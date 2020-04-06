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Надпись "Институт имени Роберта Коха" над входом в здание научного учреждения
Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture-alliance

Институт имени Роберта Коха

Публикации по теме

Федеральный институт в Германии, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний.

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Контекст

Симптомы оспы обезьян

Минздрав ФРГ: Оспа обезьян не очень опасна для людей

Минздрав ФРГ: Оспа обезьян не очень опасна для людей

То, что болезнь передается главным образом при сексуальных контактах между мужчинами, научными данными не подтверждено.
Здоровье23 мая 2022 г.
Больной оспой обезьян во время вспышки болезни в Демократической республике Конго показывает свои руки (фото из архива)

Оспа обезьян: что надо знать об инфекции и как ее избежать

Оспа обезьян: что надо знать об инфекции и как ее избежать

Теперь уже и в ФРГ - после нескольких других стран Европы - выявлен странный вирус оспы обезьян. Насколько он опасен?
Здоровье20 мая 2022 г.
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Всплеск заболеваемости COVID-19 в ФРГ: как защитить детей?

Всплеск заболеваемости COVID-19 в ФРГ: как защитить детей?

11 ноября в ФРГ суточное число заражений ковидом впервые превысило 50 тысяч. Что в этой ситуации должны делать школы?
Общество12 ноября 2021 г.02:32 мин.
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ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021)

ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021)

Также в выпуске: Встреча Путина и Лукашенко - насколько вероятно, что Беларусь признает аннексию Крыма?
Политика5 ноября 2021 г.14:24 мин.
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Привитые тоже болеют ковидом

Привитые тоже болеют ковидом

В Германии растет заражаемость ковидом, и полностью привитые люди среди инфицированных теперь тоже не редкость.
Политика1 ноября 2021 г.02:54 мин.
Вакцинация в Дюссельдорфе

В ФРГ полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей

В ФРГ полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей

Не менее одной прививки от коронавируса получили почти 65 процентов жителей ФРГ.
Политика28 августа 2021 г.
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Мнения

Андрей Гурков

Третья волна заставит россиян носить маски

Андрей Гурков
Колонка
Здоровье29 июня 2021 г.
Йенс Турау

В период кризиса с коронавирусом немцы доверяют Меркель

Йенс Турау
Комментарий
Политика6 апреля 2020 г.