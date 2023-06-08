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Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Рози Бирхард
29 мин. назад

Еврокомиссия призвала соцсети маркировать контент, произведенный искусственным интеллектом (ИИ). Европа пытается угнаться за техническим прогрессом, но получится ли это у нее?

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ChatGPT
Фото: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images

Европейская комиссия как высший исполнительный орган ЕС недавно обратилась к ведущим мировым IT-концернам с неожиданным призывом - четко маркировать на своих вебсайтах фото, видео и тексты, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ). Обращение получили среди прочего операторы таких платформ как Google, Facebook, YouTube и TikTok. Цель ЕК - не допустить массового распространения дезинформации.

Эти опасения в Европе не новы, в прошлом году они особенно усилились с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину и еще большей активизацией российских кампаний по распространению фейков. Но теперь в свете стремительного развития ИИ эти опасения неожиданно стали крайне злободневными.

Замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова
Вера ЮроваФото: Lukasz Kobus/EU

"Продвинутые чат-боты - к примеру, ChatGPT - могут генерировать комплексный и на первый взгляд аргументированный контент в течение нескольких секунд, - заявила журналистам 5 июня замглавы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, поясняя вышеупомянутый призыв ЕК к мировым IT-гигантам. - К маркировке контента надо приступать немедленно".

Новые правила ЕС для цифровых платформ

Но прислушаются ли к еврокомиссару IT-компании с других континентов? Обязанности следовать призывам из Брюсселя у них нет. Да и реализовать маркировку будет технически непросто, считает Андреа Ренда, ведущий эксперт по цифровой экономике в исследовательском центре Center for European Policy Studies: "Нет гарантии, что в режиме реального времени удастся распознавать сгенерированный ИИ контент. Большинство фирм вероятно попытаются сделать, что в их силах, но о 100% результате и речи быть не может".

Сундар Пичаи
Сундар ПичаиФото: Fabrice Coffrini/AFP

Вера Юрова с этим не согласна и говорит, что лично спросила нынешнего директора Google Сундара Пичаи: "Вы уже создали технологию для распознавания продукции ИИ? И его ответ был: "Да, хотя эта технология еще нуждается в дальнейшем развитии".

Но только ли о технологиях речь? В списке партнеров европейцев по внедрению новых стандартов в Сети отсутствует один из ключевых игроков - Twitter.  Сервис микроблогов, приобретенный недавно экстравагантным американским миллиардером Илоном Маском, в мае вышел из добровольного соглашения ЕС по борьбе с дезинформацией. В Брюсселе это было расценено как открытая конфронтация, а СМИ распространили несколько заявлений европейских политиков о том, что с августа, когда новые правила ЕС по борьбе с дезинформацией для цифровых платформ вступят в силу, Twitter может быть запрещено работать в Европе.

Искусственный интеллект и ЕС

Именно такую санкцию в качестве самой жесткой меры предполагает новое законодательство ЕС. Поэтому Андреа Ренда считает его "революционным". Кроме полного запрета, новые европейские правила позволят накладывать на компании-нарушители чувствительные штрафы, составляющие до 6% их годового оборота. Так что даже если сейчас в Twitter не прислушаются к призыву из Брюсселя, с августа игнорировать европейские правила будет крайне рискованно.

На использование ИИ в Европе пытаются наложить ограничения - коллаж на тему ИИ
На использование ИИ в Европе пытаются наложить ограниченияФото: Taidgh Barron/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Но и майский призыв к маркировке, и вступающие в августе новые правила борьбы с дезинформацией - это лишь часть усилий ЕС соответствовать современным вызовам. Пожалуй, основным европейским ответом на них должен стать готовящийся сейчас в комитетах Европарламента закон об ИИ, за которым закрепилось название AI Act. Когда - и если - он будет принят, в Европе будут введены не имеющие пока аналогов в других странах жесткие ограничения на применение искусственного интеллекта. Например, полный запрет на его использование в системах распознавания лиц в общественных местах, прогнозировании правонарушений и составлении социального рейтинга.

Впрочем, тут в дело вступают длительные и сложные европейские законодательные процедуры, в связи с чем принятие закона ожидается не раньше чем через два года. Осознают ли в Брюсселе, что ИИ теперь развивается намного быстрее? Кателейне Муллер, эксперт из Дании, которая консультирует структуры ЕС по вопросам ИИ, не считает ситуацию безнадежной.

"Основные проблемы остаются неизменными - например, проблемы с предвзятостью и дискриминацией, проблемы контроля над ИИ и механизмов принятия решений, наконец, проблема влияния ИИ на права человека", - считает эксперт. И поэтому советует законодателям не отказываться от уже имеющихся норм, а лишь менять их в ответ на технологические новации и вызовы времени.

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