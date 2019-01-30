Федеральная география Германии - где что находится?

Берлин - официальная столица Германии, но далеко не единственный город, в котором расположены федеральные органы власти и другие организации.

Германия состоит из 16 федеральных земель. Принципы федеративного устройства отражаются не только в структуре законодательной, исполнительной и судебной властей, но и в распределении по немецким регионам разных учреждений - федеральных министерств, ведомств, агентств, служб, институтов и прочих организаций. Далеко не все органы власти и организации федерального уровня находятся в Берлине или Бонне - нынешней и бывшей столицах ФРГ.

Своего рода столицей судебной власти в Германии можно назвать город Карлсруэ в земле Баден-Вюртемберг. Неофициальной финансовой столицей является Франкфурт-на-Майне в Гессене. Самое нелюбимое, как можно предположить, для многих жителей страны федеральное ведомство находится во Фленсбурге. Служба, без сообщений которой не обходится ни один выпуск новостей, работает в гессенском Оффенбахе...

Федеральный президент

Дворец Бельвю в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/L. Schulze

Знакомство с федеральной географией начнем все же в Берлине. Здесь находится дворец Бельвю - резиденция главы государства. Федеральный президент (Bundespräsident) исполняет в Германии, прежде всего, представительские функции. В политической системе он имеет особый статус своего рода арбитра и не относится ни к одной из трех классических ветвей власти. Президент после создания парламентской правящей коалиции вручает грамоты о назначении канцлера и министров, а после сложения полномочий - грамоты об отставке; проверяет и подписывает законы; при определенных условиях рассматривает просьбу бундестага о досрочном роспуске и так далее.

Федеральный город Бонн

Вилла Хаммершмидта в Бонне Фото: picture-alliance/O. Brandt

После воссоединения Германии в 1990 году бывшая столица ФРГ - Бонн - получила особый статус федерального города (Bundesstadt Bonn). В Бонне находятся главные офисы шести из полутора десятка федеральных министерств, а также многих федеральных ведомств. Здесь, на берегу Рейна, расположена вторая резиденция главы государства - вилла Хаммершмидта. В 1950-1994 годах она была основной резиденцией президентов ФРГ.

Бундестаг

Здание Рейхстага в Берлине - место пленарных заседаний бундестага Фото: Fotolia/Stefan Delle

Федеральные органы законодательной власти Германии находятся в Берлине. Зал пленарных заседаний федерального парламента - бундестага (Deutscher Bundestag) - расположен в здании Рейхстага. Депутаты принимают федеральные законы; утверждают ежегодный бюджет; избирают канцлера, могут выразить ему конструктивный вотум недоверия, избрав нового; осуществляют контроль над правительством, армией и спецслужбами.

Бундесрат

Здание бундесрата в Берлине Фото: picture-alliance/N. Michalke

В бундесрате (Bundesrat) заседают представители 16 земельных правительств. Обязательному утверждению здесь подлежат законопроекты, принятые бундестагом и затрагивающие конституционные интересы субъектов федерации, общие сферы ответственности земель и федеральных властей, а также законы, связанные с членством Германии в ЕС.

Федеральное правительство

Ведомство федерального канцлера - Федеральная канцелярия в Берлине Фото: picture-alliance/L. Steiner

Политическиим центром федеральной исполнительной власти в Германии является ведомство федерального канцлера (Bundeskanzleramt) в Берлине. Здесь находятся офис канцлера, проходят заседания кабинета министров, работает аппарат правительства. Федеральные министерства распределены между Берлином и Бонном. В Берлине, в частности, находятся главные офисы МИД, МВД и министерства финансов, в Бонне - министерств обороны, здравоохранения, образования и науки.

Суды в Карлсруэ

Здание Федерального конституционного суда в Карлсруэ Фото: picture alliance/dpa

Главным центром судебной власти в Германии считается Карлсруэ. Здесь находятся Федеральный конституционный суд (Bundesverfassungsgericht) и Федеральный верховный суд (Bundesgerichtshof), а также Федеральная прокуратура (Bundesanwaltschaft), вернее - офис Генерального прокурора при Верховном суде Германии (Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof), если использовать полное официальное название этой должности. Генеральный прокурор, в частности, отвечает за расследование наиболее серьезных преступлений, затрагивающих внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Свои конституционные суды также есть во всех федеральных землях.

Другие федеральные суды

Федеральный административный суд в Лейпциге Фото: picture-alliance/T. Robbin

Помимо Карлсруэ (Баден-Вюртемберг), федеральные суды расположены еще в четырех немецких городах. Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht) - в Лейпциге (Саксония), Федеральный суд по трудовым спорам (Bundesarbeitsgericht) - в Эрфурте (Тюрингия), Федеральный финансовый суд (Bundesfinanzhof) и Федеральный патентный суд (Bundespatentgericht) - в Мюнхене (Бавария), Федеральный социальный суд (Bundessozialgericht) - в Касселе (Гессен).

Федеральный банк

Золотые слитки на пресс-конференции Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert

Штаб-квартира независимого от правительства Немецкого федерального банка - бундесбанка (Deutsche Bundesbank) - находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь же хранятся золотые запасы страны. Бундесбанк является центром кредитно-денежной системы Германии. Он располагает региональными управлениями и филиалами, в которых можно сдать скопившуюся мелочь, обменять старые немецкие марки на евро или испорченные евро-банкноты.

Вопросы культуры и СМИ

Эмблема международного кинофестиваля Берлинале Фото: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Авторы немецкой конституции - Основного закона ФРГ - извлекли уроки из прошлого Германии и передали вопросы культуры и просвещения в ведение земель, чтобы исключить возможность их превращения в инструменты идеологического контроля и массовой пропаганды. Для координации проектов и действий в этой сфере в Германии существует постоянно действующая конференция министров по делам образованияи культуры федеральных земель (KMK).

В Германии нет федерального министерства культуры, зато есть учрежденная в 1998 году должность федерального уполномоченного по вопросам культуры и СМИ (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien) в ранге парламентского статс-секретаря. Иногда для обозначения этой должности используется формулировка государственный министр по вопросам культуры и СМИ (Staatsminister für Kultur und Medien). Из средств уполномоченного, в частности, осуществляется поддержка важных фестивалей и других значимых проектов в разных областях культуры и искусства. Ежегодный бюджет составляет около двух миллиардов евро. Из этого бюджета также финансируется общественно-правовая медиакомпания Deutsche Welle.

Федеральное агентство по труду

Федеральное агентство по труду в Нюрнберге Фото: picture-alliance/U. Baumgarten

Помимо полутора десятка министерств, в ФРГ насчитывается около сотни федеральных ведомств, агентств, институтов и прочих учреждений, подчиненных министерствам, или независимых организаций. Некоторые постоянно находятся на слуху, о других знают лишь специалисты. В число самых известных входит, например, Федеральное агентство по труду (Bundesagentur für Arbeit) в баварском Нюрнберге.

Ведомство по делам миграции и беженцев

Курсы немецкого языка для беженцев в Германии Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

В Нюрнберге также находится Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / BAMF), входящее в состав МВД. В компетенцию этого ведомства входят, в частности, вопросы миграции иностранных граждан и интеграции иностранцев, рассмотрение запросов на предоставление политического убежища, защита интересов и прав беженцев.

Федеральное статистическое ведомство

Офис Федерального статистического ведомства в Висбадене Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Большой интерес в Германии часто вызывают данные, которые собирают в этом здании в Висбадене (Гессен) - Федеральном статистическом ведомстве (Statistisches Bundesamt), структурно подчиненном МВД. В задачи этой организации входит подготовка почти четырехсот видов официальных статистических отчетов. Глава ведомства также традиционно занимает должность председателя Федеральной избирательной комиссии (Bundeswahlleiter).

Ведомство автодорожного транспорта

Картотека Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder/dpa

Одно из самых нелюбимых немцами федеральных учреждений расположено во Фленсбурге (Шлезвиг-Гольштейн). В Ведомстве автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt) находится картотека со сведениями о баллах за нарушения ПДД, которых водители в Германии боятся больше денежных штрафов. В один-два балла, например, обходятся проезд на красный или существенное превышение скорости. Набрал восемь баллов - лишился прав.

Федеральное ведомство по уголовным делам

Федеральное ведомство уголовной полиции в Висбадене Фото: picture-alliance/dpa/S. Prautsch

Охрана общественного порядка находится в Германии в ведении федеральных земель, то есть за работу полиции отвечают земельные министерства внутренних дел. Однако особо важные расследования осуществляет и координирует Федеральное ведомство по уголовным делам (Bundeskriminalamt / BKA) со штаб-квартирой в Висбадене (Гессен).

Федеральная полиция

Учения немецкого полицейского спецназа GSG 9 в Санкт-Августине Фото: picture-alliance/U. Baumgarten

Другой общегерманской полицейской структурой является Федеральная полиция (Bundespolizei), но такое название она получила в 2005 году, а до этого называлась Федеральной пограничной охраной. Помимо пограничного контроля, она отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, охрану немецких дипмиссий за рубежом и так далее. Штаб-квартира находится в Потсдаме (Бранденбург).

Ведомство по охране конституции

Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне Фото: picture-alliance/Geisler/C. Hardt

От полиции - к спецслужбам, работу которых контролирует бундестаг, вернее - специальный парламентский комитет, заседания которого проходят в секретном режиме. Одной из этих структур является Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz ) в Кельне, подчиненное МВД. Главная задача этой службы - наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому правопорядку в Германии.

Федеральная разведывательная служба

Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы в Берлине Фото: picture-alliance/dpa/M Kappeler

Федеральная разведывательная служба (Bundesnachrichtendienst / BND) - внешняя разведка Германии. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году BND переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения и около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.

Служба военной контрразведки

Здание Службы военной контрразведки в Кельне Фото: picture-alliance/C. Hardt

Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира Службы военной контрразведки (Militärischer Abschirmdienst / MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.

Служба технической помощи

Автомобиль Службы технической помощи в Бонне Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (Technisches Hilfswerk / THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.

Управлением воздушным движением

Пассажирский самолет в небе над Франкфуртом-на-Майне Фото: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте в Германии находится Кельн - немногим более десятка. Однако сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство о надзору за управлением воздушным движением (Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung) расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.

Восточная Германия

Федеральное ведомство по охране окружающей среды в Дессау-Рослау Фото: picture-alliance/A. Vitting

В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке - Федеральное ведомство мореходства и гидрографии (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie), в Кведлинбурге - Федеральный институт по исследованию культурных растений (Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen), а также в Дессау - Федеральное ведомство по охране окружающей среды (Bundesumweltamt).

Институт Пауля Эрлиха

Немецкий ученый Пауль Эрлих около 1910 года

Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.

Институт Роберта Коха

Одна из лабораторий в Институте Роберта Коха в Берлине Фото: picture alliance/dpa/S. Stache

Не менее важные функции в области здравоохранения возложены на другой медицинский НИИ - берлинский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut / RKI), носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.

Федеральное патентное ведомство

Мелитта Бенц - изобретательница бумажного фильтра для кофе Фото: picture alliance/dpa/Melitta

Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии Германии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам (Deutsches Patent- und Markenamt / DPMA) в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.

Монополия на винный спирт

Налоговый склад в Бранденбурге Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, приведем Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт (Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), введенной во времена Веймарской республики в 1922 году, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе.

Общественно-правовое вещание

Одно из зданий WDR и готический собор в Кельне Фото: picture-alliance/dpa/C. Hardt

Принципы федеративного устройства также отображены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал является совместной программой девяти независимых региональных общественно-правовых компаний - Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD), крупнейшей из которых является WDR в Кельне. В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (Zweites Deutsches Fernsehen /ZDF) в Майнце, созданное федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 18,36 евро (2024 год) ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. За счет сбора также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также информационные радиоканалы компании Deutschlandfunk, осуществляющей вещание из Кельна и Берлина.

Немецкая метеорологическая служба

Немецкая метеорологическая служба в городе Оффенбах-ам-Майн Фото: picture-alliance/dpa/A. Dedert

В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис Федеральной метеорологической службы( Deutscher Wetterdienst / DWD). В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников.