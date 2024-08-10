Россияне теряют доступ к YouTube

Российские власти начали замедлять доступ к YouTube. Это была единственная не заблокированная с начала войны против Украины популярная западная платформа.

К концу уходящей недели десятки тысяч пользователей из России зарегистрировали жалобы на работу платформы YouTube на мониторинговых сайтах. У многих сайт не открывается вовсе, у других загрузка видео занимает несколько минут. Российские власти официально не комментируют происходящее. Эксперты считают, что вскоре Кремль может перейти от замедления к полной блокировке сервиса на территории России.

От слов к замедлению

Впервые о замедлении работы самого популярного видеосервиса в России сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. 25 июля единоросс заявил в своем Telegram-канале, что в ближайшее время скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 70 процентов.

Эту процедуру он назвал "деградацией" сервиса и сообщил, что это вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать" российские законы.

Нарушениями российское цензурное ведомство Роскомнадзор посчитало удаление с платформы некоторых российских каналов. По его подсчетам, за текущий год администрация YouTube ограничила доступ к 83 каналам из России.

Среди них, например, страницы пропагандиста Владимира Соловьева, ультранационалиста Александра Дугина и патриотического исполнителя Shaman. Всех троих Европейский Союз ранее внес в санкционный список.

Частичная блокировка вместо тотальной

Эксперты считают, что российские власти неслучайно решили начать блокировку YouTube с замедления трафика. По их словам, полная блокировка может привести к отключению доступа к огромному количеству других ресурсов. Так, "Коммерсант" накануне сообщил, что Роскомнадзор запросил у операторов связи данные об IP- и физических адресах серверов Google, чтобы блокировать ресурс эффективнее.

"Кремль наблюдает, что [на фоне блокировки] происходит с внешними и внутренними сетями, - говорит DW киберадвокат Саркис Дарбинян. - А дальше он будет либо ослаблять блокировку, либо, наоборот, перейдет к полному ограничению - если увидит, что другие службы это не задевает".

У частичного ограничения доступа к YouTube могут быть и политические причины, считает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он напоминает, что некоторые операторы связи, как и депутат Хинштейн, называли причиной замедления YouTube изношенное оборудование компании Google в России.

Сам Google опроверг эти заявления, но власти России хотели бы переложить ответственность за непопулярную среди россиян меру с себя на западную компанию, предполагает Гудков.

Российские подцензурные платформы выигрывают от замедления YouTube

На фоне замедления YouTube самыми скачиваемыми в приложениях в российских AppStore и Google Play стали подцензурные отечественные платформы VK Video и RuTube. На первом месте по скачиванию оказались бесплатные VPN-сервисы, которые помогают обходить блокировки.

"Пользователи достаточно ленивы в своем потреблении, - говорит киберадвокат Саркис Дарбинян. - Если стоит вопрос, что надо какие-то дополнительные вещи устанавливать, то это уменьшит присутствие тех, кто привык смотреть YouTube в телевизоре, например. Поэтому конечно миграция на отечественные платформы происходит".

При этом Дарбинян отмечает, что использование бесплатных VPN-сервисов может оказаться недостаточным решением для просмотра видео на YouTube. "Ни один из социальных проектов, который бесплатно предоставляет VPN, не может обеспечить такое огромное количество трафика, чтобы каждый человек смог посмотреть YouTube бесплатно".

Эксперт уверен, что пользователям, которые хотят продолжить смотреть видео на платформе, стоит найти платный VPN.

Наступление ВСУ в Курской области ускорило замедление YouTube?

Массовая блокировка доступа к самой популярной видеоплатформе в России произошла на фоне наступления Вооруженных сил Украины в Курской области. YouTube оставался для россиян одной из немногих платформ, где была возможность получать информацию об этих событиях из независимых источников.

Это неслучайное совпадение, считает политик Дмитрий Гудков. "Режим не определился, что делать в связи с вот этой game-changing (меняющей правила игры. - Ред.) атакой ВСУ в Курской области, - говорит DW Гудков. - Для них желательно сделать так, чтобы эта информация не распространялась в России. А распространение идет как раз через независимые СМИ, в основном в YouTube-каналах".

"Бигтех готов к сотрудничеству"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн еще до массового замедления платформы утверждал, что судьба YouTube в России находится в руках самой платформы. Одним из условий для нормальной работы сервиса в России он называл строительство в России собственных сервисных центров компании, открытие представительства и разблокирование российских пропагандистских каналов.

Киберадвокат Сарксис Дарбинян считает, что сотрудничество Google с Кремлем нельзя исключать. "Ни Google, ни Apple не относятся к правозащитным организациям, - говорит он. - Они, скорее, исходят из своих коммерческих интересов. Мне кажется, бигтех пытается быть аккуратным и думает, что если что-то поменяется, он сможет быстро вернуться на рынок и не будет портить отношения с местным регулятором".

В начале июля примером такого сотрудничества большой технологической западной компании с Кремлем стало удаление нескольких популярных VPN-приложений из российского AppStore. Компания Apple сделала это по требованию Роскомнадзора.