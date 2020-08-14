Задержанных во время протестов в Минске начали освобождать

Ночью с 13 на 14 августа из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста, сообщает корреспондент DW. Многие из вышедших на свободу рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Многим освобожденным требовалась медицинская помощь - кого-то из них сразу увезли в больницу, кому-то помогали на месте. Правозащитники документируют факты пыток.

Около половины второго ночи заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков приезжал к ЦИП и пообещал, что всех задержанных отпустят до шести часов утра. Правда, неизвестно, действительно ли это обещание распространилось на всех или только на тех, у кого и так истекли предусмотренные законом максимальные 72 часа задержания, по истечении которых должны освобождать или применять меру пресечения. А на вопросы журналистов, почему люди жалуются на издевательства, Барсуков ответил, что "никаких издевательств не было".

Вечером накануне в эфире телеканала ОНТ глава МВД Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения. Кроме того, белорусские СМИ распространили заявление председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой (бывшая глава Администрации президента. - Ред.) о том, что "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний", которые произошли в последние дни. По ее словам, уже "отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях".

В Беларуси задержано более 6,7 тысячи человек

Между тем с 9 августа, по официальным данным, было задержано более 6,7 тысячи человек, кроме которых за решеткой находятся политические активисты и блогеры, задержанные еще до выборов.

Так, по данным незарегистрированного правозащитного центра "Вясна", к политическим заключенным относятся 26 человек: Виталий Шкляров, Сергей Коршун, Дмитрий Попов, Павел Северинец, Сергей Спариш, Дмитрий Карако, Елена Карагачева, Дмитрий Козлов, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Неронский, Виктор Бабарико, Эдуард Бабарико, Владимир Дударев, Светлана Купреева, Сергей Тихановский, Дмитрий Фурманов, Александр Аранович, Артем Саков, Андрей Новиков, Иван Комар, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный.

Власти не ожидали такой реакции граждан

Реакция граждан на применение силыоказалась не такой, как ожидали власти: женщины в белых одеждах и с цветами в руках выстраивались по всей стране в цепочки солидарности, рабочие крупных предприятий требовали от властей прекратить произвольные задержания, расследовать избиения граждан, сделать пересчет избирательных бюллетеней или признать избрание президентом Светланы Тихановской.

После подтвержденного МВД факта смерти 10 августа демонстранта в Минске - 34-летнего Александра Тарайковского на месте его гибели возник народный мемориал у станции метро "Пушкинская". Несколько раз мемориал разрушали, но он восстанавливался. Кстати, семья искала Александра его более 2 суток после гибели, так как он числился неопознанным, а государственные СМИ сообщали о его бывшей судимости.

ЕС обсудит ситуацию в Беларуси

В четверг, 13 августа аккредитованные в Беларуси дипломаты стран ЕС, среди которых был и посол ФРГ Манфред Хутерер (Manfred Huterer), а также представители Великобритании, США и Японии возложили цветы к мемориалу у станции 4Пушкинская". В ходе церемонии глава представительства ЕС Дирк Шюбель (Dirk Schuebel) сказал, что дипломаты пришли на это место "чтобы выразить солидарность с жертвами насилия". Шюбель призвал к освобождению всех, кто незаконно задержан, и сообщил, что 14 августа состоится заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, где будет принято решение по происходящему в Беларуси.

Пятая ночь протестов с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим и без охоты "людей в черном" за ночными прохожими. Утром 14 августа люди вновь выходят на улицы Минска и других белорусских городов - они протестуют против пыток, издевательств и избиений, которым подвергались задержанные за участие в поствыборных протестах и случайные прохожие.

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