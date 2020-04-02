COVID-19 и протесты в Беларуси: режим Лукашенко страшнее пандемии?

В Беларуси с 9 августа не прекращаются протесты против официальных итогов президентских выборов. Между тем в стране непростая ситуация с коронавирусом. Во время многотысячных демонстраций немногие их участники носят защитные маски, а соблюдение требований социального дистанцирования представляется трудно достижимым.

Александр Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. При этом о массовых задержаниях и арестах демонстрантов (с начала протестов были задержаны около 10 тысяч человек), большинство которых по нескольку дней находились в антисанитарных условиях, власти умалчивают. Как акции протеста повлияли на заболеваемость коронавирусом - у DW.

Информация о COVID-19 в Беларуси замалчивается

В Беларуси, по официальным данным, на начало сентября было выявлено более 73 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, свыше 700 человек умерли от COVID-19. С начала лета, сообщал Минздрав, заболеваемость стала снижаться. Но на фоне массовых акций протеста и задержаний их участников, которые не прекращаются с 9 августа, в стране наметился рост числа инфицированных. С 20-х чисел августа Минздрав ежедневно фиксирует в среднем от 100 до 200 новых случаев. Приблизительно такие же цифры были в середине июля. Примечательно, что представители ведомства не заявляли, что наблюдаемый рост числа инфицированных как-то связан с массовыми акциями.

С конца августа Минздрав РБ ежедневно фиксирует в среднем от 100 до 200 новых случаев COVID-19

"Могу судить и по своей больнице, и по разговорам с коллегами из других учреждений, что где-то с середины августа, с началом массовых акций, больных с характерной клинической картиной действительно стало больше", - говорит анестезиолог-реаниматолог Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Екатерина Мержинскас.

Она считает, что официальная статистика по коронавирусу в Беларуси по-прежнему занижена в разы. В большинстве случаев, даже при соответствующих лабораторных показателях, результаты тестов, подтверждающие COVID -19, просто не приходят. "Недавно ко мне перевели такого пациента. Начальство сказало лечить коронавирус, но дополнительных выплат медики за это не получат, - продолжает Мержинскас. - Не знаю, делается ли это в целях экономии или чтобы показать, как у нас все здорово, но факт в том, что информация централизованно замалчивается".

Согласен с этим утверждением и доктор медицинских наук, профессор Александр Мрочек, недавно уволенный с поста директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология". Мрочек считает, что в официальной статистике цифры смертности от коронавируса спрятали в категорию "болезни системы кровообращения". Так профессор прокомментировал телеканалу "Дождь" данные ООН о смертности в Беларуси, согласно которым за июнь 2020 года в стране число смертей более чем на 3,5 тысячи превысило прошлогодние показатели, а смертность за первое полугодие побила пятилетний рекорд. При этом в данных ООН не указана причина смертности.

Почему коронавирус выгоден белорусским властям?

На фоне нынешних бурных политических событий в Беларуси тема COVID-19 почти полностью ушла из информационного поля страны. "Коронавирус может вернуться, когда власти снова решат, что это удобно. Например, если речь зайдет о карантине, чтобы прекратить акции протеста", - указывает социолог, руководитель исследовательских проектов компании SATIO Филипп Биканов. По его мнению, возвращение со стороны общества к этой теме возможно в двух случаях: если будет мощная вторая волна эпидемии (причем не только числа заболевших, но и умерших), и если политический кризис в стране разрешиться каким-либо образом (будут обсуждать, повлияли ли протесты на распространение заболевания).

До ареста Виктор Бабарико соблюдал меры безопасности из-за пандемии

Напомним, что в Беларуси нет официально объявленного карантина, а власти уже не раз заявляли, что победили коронавирус. Правда, потом вновь начинали говорить об опасности пандемии. Так, якобы из-за коронавируса в СИЗО не пускали адвокатов задержанного претендента на пост президента, экс-банкира Виктора Бабарико. Сославшись на эту причину, власти не пригласили на выборы наблюдателей от ПАСЕ и в целом ограничили число наблюдателей на избирательных участках. А большинству зарубежных журналистов, попытавшихся аккредитоваться для освещения выборов, не удалось получить аккредитацию.

Одновременно от иностранцев при въезде в Беларусь не требуется справка об отсутствии у них коронавируса. Пандемия не помешала провести в Минске парад 9 мая и множество других массовых мероприятий. А 4 августа президент, который, по его словам, бессимптомно перенес коронавирус, обратился с посланием к белорусскому народу и парламенту и его слушали присутствовавшие в зале более 2,5 тысяч человек.

Власти Беларуси используют тему коронавируса в своих интересах

Все это не помешало Александр Лукашенко обвинить протестующих против официальных итогов выборов в том, что их действия осложнили борьбу с COVID-19: "Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши "терки" на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то".

Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом бессимптомно

Массовые задержания и аресты демонстрантов (с начала протестов это свыше 10 тысяч человек) как возможную причину роста заболеваемости власти не упоминают. Между тем известно, что задержанные по нескольку дней находились в антисанитарных условиях: число людей в камерах СИЗО превышало норму в десятки раз, были среди них и люди с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На сайте правозащитной организации "Весна" размещена информация о том, что члена оппозиционной партии Белорусская социал-демократической партии (БСДП) "Народная Грамада" Андрея Шипулина поместили под административный арест с положительным тестом на коронавирус. 7 июня его признали виновным в организации несанкционированного массового мероприятия, а отбывать наказание отправили 1 августа, когда Шипулин уже был болен.

"Власти используют тему коронавируса в своих интересах. Люди видят, что сегодня коронавируса в стране нет, а завтра он внезапно появился - для того, чтобы не пустить наблюдателей на избирательный участок. Все это сложилось в новый уровень недоверия к власти", - полагает Филипп Биканов.

"В Беларуси стоит вопрос выживания при нынешнем режиме"

"Если посмотреть статистику протестов (сколько людей было задержано, избито, скольким пришлось обратиться в медучреждения, сколько погибших), сам собой напрашивается вывод - не так страшен коронавирус, как нынешний режим в Беларуси, - подчеркивает врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук, гражданский активист Андрей Витушко. - Любой из нас, людей с выраженной гражданской позицией, завтра просто может не вернуться домой".

Участники одной из акций протеста в Минске, 6 сентября

Витушко отмечает, что протестующие в масках на демонстрациях есть, но их не много. Здесь, по его словам, срабатывает и психологический фактор: "В масках все представители силовых структур. Но это не только из-за того, что они бояться коронавируса, а потому, что хотят сохранить анонимность, так как понимают, что далеко не все их действия находятся в правовой плоскости. Думаю, многие участники протестов не надевают маски, в том числе и потому, что не хотят быть похожими на тех, кто им противостоит".

Касаясь влияния акций протеста на заболеваемость коронавирусом, Витушко указывает, что поскольку демонстрации проходят на открытом воздухе, и люди все время перемещаются, вероятность заразиться тут довольно низкая. "Кроме того, известно, что COVID-19 наиболее опасен для возрастной группы 70+. Очевидно, что на протесты люди из этой группы массово не выходят. Если посмотреть на смертность (от COVID-19. - Ред.) в группе до 45 лет, то это абсолютно сравнимо с сезонным гриппом", - добавил врач.

Андрей Витушко делает вывод, что отношение к коронавирусу в Беларуси обусловлено политической ситуацией: "К примеру, в Германии люди задумываются об эпидемии и общественной безопасности. В тоже время в Беларуси сегодня просто стоит вопрос выживания при нынешнем режиме".

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

