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Бонн

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Бонн был с 1949 по 3 октября 1990 года столицей Западной Германии.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была вынуждена отменить свою недельную поездку в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи

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Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать

Лауреат Нобелевской премии мира прочел в Бонне Лекцию имени Вилли Брандта.
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Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды

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Такой смешной Бетховен

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Мир вернулся в кризисные времена

Ровно 60 лет назад DW впервые вышла в эфир на русском языке. О прошлом и будущем - Кристиан Триппе.
Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и русской редакции Deutsche Welle
Кристиан Триппе
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Политика1 августа 2022 г.