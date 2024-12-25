Эксперт о замедлении YouTube: В РФ цензура жестче, чем в КНР

В России замедляют доступ к видеохостингу YouTube. Михаил Климарев рассказал в интервью DW, как именно это происходит и ждать ли преследований за пользование VPN для обхода блокировок.

Трафик видеохостинга YouTube в России упал до 20 процентов от показателей, зарегистрированных до так называемого замедления этой платформы, сообщил эксперт "Общества защиты интернета" Михаил Климарев в своем Telegram-канале. В эфире программы "DW Новости Шоу" он рассказал, почему российские власти не блокируют YouTube разом и почему он считает интернет-цензуру в РФ жестче китайской.

DW: Хочу обсудить с вами, что происходит с YouTube в России. Всё, россияне могут попрощаться с этим видеохостингом?

Михаил Климарев: Ну почему же? Трафик из России на YouTube действительно стремительно упал. Сейчас только что с утра посмотрел - падение продолжается. С другой стороны, насколько я вижу, у общественно-политических каналов число просмотров не снизилось так драматически. Похоже, что люди массово переключились на VPN и продолжают смотреть YouTube.

- По вашим наблюдениям, замедляется вся платформа целиком или какие-то отдельные ролики?

- Поскольку весь трафик зашифрованный, Роскомнадзор просто не может вычленить какой-то отдельный ролик для замедления. Если бы они умели так замедлять какие-то конкретные общественно-политические каналы, они давно это сделали бы, а видео про котиков оставили. В этом их цель и заключается.

- А как они технически это делают? С помощью каких-то собственных наработок?

- Систему, которая занимается управлением трафика в России, они разработали и построили сами. Это довольно объемная система: порядка 500 операторов связи, у которых такое оборудование установлено, это треть вообще всех российских операторов связи. Остальные подключаются к этим более крупным, и через них тоже фильтруется трафик.

Работает замедление следующим образом: информация в интернете передается пакетами, такими небольшими кусочками. Теперь представьте, что движется нормальный поток этих пакетиков и из них начинают удалять, условно говоря, каждый третий пакет: они до адресата не доходят. Если упрощенно, таким образом происходит замедление.

Почему именно YouTube? Потому что это самая популярная платформа в России, на ней больше всего пользователей. При этом Google не подчиняется требованиям Роскомнадзора, и у них никаких рычагов влияния нет. А поскольку это довольно популярная платформа - трафик на YouTube достигал вообще 30% от всего общероссийского трафика - так просто его заблокировать очень тяжело. Это было бы чревато техническими последствиями вплоть до того, что интернет просто перестанет работать. Поэтому они решили вот так постепенно увеличивать число не доходящих пакетов.

Роскомнадзор начал замедлять YouTube и через мобильных операторов, говорят эксперты Фото: picture-alliance/dpa/M. Skolimowska

На мобильных операторах связи пять месяцев никакого замедления не было, и все продолжали смотреть YouTube со смартфонов. Теперь они начали замедлять в том числе и на мобильных операторах. И вот это привело к такому результату. Фактически можно считать сейчас YouTube заблокированным в России, потому что пользоваться им невозможно.

- Владимир Путин во время недавней "прямой линии" в ответ на вопрос, что происходит с YouTube, сказал, что это якобы Google не обслуживает свои серверы в России, поэтому возникли такие проблемы. Что можно ответить на этот аргумент?

- Путин что-то сказал, не понимая, как это работает. В России сейчас примерно 2500-3000 серверов Google Global Cache. И представьте: что, из них вышли из строя сразу 1000? Вероятность этого очень мала, если нет какого-то внешнего вмешательства. А кто у нас это вмешательство осуществляет? Роскомнадзор, больше некому.

- Вы уже упомянули, что замедление YouTube не сказалось на аудитории независимых общественно-политических каналов. Получается, пользователи довольно быстро и организованно за несколько месяцев установили и научились пользоваться VPN?

- Блокировки в России начались давно и с началом войны приобрели тотальный характер. В марте 2022-го заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, и уже тогда многие люди проявили интерес к VPN. Это можно отследить по запросам в Google и в "Яндексе". На слово VPN там есть характерные пики: март 2022 года, август уходящего года, и сейчас - очередной пик.

- Станет ли преследование за VPN следующим шагом российских властей?

- Думаю, что будет не преследование за VPN, а так называемая блокировка статистическим методом. Сейчас VPN-сервисы работают по принципу, как наш VPN-генератор: у нас порядка 20-30 тысяч серверов, и если Роскомнадзор определит один, мы просто перейдем на другой.

Теперь они планируют сделать следующий шаг. Недавно вышел приказ Роскомнадзора, подзаконный акт для закона о "суверенном Рунете": они могут запрашивать IP-адреса и сеансы связи конкретных пользователей. Так определяется, что он обращается в одну какую-то точку в интернете, и таким образом вычисляется VPN с помощью статистики. И они могут блокировать доступ к интернету у отдельных людей. Такую систему сейчас пытаются настроить в Иране. Кстати, китайский вариант, о котором очень часто говорят, мы уже давно перепрыгнули. С начала войны в России интернет-цензура гораздо жестче, чем китайская.