинтеграции. Но в обоих случаях перед украинцами стоял выбор - Европа или Россия. И оба раза выбор был не в пользу Москвы.

Три Майдана научили украинцев быть сплоченными, организованными и добиваться своего. Три Майдана воспитали тех, кто в 2014 году ушел на фронт добровольцем. Три Майдана боролись за независимость государства и за право быть свободными. Белорусы пока что этому только учатся. Постепенно, шаг за щагом, испытывая на себе все "прелести" уличной демократии. Они, как в свое время и украинцы, скандируют "Милиция с народом!", выходят на акции протеста с цветами, пытаются мирным путем донести свою позицию до властей и поддерживают протестующих, сигналя из проезжающих автомобилей. Все это было и в Украине. До той поры, пока майдановцев не начали расстреливать - после чего протестовавшие начали отвечать тем же.

Режим Лукашенко решил сразу же погрузить белорусов, условно говоря, в Майдан-3. Для белорусов все происходящее сейчас на улицах их городов - шок. И омоновцы, избивающие людей, и светошумовые гранаты, и беспричинные задержания. Беларусь захлебывается от насилия и возмущения. Но на жесткость людей в погонах улица может и ответить. Когда люди справятся с шоком, они могут начать себя защищать.

Лукашенко идет путем Януковича

Александр Лукашенко не единожды публично обещал: он никогда не допустит Майдана в Беларуси. В последний раз - в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое состоялось буквально накануне президентских выборов. В нем Лукашенко много рассуждал о судьбе Януковича, заверяя, что у него достаточно сил и возможностей удержать ситуацию в стране. Но, по иронии судьбы, анализируя промахи бывшего президента Украины, он и не заметил, что давно сам повторяет его ошибки.

Подобно Януковичу, Лукашенко заполнил протестующими СИЗО и тюрьмы, он полностью игнорирует мнение улицы, максимально сконцентрировав власть в своих руках. Президент Беларуси, конечно же, видел, чем все это закончилось для Виктора Федоровича. Но вот выводы из истории сделал явно неправильные. Ведь силовой разгон протеста студентов в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года привел на Майдан около миллиона украинцев. И то, что начиналось как мирная акция против отказа Януковича от евроинтеграции, в итоге переросло в жесткое противостояние на улицах Киева. При этом каждое новое силовое действие тогдашних украинских властей получало противодействие со стороны митингующих.

Трудно сказать, на что рассчитывал Лукашенко, разгоняя 9 августа в Минске, как он говорил, "наркоманов и безработных". Но сделано это было хладнокровно, цинично и с особой жестокостью. Наверняка, он хотел показать всем, кто в белорусском доме хозяин. Но в итоге, как и у Януковича, его руки оказались в крови. Глава МВД Беларуси Юрий Караев теперь хоть сто раз может извиняться за травмы и увечья, нанесенные силовиками случайным людям (а кто там был неслучайным, интересно?), ему и его шефу уже никто не простит избиения мирных демонстрантов.

Лидер оппозиции в Беларуси один - народ

Чем закончатся акции протеста в Беларуси, и где в итоге окажется Лукашенко, сегодня не знает никто. Сам он говорит, что в Россию бежать не собирается, и в Китай тоже. Мол, климат для него не тот в Поднебесной. Очевидно, пожалуй, одно: Беларусь после событий 9-13 августа никогда уже не будет прежней. Ведь и люди, вышедшие на мирный протест и угодившие в СИЗО или больницы, и родители, тщетно разыскивающие по тюрьмам своих детей, и женщины в белом, объединенные в цепи солидарности, и водители, приветствующие протестующих клаксонами и получающие дубинкой в лобовое стекло, вряд ли дальше будут терпеть у власти Лукашенко. В Беларуси уже Майдан. И творцом его стал сам Александр Григорьевич.

Протестные акции в Беларуси сейчас проходят по всей стране. Там нет единого места сбора протестующих, где их можно было бы разогнать. Белорусский Майдан теперь повсюду. На улицах, на проспектах, на заводах, которые друг за другом объявляют забастовку. У белорусского протеста, в отличие от украинского Майдана, нет одного лидера. Светлана Тихановская - в Литве. Часть оппозиционеров в тюрьме или в эмиграции. Поэтому Александр Лукашенко не сможет просто так обезглавить протест. Ведь лидером оппозиции в Беларуси сегодня является сам народ, вышедший на улицы.

Правда, вопрос, кто в случае ухода Лукашенко будет управлять государством, остается открытым. Ответ на него, очевидно, ищут не только в Беларуси, но и в соседней России. И это еще одно из существенных отличий Украины образца 2014 года и Беларуси 2020-го. Для белорусов россияне остаются все еще братьями. А это значит, что борьбу за свою настоящую свободу белорусы будут вести еще долго. Они только в начале этого пути.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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