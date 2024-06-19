  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Цифровые технологииГермания

Искусственный интеллект для пропаганды? Как этого избежать

Алексей Стрельников
19 июня 2024 г.

Как борются с дезинформацией в ЕС и как авторитарные режимы пытаются использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для пропаганды обсуждали участники Global Media Forum в Бонне.

https://p.dw.com/p/4hEDM
Выступление гендиректора DW Петера Лимбурга на медиафоруме GMF в Бонне
Выступление гендиректора DW Петера Лимбурга на медиафоруме GMF в Бонне Фото: Philipp Böll/DW

Как противостоять использованию искусственного интеллекта (ИИ) в целях дезинформации и распространения фейков? Этот вопрос обсуждался на медиафоруме DW в Бонне (Global Media Forum, GMF). Участники мероприятия обратили внимание на растущее число примеров, когда ИИ используется авторитарными режимами в своих целях.

Так, накануне посвященного миру в Украине саммита в Швейцарии, который прошел 15 и 16 июня, соцсеть X наводнили фотографии известных людей с их фейковыми цитатами на четырех европейских языках. За несколько часов количество публикаций превысило 120 тысяч. Такие знаменитости, как Дженнифер Энистон, Люк Бессон, Элтон Джон, Лионель Месси и другие, якобы призывали остановить помощь Украине и делали пессимистические прогнозы по поводу будущего ЕС. Посты успели набрать больше 500 тысяч просмотров. По данным проекта "Блокировщик ботов", за распространением дезинформации стоит сеть ботов "Двойник", связанная с российскими властями. За полгода боты провели не менее шести волн дезинформации, в том числе накануне недавних выборов в Европарламент, отметили исследователи.

Какая часть аудитории принимает такие "цитаты" за реальные - выяснить сложно, но у интернет-пользователей постепенно вырабатывается привычка сомневаться в полученной информации. Такое мнение выразила Ренате Николай (Renate Nikolay), отвечающая в Европарламенте за сети коммуникации, контент и технологии. "Если взглянуть на ситуацию пять лет назад и сравнить с выборами в Европарламент, то сейчас люди гораздо лучше осведомлены о возможностях дезинформации", - сказала она, пояснив, что разоблачать фейки помогает система предупреждения с помощью популярных соцсетей.

В 2024 году в ЕС начал работать закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), обязывающий все интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг. Посты, пропагандирующие ненависть, агрессию или содержащие дезинформацию, подлежат скорейшему удалению. В то же время европейским властям, считает чиновница ЕС, необходимо прилагать усилия для сохранения контакта с российской аудиторией: "Мы должны защищать доступ к свободе СМИ не только собственного населения, но и в таких странах, как Россия". Делать это становится сложнее, признала она, так как российские власти активнее используют различные технологии для блокировки и изоляции интернета.

Технологии Google - "серебряная пуля" в борьбе с режимом Путина

Об этой же проблеме говорил в своем выступлении на Global Media Forum в Бонне генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg), который напомнил, что большинству редакций крупных СМИ пришлось закрыть собственные отделения на территории России после полномасштабного вторжения РФ в Украину - многие независимые медиа продолжили вещание за границей. По его мнению, сейчас необходимо направить усилия на поиск технических средств для преодоления информационной изоляции России: "В противном случае они (население России. - Ред.) будут настолько изолированы, что могут потерять веру в перемены, оптимизм. Это такой северокорейский сценарий".

Генеральный директор DW Петер Лимбург
Генеральный директор DW Петер ЛимбургФото: Ayse Tasci/DW

Способствуют изоляции россиян от альтернативных источников информации такие корпорации, как Google, считает основатель агрегатора новостей True Story Лев Гершензон, который с 2005 по 2012 годы возглавлял сервис "Яндекс.Новости". Он отметил, что пользователям в России, которые подписаны на пропагандистские СМИ, в рекомендациях Google предлагают информационные ресурсы с тем же дезинформирующим содержанием. "В основном это одобренные правительством сайты, я бы сказал, содержащие до 90% пропаганду. В итоге независимые новостные агентства остаются почти невидимыми в России", - сказал IT-предприниматель. Вместе с тем значительная часть населения продолжает использовать технологии крупных IT-корпораций, отмечает Гершензон: "85% населения России используют мобильные телефоны с технологией Android". Сотрудничество крупных корпораций в части доставки альтернативной информации до населения РФ могло бы стать "серебряной пулей" в борьбе с пропагандой, считает он.

Авторитарные режимы учатся использовать ИИ

Другой пример использования технологий ИИ в целях пропаганды - попытки скомпрометировать известных политиков. Жертвой такой атаки в 2020 году стала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - тогда ее партия Союз-90/"зеленые" готовилась к парламентским выборам. На протяжении полугода в Сети распространяли различные фейковые фото с Бербок: на одном из коллажей ее лицо совместили с обнаженным телом девушки. Подпись под фотографией утверждала, как будто в молодости Бербок не хватало денег на жизнь, чего не было в реальности. "Искусственный интеллект делает дезинформацию дешевле, проще и эффективнее", - предупредила глава МИД Германии в своем выступлении на медиафоруме DW в Бонне.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на медиафоруме DW в Бонне
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на медиафоруме DW в Бонне Фото: Björn Kietzmann/DW

Разобраться в том, в каком материале был использован ИИ, а где нет - становится все сложнее из-за стремительного развития технологий, напомнил анимационный продюсер и профессор медиа-менеджмента в Кельнской школе бизнеса Михаэль Швертель (Michael Schwertel). Он продемонстрировал ролик, в котором с помощью обычного софта можно за короткое время отредактировать видео: заменить один предмет на другой или вовсе удалить из кадра. Набирающий популярность инструмент Luma AI, говорит Швертель, позволяет за 120 секунд создать анимированное видео хронометражем в несколько секунд из одной фотографии: "Только представьте, что с помощью такой технологии можно оживить фотографию любого политика. И для этого не нужно большого бюджета". Эта технология может помочь добропорядочным пользователям создавать качественные и бюджетные фильмы, но в руках злоумышленников это серьезное оружие.

Для борьбы с фейками создают ИИ-детекторы

Впрочем, он отметил, что появляются ИИ-детекторы, которые помогают устанавливать не является ли видео или аудиозапись фейковой. Из-за того, что большая часть баз данных закрыта от публичного доступа, идентифицировать весь интернет-контент, как в случае с текстами, пока невозможно. "Но, думаю, этот вопрос смогут решить в ближайшие 10 лет. Полагаю, это будет такой постоянной гонкой технологий", - говорит эксперт. 

Он отметил, что наибольшую опасность сейчас представляют фейковые аудиозаписи, которые активно начали использовать мошенники. "Одной из женщин, с которой я общался, прислали дипфейк-аудио с голосом ее мужа. Как будто он оказался в больнице и просил ее срочно переслать на некий банковский счет 5 тысяч евро. Потом оказалось, что это не был ее супруг, но выяснить это быстро - не так просто", - заключил Швертель. Эту технологию уже несколько лет используют телеграм-каналы, связанные с российской пропагандой. Так они травили вдову и мать Алексея Навального, чтобы дискредитировать сторонников оппозиционного политика, погибшего в российской тюрьме.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Девушка на пляже с мобильным телефоном

Мессенджеры: не только WhatsApp

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.11 фото
external

Искусственный интеллект для искусства

Искусственный интеллект для искусства

Нужны ли современные технологии художникам?
Культура26 марта 2019 г.04:18 мин.
Фигурки робота и человека на клавиатуре

Евросоюз ужесточает правила использования искусственного интеллекта

Евросоюз ужесточает правила использования искусственного интеллекта

Одобренный странами ЕС закон запрещает ряд приложений для работы с ИИ и вводит строгие требования для систем, применяемых в критической инфраструктуре.
Цифровые технологии21 мая 2024 г.
Показать еще