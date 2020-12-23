 Коронавирус в Беларуси: что происходит в СИЗО во время пандемии? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Коронавирус в Беларуси: что происходит в СИЗО во время пандемии?

Белорусские активисты выходят из мест лишения свободы с коронавирусом. Вся система МВД выведена из-под государственного санитарного контроля. Как устроен быт в СИЗО в условиях пандемии?

Заключенный протягивает руку через решетку камеры

В Беларуси ежедневно фиксируют около двух тысяч новых случаев заражения COVID-19. Добрался коронавирус и до СИЗО - после административных арестов многим белорусам пришлось обратиться к врачу. Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в промежуточном отчете за сентябрь-ноябрь отметил, что "государственными органами намеренно не предпринимается никаких мер для защиты задержанных от заражения коронавирусной инфекцией и для изоляции и лечения тех, у кого присутствуют симптомы заболевания". В каких условиях активисты отбывают "сутки" во время пандемии, что говорят правозащитники и медики?

"У 5 из 10 сокамерников подтвердился коронавирус"

"Я провел опрос в чате с бывшими сокамерниками, спросил, у кого в течение трех дней после выхода был диагностирован коронавирус? Не все откликнулись, но из 10 человек у 5 тест был положительный", - говорит хирург Дмитрий Маркелов. У него ковид также подтвердился, кроме того, протекал с пневмонией. Часть из 8 суток административного ареста Маркелов провел в изоляторе на Окрестина в Минске, часть - в Жодино. "На Окрестина в камере было пять человек, в Жодино - десять: кто-то кашлял, кто-то чихал, у меня тоже появились признаки болезни. Мне было хуже всех в камере, поднялась температура, была сильная слабость. Мы долго просили врача, стучали в дверь, в конце концов, пришел фельдшер, померил температуру (у меня оказалась больше 38), дал парацетамол и разрешил постельный режим", - вспоминает Маркелов.

После освобождения мужчина вместе с правозащитниками подал жалобу и в прокуратуру Минска по поводу условий содержания на Окрестина, и в прокуратуру Минской области о ситуации в Жодино: "Обращения перенаправили в те учреждения, на которые мы жаловались. Оттуда пришли отписки, что все хорошо, никаких нарушений не было".
В частности, на сайте "Правовой инициативы" размещен ответ начальника Жодинского ГОВД Владимира Троцюка. Он сообщает, что ИВС Жодинского ГОВД в августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре посещали проверки из МВД Республики Беларусь и УВД Минского облисполкома, которые "не нашли недостатков в материально-бытовом, санитарно-гигиеническом обеспечении административно арестованных. Факты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения".

Статистики по заболеваемости COVID-19 в СИЗО нет

"Вся система МВД выведена из-под государственного санитарного контроля и надзора, его осуществляет подразделение департамента финансов и тыла МВД. Еще летом я пытался запросить какие-то сведения о заболеваемости, мне ответили, что это информация для служебного пользования. Тем не менее, известно, что многие из административно арестованных переболели коронавирусом", - комментирует юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

Гражданские врачи не могут повлиять на ситуацию в СИЗО, отмечает и врач-инфекционист Никита Соловей: "После событий 9 августа в Минздрав и МВД было направлено письмо за подписью более чем 450 медиков Минска с просьбой организовать допуск гражданских специалистов в изолятор на Окрестина, чтобы оценить состояние находившихся там людей. Нам ответили, что все необходимое делается, и МВД не нуждается в помощи людей, не относящихся к их системе".
В то же время тема пандемии используется как предлог для ограничения свобод или прав задержанных. "По опыту других стран, редко где вводятся серьезные ограничения на общение с адвокатом и, как правило, это компенсируют какими-то другими формами общения - по телефону, например. У нас, во-первых, это ничем не компенсируется, во-вторых, сами по себе альтернативные формы общения не защищены законодательно от вмешательства администрации учреждений", - считает Павел Сапелко. Ограничения коснулись и приема передач для задержанных  - в ЦИП на Окрестина их принимают раз в неделю.

"Чем больше заболеют ковидом, тем меньше выйдут на марши"

Джазмен Павел Аракелян передачу получил только на пятые сутки после задержания. За время административного ареста Аракелян успел побывать в изоляторах на Окрестина в Минске, а также в Жодино и Могилеве, и всюду, по его словам, санитарные нормы не соблюдались: "На Окрестина не было ничего: ни туалетной бумаги, ни одного куска мыла. В Жодино в восьмиместной камере нас было четырнадцать. Посуды на всех задержанных не хватало, целое крыло - 150-200 человек - ели и пили из двадцати мисок и кружек, которые можно было, в лучшем случае, сполоснуть холодной водой, горячей там нет".
В Могилеве, по словам Аракеляна, каждое утро мерили температуру, и в отличие от двух предыдущих мест заключения, где сотрудники вообще никак не реагировали на просьбы задержанных, здесь, хоть и не сразу, но могли дать заболевшим таблетки.
Мужчина вышел из СИЗО с признаками коронавируса. Признается, что тест на COVD-19 не сдавал, но все симптомы заболевания у него были: температура, слабость и отсутствие обоняния. Заболели и его сокамерники.

"Думаю, в СИЗО логика простая, чем больше задержанных заболеют ковидом, тем меньше выйдут на марши, 2-3 недели, люди, в любом случае, проведут в самоизоляции", - отмечает легкоатлет Андрей Кравченко. Мужчина тест на коронавирус тоже не сдавал, но уверен, что переболел: "На второй или третий день после задержания у меня появился кашель, на пятый - сильное жжение в носу. Уже дома я понял, что не чувствую никаких запахов". Кравченко отбывал наказание в Жодино.

"В тюрьме выстроили 40 человек затылок к затылку, пошли в узкий коридор, сказали идти на корточках, тех, кто не мог, били дубинкой. Потом довольно долго заставили стоять на полусогнутых ногах, приседать, прыгать, в самом конце - ползти на четвереньках. Естественно, все это в куртке, в шапке, на мне после этого не было ни одной сухой вещи", - вспоминает спортсмен. Условия содержания, отмечает мужчина, также оставляли желать лучшего: в первой четырехместной камере было вначале 13, позже 20 человек: "Перед сном нас расселили, по восемь человек в четырехместную местную камеру. Первый раз на прогулку вывели где-то на пятый или шестой день".

"Условия содержания заключенных в СИЗО неадекватны, мы это слышим от людей, которые там были. Скученность, замкнутое пространство, естественно, способствуют распространению коронавирусной инфекции. Даже если один человек с легкой или бессимптомной формой находится в камере, почти стопроцентная вероятность, что заболеют все. Кроме того, особое беспокойство вызывает то, что заболевшие говорят об этом работникам изоляторов, и те не принимают адекватных решений, не изолируют заболевших людей", - подытоживает врач-инфекционист Никита Соловей.

Смотрите также:

  • Граффити: женщина-медик в хирургической шапочке и маске с символом супермена. На фоне граффити стоит мужчина в защитной маске.

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Европу захлестнула вторая волна коронавируса

    С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

  • Ангела Меркель в маске

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Германия: мягкий локдаун

    К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.

  • Перевернутые стулья на барной стойке в одном из ресторанов Германии

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос

    Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.

  • Женщина в защитной маске рядом с уличным столбом с плакатом, напоминающим о необходимости надеть маску

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба

    Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.

  • Сотрудник отделения интенсивной терапии больницы в Краснодаре

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов

    Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.

  • Сотрудники МЧС РФ в защитных костюмах дезинфицируют помещение Ярославского вокзала в Москве

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ

    Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.

  • ОМОН задерживает участников протеста в Минске

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии

    На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.

  • Граффити на фасаде больницы скорой помощи с изображением врача в защитной маске и словом Спасибо

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня

    Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.

  • Закрытый ресторан в Австрии

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря

    В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.

  • Больных коронавирусной инфекцией из Франции отправляют вертолетом на лечение в Германию

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию

    Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.

  • Заградительные щиты на улице Гётеборга с надписью сохраняйте дистанцию

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти

    В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.

  • Пожилая женщина, живущая в доме престарелых, обнимается с пришедшим навестить ее сыном через пластиковую штору.

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Италия: объятия с родителями через пластиковую штору

    Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.

  • Норки в клетках на фермах в Дании

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Дания: жертвами коронавируса стали норки

    Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.

  • Вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года

    Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:44

Коронавирус в Беларуси: что изменилось по сравнению с первой волной? (22.12.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Жертвы режима Лукашенко, премия Сахарова и новый формат активизма в Беларуси. DW Новости (16.12.20)  

Рассказ избитого в Беларуси россиянина Артема Важенкова  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Коронавирус: новый вариант вируса проник в Германию  

Что немцы положат сегодня под елку? Рассказываем по секрету  

Глава BioNTech: Изменить вакцину можно за шесть недель  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно