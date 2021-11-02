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Youtube

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Youtube".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

[10162477] Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube PARIS 07/06/19. Google launches YouTube France in Paris. As reported last week, Google has launched versions of its video sharing service YouTube in French and other languages. Google executives including CEO give further details of the new services at a news conference in Paris today. +++(c) dpa - Report+++

Из-за санкций Googlе заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси 02.11.2021

Концерн Google сообщил, что аккаунт Следственного комитета Беларуси отключен и не может быть восстановлен согласно правилам применения санкций. Одновременно заблокирован привязанный к этому аккаунту YouTube-канал.
A general view of the Moscow City Court building in Moscow on April 15, 2019, a day before the court is due to deliver verdict against 63-year-old Norwegian Frode Berg on spy charges. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Суд в Москве приговорил видеоблогера Пыжа к пяти годам колонии 29.10.2021

Автор YouTube-канала Андрей Пыж, арестованный в августе 2020 года, признан виновным в получении информации, составляющей гостайну и касающейся режимных объектов в московском регионе.

Фейки и вранье о вакцинах Youtube будет удалять и блокировать (30.09.2021) 30.09.2021

Youtube планирует удалять фейки о любых вакцинах, то есть не только против коронавируса. Как к решению видеоплощадки отнеслись в Германии?

Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса 30.09.2021

Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.

FOTOMONTAGE, Atemschutzmaske mit Aufschrift Fake News, Covid-19-Blutprobe, Schutzhandschuh, Biogefährdungsschild, Stethoskop und Absperrband, Symbolfoto Coronavirus-Krise *** PHOTOMONTAGE, breathing mask with inscription Fake News, Covid 19 blood sample, protective glove, biohazard sign, stethoscope and barrier tape, symbol photo Coronavirus crisis

YouTube будет удалять видео с дезинформацией о любой вакцине 29.09.2021

Новая политика YouTube будет распространяться на ложные заявления о любых одобренных препаратах, а не только от COVID-19, сообщил видеохостинг.

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.

О блокировке RT DE в YouTube и "медийной войне": реакции в Москве и Берлине (29.09.2021) 29.09.2021

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в Москве грозят "симметричными мерами" в отношении работающих в России немецких СМИ, в том числе и Deutsche Welle.
The stand of Russia's state-controlled Russia Today (RT) broadcaster at the Saint Petersburg International Economic Forum on May 24, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Как в Берлине реагируют на блокировку немецких программ RT на YouTube 29.09.2021

Правительство ФРГ заявило о своей непричастности к решению YouTube заблокировать каналы RT и осудило угрозы МИД РФ принять ответные меры. Мнения депутатов бундестага разделились.
Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube 29.09.2021

Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

МИД РФ грозит немецким СМИ последствиями за блокировку RT на YouTube 29.09.2021

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в МИД РФ грозят "симметричными мерами" в отношении действующих в России немецких СМИ.
Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

YouTube заблокировал два немецких канала RT 28.09.2021

Каналы RT на YouTube закрыли за распространение дезинформации о ковиде. Тем не менее главный редактор RT Маргарита Симоньян написала, что "очень ждет" запрета немецких СМИ в России в ответ на действия YouTube.
FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Глава YouTube выступила после блокировки ролика "Умного голосования" в РФ 27.09.2021

При работе с властями команде YouTube приходится считаться с местными законами, заявила гендиректор платформы. Ранее YouTube заблокировал в РФ ролик со списком кандидатов от "Умного голосования".
im 30. Jahr der deutschen Einheit weht die Bundesflagge weht vor dem Portal des Reichstagsgebäude in Berlin mit dem Schriftzug: Dem Deutschen Volke. Der Reichstag am Platz der Republik ist seit 1999 Sitz des Deutschen Bundestages. Foto: Winfried Rothermel

Итоги выборов в Германии - в прямом эфире спецвыпуска "DW Новости" 26.09.2021

В специальном выпуске программы корреспонденты и комментаторы DW подводят итоги выборов в бундестаг. Смотрите его на YouTube и в соцсетях.
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Алексей Навальный обвинил Google и Apple в трусости 23.09.2021

Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.
This photo illustration taken on March 22, 2018 shows a woman looking at Social Networking applications Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Messenger and Linkedin on a smartphone in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей 22.09.2021

Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: A hand holding a smarthphone showing the logo of the VK (Vkontakte) social network, in front of a computer screen. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582 St Petersburg Russia November 21 2016 a Hand Holding a showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network in Front of a Computer Screen Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582

Соцсеть "В контакте" заблокировала страницы сторонников Навального 21.09.2021

Руководство "В контакте" сослалось на решение Генпрокуратуры от 23 июля, по которому в реестр запрещенных был внесен, среди прочих, Youtube-канал Любови Соболь.
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