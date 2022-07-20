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Фото: Wolfgang Cezanne/dpa/picture alliance
По Германии - рейтинги и рекомендации
Туристические рейтинги, итоги исследований и рекомендации экспертов для путешествий по Германии.
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Контекст
В Германии назвали лучшие зоопарки
В Германии назвали лучшие зоопарки
При составлении были учтены разные критерии - от цены билетов до количества видов животных.
Туризм
09.04.2024
9 апреля 2024 г.
Лучшие зоопарки Германии - 2024. Фотогалеря
Лучшие зоопарки Германии - 2024. Фотогалеря
Туристический портал holidu.de составил рейтинг немецких зоопарков 2024 года.
Туризм
09.04.2024
9 апреля 2024 г.
26 фото
В какие города стоит съездить в Германии?
В какие города стоит съездить в Германии?
В число рекомендаций для коротких бюджетных поездок по Германии вошли Регенсбург, Эрфурт и Лейпциг.
Туризм
21.03.2024
21 марта 2024 г.
Популярные маршруты для велотуризма в Германии
Популярные маршруты для велотуризма в Германии
Все самые популярные маршруты для велосипедного туризма в Германии ведут вдоль воды - рек, озер и морского побережья.
Туризм
19.03.2024
19 марта 2024 г.
Куда податься аллергикам в Германии?
Куда податься аллергикам в Германии?
Где в Германии можно хотя бы на время спастись от пыльцы, вызывающей сезонные аллергии?
Туризм
13.03.2024
13 марта 2024 г.
Где в Германии можно сытно и быстро перекусить?
Где в Германии можно сытно и быстро перекусить?
В Германии опубликован рейтинг крупных городов для любителей шаурмы - от Дрездена до Гамбурга.
Туризм
29.02.2024
29 февраля 2024 г.
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Лучшие маршруты для пешего туризма в Германии
Общая протяженность маршрутов, вышедших в финал конкурса, составляет почти 1500 километров.
Туризм
10.01.2024
10 января 2024 г.
100 мест, которые нужно увидеть в Германии
В Германии опубликован рейтинг популярности достопримечательностей среди иностранцев 2023 года.
Туризм
05.09.2023
5 сентября 2023 г.
В Германии назвали самые фотогеничные малые города
Рейтинг, составленный на основе статистики Instagram, возглавили Фюссен, Винтерберг и Ротенбург. | 11 фотографий
Туризм
07.11.2022
7 ноября 2022 г.
Немецкая дорога сказок
Самый сказочный туристический маршрут Германии посвящен братьям Гримм. | 14 фотографий
Туризм
07.08.2022
7 августа 2022 г.
Тропа вдоль Берлинской стены
Этот маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части. | 12 фотографий
Туризм
27.07.2022
27 июля 2022 г.
По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии
Дорога классиков проходит через Айзенах, Эрфурт и другие города Тюрингии. | 17 фотографий
Туризм
20.07.2022
20 июля 2022 г.