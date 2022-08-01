You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Реклама
Бонн
Публикации по теме
Бонн был с 1949 по 3 октября 1990 года столицей Западной Германии.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Германия продает самолет, который сорвал визит Бербок
Германия продает самолет, который сорвал визит Бербок
Самолет, перевозивший членов немецкого правительства, уйдет с молотка. DW о злоключениях правительственного борта.
Культура
18.01.2024
18 января 2024 г.
Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать
Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать
Лауреат Нобелевской премии мира прочел в Бонне Лекцию имени Вилли Брандта.
Культура
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Представьте себе, зелененьким он был! Бетховен и экология
Представьте себе, зелененьким он был! Бетховен и экология
Кому поклоняются молодые экоактивисты? Бетховену! В этом году девиз Бетховенского фестиваля - "Жизнь".
Культура
31.08.2023
31 августа 2023 г.
Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды
Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды
В Бонне отрылась выставка, которая рассказывает о судьбе знаменитой танцовщицы Жозефины Бейкер, боровшейся с расизмом.
Культура
23.05.2023
23 мая 2023 г.
Такой смешной Бетховен
Такой смешной Бетховен
Великий композитор в карикатурах, комиксах и мультипликации - в доме, где родился Бетховен, открылась новая выставка.
Культура
16.05.2023
16 мая 2023 г.
Как в бундестаге праздновали 70-летие DW
Как в бундестаге праздновали 70-летие DW
Иновещательной медиакомпании ФРГ Deutsche Welle исполнилось 70 лет. Юбилей праздновали в здании германского парламента.
СМИ
11.05.2023
11 мая 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
ДНК Бетховена: чем болел и от чего умер композитор?
Аксель Шмидт из боннского Института генетики человека принимал участие в исследовании ДНК Бетховена и знает детали.
Культура
24.03.2023
24 марта 2023 г.
Чем удивил Бетховенский фестиваль в 2022 году
"Фантастическая симфония" Берлиоза стала впечатляющим завершением Бетховенского фестиваля-2022.
Культура
19.09.2022
19 сентября 2022 г.
Бетховенский фестиваль-2022: классика на контрастах
Латиноамериканские ритмы, квир-вечеринки и певчий марафон - "Бетховенфест" расширяет аудиторию.
Культура
14.09.2022
14 сентября 2022 г.
Бетховен может еще удивить
Бетховенский фестиваль в Бонне - уже давняя традиция. В 2022 году он намерен удивить публику.
Музыка
25.08.2022
25 августа 2022 г.
120 тысяч евро на Бетховена
Открытие памятиника Бетховену в Бонне прошло по историческому сценарию.
Культура
15.08.2022
15 августа 2022 г.
Мир вернулся в кризисные времена
Ровно 60 лет назад DW впервые вышла в эфир на русском языке. О прошлом и будущем - Кристиан Триппе.
Кристиан Триппе
Комментарий
Политика
01.08.2022
1 августа 2022 г.