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Северный Рейн - Вестфалия

Северный Рейн - Вестфалия - самая населенная федеральная земля Германии. Столица - Дюссельдорф.

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Контекст

Кельн

Карнавал в Кельне. Действующие лица и традиции

Карнавал в Кельне. Действующие лица и традиции

"Пятое время года" в Кельне начинается в "бабий четверг" и заканчивается в "пепельную среду".
Туризм8 февраля 2024 г.
Ремонт и восстановление текстиля в немецких тюрьмах

Как тюремный магазин в Германии делает миллионы

Как тюремный магазин в Германии делает миллионы

Интернет-магазин, товары для которого производят заключенные немецких тюрем, предлагает 1500 товаров. Как это работает?
Культура18 января 2024 г.
Дерево в воде на заливном лугу в Кельне

Наводнения и засухи на Рейне

Наводнения и засухи на Рейне

Как измеряют уровень воды в Рейне? Каким он бывает во время наводнений и засух?
Туризм3 января 2024 г.
Херне

Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии

Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии

Какие рождественские рынки в Европе и Германии лидируют в ТикТоке?
Туризм15 декабря 2023 г.
Дуйсбург

Где находится самая старая средневековая стена в Германии?

Где находится самая старая средневековая стена в Германии?

В Германии завершили ремонт самой старой городской стены, возведенной после ухода римлян.
Туризм29 ноября 2023 г.
Музей шоколада в Кельне

Музей шоколада в Кельне встретил юбилейный год рекордом

Музей шоколада в Кельне встретил юбилейный год рекордом

Из-за большого потока посетителей в музее вводят систему бронирования билетов на время праздников.
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09.2015 Best of Bundesländer Teaser Special

Достопримечательности немецких земель

Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.
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