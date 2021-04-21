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Бундесрат ФРГ

Представительство федеральных земель Федеративной Республики Германия.

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Контекст

Бонн, 1963 год

Бонн - музей немецкой истории под открытым небом

Бонн - музей немецкой истории под открытым небом

"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. | 25 фотографий
Туризм22 августа 2022 г.
Папки с делами в суде в земле Нижняя Саксония

Что можно узнать об иностранцах в ФРГ из единой базы данных?

Что можно узнать об иностранцах в ФРГ из единой базы данных?

Личные данные иностранцев в ФРГ соберут в единый реестр. Кто и что сможет из него узнать?
Общество25 июня 2021 г.
Байкер в кожаном жилете оглядывает тысячи мотоциклистов на акции протеста против ограничения уровня шума

Немецкие мотоциклисты протестовали против ограничения шума

Немецкие мотоциклисты протестовали против ограничения шума

В пробеге против ужесточения законов об ограничении шума участвовали около 8000 человек.
Политика20 июня 2021 г.
Заседание в бундесрате - представительстве федеральных земель Германии

Бундесрат одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид

Бундесрат одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид

Для жителей ФРГ, привитых от коронавируса или перенесших инфекцию, ослаблены противоэпидемические меры.
Здоровье7 мая 2021 г.
Заседание бундестага

Бундестаг одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид

Бундестаг одобрил привилегии для привитых и перенесших ковид

Новые правила теперь ждут одобрения бундесратом, после чего могут вступить в силу уже 9 мая.
Политика6 мая 2021 г.
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В ФРГ введут единые для всех ограничения

В ФРГ введут единые для всех ограничения

В Германии будут действовать единые для всех земель ограничения из-за 3 волны коронавируса.
Политика21 апреля 2021 г.02:20 мин.
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