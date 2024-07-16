Удаление VPN: Apple помогает Кремлю в продвижении цензуры?

В Госдуме РФ довольны, что Apple соблюдает российские законы. Почему компания согласилась удалить ряд VPN-сервисов из своего магазина приложений в России по указанию Роскомнадзора?

Интернет-пользователям в России становится все сложнее обходить цензуру. Так, в начале июля по указанию Роскомнадзора концерн Apple удалил из своего магазина приложений 25 VPN-сервисов, в том числе NordVPN, Proton VPN, Planet VPN, HideMy.name, PIA VPN и другие. В Роскомнадзоре обосновали свое требование запретом на рекламу и популяризацию средств обхода блокировок, используемых "для доступа к противоправному контенту".

При помощи VPN, или "виртуальных частных сетей" пользователь подключается к интернету через "замаскированный" IP-адрес. В результате стороны, не имеющие разрешения на получение данных пользователя, не имеют доступа к ним.

По всем миру VPN-сервисы используются для обхода государственной цензуры и получения доступа к сайтам, которые власти считают запрещенными. По некоторым оценкам, в России приложения VPN скачали миллионы пользователей.

Сервис Red Shield: "Преступление против гражданского общества"

Red Shield - один из VPN-сервисов, удаленных Apple из своего магазина по требованию Роскомнадзора. В заявлении по этому поводу представители компании называют эту меру "безрассудным преступлением против гражданского общества". Действия Apple объясняются одним лишь желанием сохранить доступ к российскому рынку, утверждают в Red Shield. В компании предупреждают, что собираются оспорить решение об удалении ее сервиса. Однако шансов на успех у такого иска мало: в прошлом российские суды уже не раз отвергали подобные жалобы.

Тем временем несколько компаний - разработчиков сервисов VPN, включая Le VPN, запустили на платформе Change.org петицию с требованием, чтобы концерн Apple вернул их сервисы в магазин. Название этой петиции звучит так: "Apple помогает цензуре Путина!"

Пользователям в России в компании Red Shield рекомендуют изменить код страны в своем Apple-ID. Концерн Apple пока не давал официальных комментариев в ответ на критику.

Власти РФ довольны Apple

В прошлом компания Apple неоднократно удовлетворяла требования российских властей. Например, в сентябре 2021 года, когда в России проходили выборы разного уровня, в том числе депутатов Госдумы, Apple удалила приложение "Навальный", в котором были доступны рекомендации "Умного голосования". Тогда соратник оппозиционера, скончавшегося впоследствии в российской колонии, Иван Жданов назвал удаление приложения "постыдным актом политической цензуры".

4 июля 2024 года зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин похвалил концерн Apple за соблюдение требований Роскомнадзора. "Apple - одна из немногих американских компаний, которые стремятся к соблюдению российского законодательства и поддерживает диалог с регулятором, - написал он в Telegram. - Уверен, что эта позиция продиктована желанием в долгосрочной перспективе официально вернуться на российский рынок".

В прошлом, когда компания по требованию властей Китая удалила ряд VPN-сервисов из своего китайского магазина приложений, исполнительный директор IT-гиганта Тим Кук заявил: "Как и в любой другой стране, где мы занимаемся бизнесом, мы исполняем местные законы".

Ряд сервисов Apple был ограничен в функциональности в России после начала войны Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину компания Apple полностью прекратила продажи айфонов, айпадов и ноутбуков MacBook на российском рынке. Кроме того, были заблокированы или ограничены в функциональности такие сервисы, как Apple-Pay и Apple Maps. При этом магазин приложений App Store по-прежнему доступен для пользователей в России.

Оппозиционные СМИ - в "черном списке"

За прошедшие годы в России сайты целого ряда оппозиционных СМИ были внесены в "черный список" Роскомнадзора, многие иностранные СМИ, в том числе социальные СМИ были запрещены. В начале февраля 2022 года Москва приняла решение прекратить на территории РФ вещание медиакомпании DW, закрыть ее корпункт и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро. Эти меры российские власти назвали "ответом" на запрет вещания RT DE в Германии.

Перед выборами президента РФ, состоявшимися в марте 2024 года, правительство страны ввело запрет на публичную рекламу VPN-сервисов.

Ограничения в работе YouTube в России

В середине июля в России было также зафиксировано замедление работы сервиса видеохостинга YouTube. 12 июля Ростелеком сообщил о "технических проблемах в работе оборудования Google", которые могут повлиять "на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов".

На фоне этой ситуации в Сети и некоторых СМИ, в том числе в считающемся лояльным Кремлю онлайн-издании Gazeta.ru, появились сообщения о планах правительства РФ заблокировать YouTube в России в сентябре.