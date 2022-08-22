"Боннской республике" - 75 лет. Прогулка по бывшей столице

"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны, когда этот город на Рейне был столицей ФРГ.

23 мая 2024 года исполняется 75 лет со дня принятия немецкой конституции - Основного закона Федеративной Республики Германия. Период в истории страны, когда столицей ФРГ был город Бонн, часто называют "Боннской республикой". После воссоединения Германии Бонн получил статус города федерального значения , уступив роль столицы Берлину.

Здесь проходит всемирно известный Бетховенский фестиваль, проводятся разные международные встречи и конференции, работает много разных музеев. При этом сам город является своего рода музеем послевоенной немецкой истории под открытым небом. Необычные экспонаты этого музея можно увидеть, совершив прогулку по специальному тематическому маршруту - "Пути демократии" ("Weg der Demokratie" - www.wegderdemokratie.de ).

Первые шаги

Конрад Аденауэр перед отелем "Петерсберг" 21 сентября 1949 года Фото: picture-alliance/Judaica-Sammlung

На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

"Путь демократии"

Отель "Петерсберг" около Бонна в 1990 году Фото: picture-alliance/dpa/M. Becker

Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

Правительственный квартал

Этот памятник Конраду Аденауэру в Бонне был установлен в 1982 году Фото: DW/F.Görner

Большая часть исторических мест на "Путь демократии" расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого здания или памятника установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на Willy-Brandt-Allee - аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

Особый статус

Центр Бонна и долина Рейна Фото: picture alliance/Hartwig Lohmeyer/JOKER

Прежде чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим нынешний статус Бонна в качестве города федерального значения (Bundesstadt Bonn), закрепленный в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

Музей истории

Правительственный лимузин Mercedes "Typ 300" Конрада Аденауэра в Музее истории ФРГ Фото: picture-alliance/dpa/F. Heyder

Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно.

Дом федерации

Дом федерации на фотографии 1949 года Фото: picture-alliance/dpa

Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

Первый зал

Первое заседание бундестага ФРГ в Доме федерации 7 сентября 1949 года Фото: picture-alliance /akg

Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

ООН в Бонне

Флаг ООН перед Домом федерации в Бонне Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

Из стекла и бетона

Информационное табло перед новым пленарным залом бундестага Фото: picture-alliance/dpa/F. Heyder

Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

Новый зал

Конференции Global Media Forum в 2022 году Фото: Ronka Oberhammer/DW

Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Фотография выше сделана во время конференции Global Media Forum 2022 года. Эту международную конференцию проводит медиакомпания Deutsche Welle. Напротив бывшего пленарного зала также построили международный конгресс-центр WCCB и большой отель.

Старая водокачка

Старая водокачка в 1986 году Фото: picture-alliance/dpa/S. Simon

С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

Из Бонна в Берлин

Пленарный зал бундестага в Старой водокачке 28 ноября 1989 года, на котором Гельмут Коль представил свой план из десяти пунктов для объединения Германии (Zehn-Punkte-Programm) Фото: picture-alliance/akg-images

3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал как раз пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

Парламентская высотка

"Длинный Ойген", Deutsche Welle и башня Deutsche Post Фото: picture alliance/dpa

Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген" или "Длинный Евгений". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

"Тюльпановое поле"

Офисный комплекс "Тюльпановое поле" в 1969 году Фото: picture-alliance/dpa/J. Gewiess

Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция - независимое сообщество столичных корреспондентов.

Боннские редакции

Андрей Громыко в Бонне в 1979 году Фото: picture-alliance/dpa

Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

Канцлерское бунгало

Бывшая резиденция канцлеров ФРГ в Бонне в 2013 году Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard). Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль (Helmut Kohl), возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

Новое ведомство канцлера

Скульптора Генри Мура в Бонне Фото: picture-alliance/dpa/M. Jung

От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt), Гельмута Коля иГерхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

Дворец Шаумбург

Королева Великобритании Елизавета II и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт перед дворцом Шаумбург в 1978 году Фото: dpa/picture alliance

Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

От Аденауэра до Шмидта

Конрад Аденауэр в своем рабочем кабинете в 1959 году Фото: picture alliance/Kurt Rohwedder

В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

Вилла Хаммершмидт

Фасад виллы Хаммершмидт со стороны Рейна Фото: picture-alliance/O. Brandt

Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

Музей Кёнига

Ангела Меркель в кабинете Конрада Аденауэра в 2009 году Фото: picture-alliance/dpa/F.-P. Tschauner

Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в Зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр.

Старая ратуша

Михаил и Раиса Горбачевы на балконе Старой ратуши в 1989 году Фото: picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt

За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей.

Отель "Петерсберг"

Леонид Брежнев в только что подаренном автомобиле Mercedes 450 SLC во время визита в Бонн в 1973 году Фото: picture-alliance/dpa

Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле "Петерсберг", где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC.

P.S.

Макет американской ракеты на демонстрации в 1981 году Фото: picture-alliance/dpa/K. Rose

Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии.