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Выборы в Германии

Выборы в бундестаг проходят каждые четыре года, в ландтаги, за исключением Бремена - каждые пять лет. Ландтаг Бремена избирается раз в четыре года. Президента ФРГ сроком на пять лет выбирает Федеральное собрание.

Следующие выборы в парламент Германии - бундестаг состоятся осенью 2025 года.

Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов

Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов 27.10.2021

В немецком парламенте еще никогда не было так много депутатов с мигрантским прошлым и моложе 30 лет. DW - с коллективным портретом бундестага, учредительное заседание которого состоялось 26 октября.
Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Глава избиркома Берлина подала в отставку из-за хаоса на участках во время выборов

Глава избиркома Берлина подала в отставку из-за хаоса на участках во время выборов 29.09.2021

На многих избирательных участках в Берлине в ходе выборов не хватало бюллетеней или они оказались неправильными, выстроились длинные очереди. Глава избиркома взяла на себя ответственность за ситуацию и подала в отставку.

Малые партии выбирают канцлера, или Сколько власти у "Цитрусовой коалиции" (29.09.2021) 29.09.2021

Какая коалиция - "Светофор" или "Ямайка"? А канцлер от социал-демократов или консерваторов? Интрига после парламентских выборов в Германии все еще сохраняется. Малые партии в Германии получили немалую власть: решить, кто возглавит правящую коалицию. Но пока они договариваются между собой.
Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ

Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ 28.09.2021

Акционисты признались в создании фиктивной фирмы, пообещавшей перед выборами в бундестаг распространить агитационные материалы правых популистов. Пять миллионов листовок не дошли до избирателей.
Нарушения на выборах в бундестаг: можно ли их считать весомыми?

Нарушения на выборах в бундестаг: можно ли их считать весомыми? 28.09.2021

В ходе парламентских выборов в Германии были зафиксированы некоторые нарушения избирательной процедуры, в первую очередь - в Берлине. Могли ли они повлиять на итоги голосования? Фактчекинг DW.

Преемник вот-вот определится: что Путин и Россия ждут от нового канцлера Германии? 27.09.2021

В ФРГ прошли парламентские выборы. Но кто возглавит правительственную коалицию, до сих пор неясно. Олаф Шольц или Армин Лашет - кто из двух кандидатов на пост канцлера станет преемником Ангелы Меркель?
Выборы в бундестаг-2021: вся инфографика

Выборы в бундестаг-2021: вся инфографика 27.09.2021

Результаты голосования на выборах в парламент Германии, прирост и потеря голосов, распределение мандатов в бундестаге, варианты коалиций. Все данные - в инфографике DW.
В Германии партия датского меньшинства вновь прошла в бундестаг

В Германии партия датского меньшинства вновь прошла в бундестаг 27.09.2021

"Союз избирателей Южного Шлезвига" провел своего представителя в германский парламент впервые за 70 лет. Как партия национального меньшинства СИЮШ избавлена от пятипроцентного барьера.
Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии

Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии 26.09.2021

В Германии закрылись избирательные участки. По данным экзитполов, на выборах в парламент ФРГ консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы набирают одинаковое количество голосов.
Итоги выборов в Германии - в прямом эфире спецвыпуска DW Новости

Итоги выборов в Германии - в прямом эфире спецвыпуска "DW Новости" 26.09.2021

В специальном выпуске программы корреспонденты и комментаторы DW подводят итоги выборов в бундестаг. Смотрите его на YouTube и в соцсетях.
Германия выбирает новый бундестаг: самое интересное

Германия выбирает новый бундестаг: самое интересное 26.09.2021

Выборы в парламент 26 сентября имеют для немцев особое значение. О том, как они проходят, кто в них участвует и кто может стать канцлером, - в материале DW.
Численность нового бундестага ФРГ может превысить 900 человек

Численность нового бундестага ФРГ может превысить 900 человек 26.09.2021

По подсчетам эксперта Фонда Бертельсмана, в новый состав бундестага могут войти от 672 до 912 депутатов. Численность парламента ФРГ растет, если мелкие партии получают в округах больше голосов, чем по партийным спискам.
Что изменится в отношениях с Минском после выборов в ФРГ?

Выборы в бундестаг: что ждать Беларуси от преемника Меркель? | Ток-шоу DW "В самую точку" 25.09.2021

Как новое правительство и новый канцлер будут выстраивать отношения с Беларусью? Грозят ли новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".

Германия после выборов: что ждать Беларуси от преемника Меркель? 25.09.2021

В ФРГ проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России - о том, как новое правительство и новый канцлер могут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?
Поколение Меркель: за кого на выборах в бундестаг будет голосовать молодежь

Поколение Меркель: за кого на выборах в бундестаг будет голосовать молодежь 25.09.2021

Ангела Меркель находилась на посту канцлера ФРГ 16 лет: за это время выросло целое поколение избирателей. За кого отдадут свой голос те, кто примет участие в парламентских выборах впервые?
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