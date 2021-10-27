Выборы в Германии

Выборы в бундестаг проходят каждые четыре года, в ландтаги, за исключением Бремена - каждые пять лет. Ландтаг Бремена избирается раз в четыре года. Президента ФРГ сроком на пять лет выбирает Федеральное собрание.

Следующие выборы в парламент Германии - бундестаг состоятся осенью 2025 года.