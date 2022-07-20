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Осенние виноградники в Германии
Фото: Wolfgang Cezanne/dpa/picture alliance

По Германии - рейтинги и рекомендации

Туристические рейтинги, итоги исследований и рекомендации экспертов для путешествий по Германии.

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Контекст

Императорские тамарины в зоопарке Магдебурга

В Германии назвали лучшие зоопарки

В Германии назвали лучшие зоопарки

При составлении были учтены разные критерии - от цены билетов до количества видов животных.
Туризм9 апреля 2024 г.
Штутгартский зоопарк

Лучшие зоопарки Германии - 2024. Фотогалеря

Лучшие зоопарки Германии - 2024. Фотогалеря

Туристический портал holidu.de составил рейтинг немецких зоопарков 2024 года.
Туризм9 апреля 2024 г.26 фото
Исторический центр Нюрнберга

В какие города стоит съездить в Германии?

В какие города стоит съездить в Германии?

В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм21 марта 2024 г.
Группа велотуристов в Мекленбурге - Передней Померании

Популярные маршруты для велотуризма в Германии

Популярные маршруты для велотуризма в Германии

Все самые популярные маршруты для велосипедного туризма в Германии ведут вдоль воды - рек, озер и морского побережья.
Туризм19 марта 2024 г.
Цветущий орешник

Куда податься аллергикам в Германии?

Куда податься аллергикам в Германии?

Где в Германии можно хотя бы на время спастись от пыльцы, вызывающей сезонные аллергии?
Туризм13 марта 2024 г.
Дёнер-кебаб

Где в Германии можно сытно и быстро перекусить?

Где в Германии можно сытно и быстро перекусить?

В Германии опубликован рейтинг крупных городов для любителей шаурмы - от Дрездена до Гамбурга.
Туризм29 февраля 2024 г.
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В Германии опубликован рейтинг популярности достопримечательностей среди иностранцев 2023 года.
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