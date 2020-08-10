Немецкие СМИ о протестах в Беларуси: возможно ли военное вторжение России?

С начала протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси события в этой стране остаются в фокусе внимания немецкой прессы. Основные темы, которые обсуждают комментаторы крупных немецких СМИ, - это осуждение действий белорусских властей, а также реакция Европы и возможные действия России.

Die Welt: Евросоюз оказался перед сложной диллемой

ЕС шокирован насилием в Беларуси и созывает по этому поводу внеочередное заседание министров иностранных дел. В дипломатических кругах Брюсселя говорят, что, в зависимости от дальнейшего развития событий, не исключено введение санкций против белорусского руководства, пишет политический обозреватель газеты Die Welt Кристоф Шильтц (Christoph Schiltz). Но комментатор немецкого издания указывает и на сложную дилемму, стоящую перед европейцами: "Чем сильнее они будут давить на режим Лукашенко, тем более вероятно, что они толкнут его "в объятья" своего российского коллеги Владимира Путина".

Жестокость правоохранительных органов в Беларуси по отношению к демонстрантам шокирует Запад

На сегодняшний день Москва уже и сейчас является важнейшим торговым партнером Беларуси: "Россия покрывает почти все энергетические потребности соседнего государства, а Путин настаивает на окончательной реализации Союзного договора, заключенного с Беларусью в 1999 году", объясняет далее Кристоф Шильтц в комментарии "Брюссель теряет терпение с Лукашенко".

Автор Die Welt констатирует, что до сих пор белорусскому лидеру удавалось "умело противостоять узурпации Москвы, регулярно вызывая этим ее гнев". А c 2015 года, пишет он, страна все более ориентируется на Евросоюз. "Лукашенко - историческое исключение: автократ до сих пор балансировал между Россией и ЕС, не желая быть привязанным исключительно к одной из сторон, пытался с помощью своей двойственной роли обыграть обоих партнеров и, в конечном счете, получить лучшее из того, что они могли предложить. Это было балансирование по лезвию бритвы", - пишет Кристоф Шильтц.

Нынешняя ситуация в Беларуси угрожает отношениям страны с ЕС, считает автор комментария: Путин может предложить Александру Лукашенко "военную поддержку в борьбе с оппозицией, а в качестве ответного шага потребовать разорвать отношения с ЕС. Хотя пока до этого не дошло", - резюмирует журналист Die Welt.

Tagessschau: Кремль вряд ли решится на вторжение в Беларусь

Вопрос о том, какие рычаги будет использовать Кремль, чтобы защитить российские интересы в Беларуси, ставит и Tagesschau - информационная программа первого канала немецкого телевидения ARD. Ведь Беларусь для России, как напоминает журналист Сильвия Штёбер (Silvia Stöber) в комментарии "Как будет реагировать Россия?", это не только страна, по территории которой проходит транзит газа и нефти в западном направлении, но и своего рода зона безопасности между РФ и Западом. Так что перспектива смены власти в соседнем государстве не особо обрадует Кремль - особенно на фоне протестов на Дальнем Востоке, которые продолжаются уже почти месяц.

Лукашенко долгое время удавалось балансировать между Россией и Западом

Военные действия против Беларуси полностью исключить нельзя - тем более, после вторжения на территорию Грузии в 2008 и Украины в 2014 году, считает комментатор. И подчеркивает, что "в последнем случае российское руководство нарушило Будапештский меморандум 1994 года, гарантировавший территориальную целостность тех бывших советских республик, которые добровольно отказались от ядерного оружия, размещенного на их территории. В их число входили Украина и Беларусь".

Впрочем, рассуждает далее Штёбер, в отличие от демонстрантов в Украине, протестующие в Беларуси не требуют сделать политический выбор между Россией с одной стороны и ЕС и НАТО - с другой. В центре их внимания - ситуация внутри страны. Кроме того, автор комментария также советует не забывать о том, насколько высокой для РФ оказалась цена интервенции в Украину: "Страны Евросоюза договорились о единых санкциях, которые регулярно продлеваются, а блок НАТО усилил военную активность на территории восточноевропейских стран-участниц альянса".

Решиться на военное вторжение в Беларусь России может помешать также мысль о том, как воспримут оккупацию своей страны белорусы, а также жители других государств, которые Москва считает сферой своих интересов. Так что Кремлю "остается обширный арсенал экономических рычагов и гибридных методов - таких, как кибератаки. Они менее дорогостоящие и, в то же время, эффективные", - заключает Сильвия Штёбер.

Bild: Европа должна начать действовать

Немецкий таблоид Bild в эммоциональном комментарии "Действия вместо слов!" призывает Европу и Германию вмешаться в происходящее в Беларуси. "На улицах Минска - кровь и слезы. Последняя (на данный момент) диктатура Европы борется за свою коррумпированную власть. По приказу диктатора Лукашенко тысячи молодых людей избиты и похищены", - пишет обозреватель немецкого издания Юлиан Рёпке (Julian Röpcke).

Один из основных вопросов, волнующих Запад: как отреагирует на события в Беларуси Россия?

Он эмоционально обвиняет Запад в бездействии. ЕС в целом и Германия в частности, по его словам, лишь наблюдают за тем, как отчаявшиеся люди борются за свою свободу. Комментатор отмечает, что "демократический, свободный Запад уже потерпел неудачу в Украине и без боя сдал страну, оставив ее под влиянием России". Рёпке также напоминает, что Запад "не сделал ничего, чтобы предотвратить массовые убийства полумиллиона человек в Сирии".

"Это должно измениться! Европа должна, наконец-то, научиться видеть и слышать. Народу Беларуси нужно нечто большее, чем просто угроза введения санкций. По крайней мере, на этот раз за словами должны последовать действия", - уверен Юлиан Рёпке.

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