Выборы в Германии

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Выборы в бундестаг проходят каждые четыре года, в ландтаги, за исключением Бремена - каждые пять лет. Ландтаг Бремена избирается раз в четыре года. Президента ФРГ сроком на пять лет выбирает Федеральное собрание.
Следующие выборы в парламент Германии - бундестаг состоятся осенью 2025 года.
На многих избирательных участках в Берлине в ходе выборов не хватало бюллетеней или они оказались неправильными, выстроились длинные очереди. Глава избиркома взяла на себя ответственность за ситуацию и подала в отставку.
Какая коалиция - "Светофор" или "Ямайка"? А канцлер от социал-демократов или консерваторов? Интрига после парламентских выборов в Германии все еще сохраняется. Малые партии в Германии получили немалую власть: решить, кто возглавит правящую коалицию. Но пока они договариваются между собой.
Как новое правительство и новый канцлер будут выстраивать отношения с Беларусью? Грозят ли новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".
В ФРГ проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России - о том, как новое правительство и новый канцлер могут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?