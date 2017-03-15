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Северный Рейн - Вестфалия
Северный Рейн - Вестфалия - самая населенная федеральная земля Германии. Столица - Дюссельдорф.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Карнавал в Кельне. Действующие лица и традиции
Карнавал в Кельне. Действующие лица и традиции
"Пятое время года" в Кельне начинается в "бабий четверг" и заканчивается в "пепельную среду".
Туризм
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
Как тюремный магазин в Германии делает миллионы
Как тюремный магазин в Германии делает миллионы
Интернет-магазин, товары для которого производят заключенные немецких тюрем, предлагает 1500 товаров. Как это работает?
Культура
18.01.2024
18 января 2024 г.
Наводнения и засухи на Рейне
Наводнения и засухи на Рейне
Как измеряют уровень воды в Рейне? Каким он бывает во время наводнений и засух?
Туризм
03.01.2024
3 января 2024 г.
Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии
Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии
Какие рождественские рынки в Европе и Германии лидируют в ТикТоке?
Туризм
15.12.2023
15 декабря 2023 г.
Где находится самая старая средневековая стена в Германии?
Где находится самая старая средневековая стена в Германии?
В Германии завершили ремонт самой старой городской стены, возведенной после ухода римлян.
Туризм
29.11.2023
29 ноября 2023 г.
Музей шоколада в Кельне встретил юбилейный год рекордом
Музей шоколада в Кельне встретил юбилейный год рекордом
Из-за большого потока посетителей в музее вводят систему бронирования билетов на время праздников.
Туризм
28.11.2023
28 ноября 2023 г.
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18.08.2020
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Туризм
15.03.2017
15 марта 2017 г.