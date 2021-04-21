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Бундесрат ФРГ
Представительство федеральных земель Федеративной Республики Германия.
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Контекст
Бонн - музей немецкой истории под открытым небом
Бонн - музей немецкой истории под открытым небом
"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. | 25 фотографий
Туризм
22.08.2022
22 августа 2022 г.
Что можно узнать об иностранцах в ФРГ из единой базы данных?
Что можно узнать об иностранцах в ФРГ из единой базы данных?
Личные данные иностранцев в ФРГ соберут в единый реестр. Кто и что сможет из него узнать?
Общество
25.06.2021
25 июня 2021 г.
Немецкие мотоциклисты протестовали против ограничения шума
Немецкие мотоциклисты протестовали против ограничения шума
В пробеге против ужесточения законов об ограничении шума участвовали около 8000 человек.
Политика
20.06.2021
20 июня 2021 г.
Бундесрат одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид
Бундесрат одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид
Для жителей ФРГ, привитых от коронавируса или перенесших инфекцию, ослаблены противоэпидемические меры.
Здоровье
07.05.2021
7 мая 2021 г.
Бундестаг одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид
Бундестаг одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид
Новые правила теперь ждут одобрения бундесратом, после чего могут вступить в силу уже 9 мая.
Политика
06.05.2021
6 мая 2021 г.
В ФРГ введут единые для всех ограничения
В ФРГ введут единые для всех ограничения
В Германии будут действовать единые для всех земель ограничения из-за 3 волны коронавируса.
Политика
21.04.2021
21 апреля 2021 г.
02:20 мин.
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