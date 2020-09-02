Известие о смерти в колонии российского политика Алексея Навального шокировало демократический мир. Досье DW.
20 августа 2020 года Алексей Навальный был срочно госпитализирован в омскую больницу, затем перевезен в Берлин, в клинику "Шарите". Немецкие специалисты установили, что он был отравлен ядом типа "Новичок".
Власти РФ 16 февраля 2024 года сообщили о смерти в колонии известного оппозиционера Алексея Навального. Видеодосье DW.
Команда оппозиционного политика Алексея Навального - Фонд борьбы с коррупцией - проводит расследования случаев коррупции в высших эшелонах российской власти, крупном бизнесе, среди региональных элит.