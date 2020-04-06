You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Фото: Winfried Rothermel/dpa/picture-alliance
Институт имени Роберта Коха
Публикации по теме
Федеральный институт в Германии, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Минздрав ФРГ: Оспа обезьян не очень опасна для людей
Минздрав ФРГ: Оспа обезьян не очень опасна для людей
То, что болезнь передается главным образом при сексуальных контактах между мужчинами, научными данными не подтверждено.
Здоровье
23.05.2022
23 мая 2022 г.
Оспа обезьян: что надо знать об инфекции и как ее избежать
Оспа обезьян: что надо знать об инфекции и как ее избежать
Теперь уже и в ФРГ - после нескольких других стран Европы - выявлен странный вирус оспы обезьян. Насколько он опасен?
Здоровье
20.05.2022
20 мая 2022 г.
Всплеск заболеваемости COVID-19 в ФРГ: как защитить детей?
Всплеск заболеваемости COVID-19 в ФРГ: как защитить детей?
11 ноября в ФРГ суточное число заражений ковидом впервые превысило 50 тысяч. Что в этой ситуации должны делать школы?
Общество
12.11.2021
12 ноября 2021 г.
02:32 мин.
ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021)
ФРГ делает ставку на ревакцинацию. DW Новости (05.11.2021)
Также в выпуске: Встреча Путина и Лукашенко - насколько вероятно, что Беларусь признает аннексию Крыма?
Политика
05.11.2021
5 ноября 2021 г.
14:24 мин.
Привитые тоже болеют ковидом
Привитые тоже болеют ковидом
В Германии растет заражаемость ковидом, и полностью привитые люди среди инфицированных теперь тоже не редкость.
Политика
01.11.2021
1 ноября 2021 г.
02:54 мин.
В ФРГ полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей
В ФРГ полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей
Не менее одной прививки от коронавируса получили почти 65 процентов жителей ФРГ.
Политика
28.08.2021
28 августа 2021 г.
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Третья волна заставит россиян носить маски
Андрей Гурков
Колонка
Здоровье
29.06.2021
29 июня 2021 г.
В период кризиса с коронавирусом немцы доверяют Меркель
Йенс Турау
Комментарий
Политика
06.04.2020
6 апреля 2020 г.
Реклама