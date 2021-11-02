Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021)

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.