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Концерн Google сообщил, что аккаунт Следственного комитета Беларуси отключен и не может быть восстановлен согласно правилам применения санкций. Одновременно заблокирован привязанный к этому аккаунту YouTube-канал.
В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.