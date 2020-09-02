  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
Российский оппозиционер Алексей Навальный
Фото: Sefe Karacan/AA/picture alliance

Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик, известный расследованиями о коррупции в РФ. Создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). 16 февраля 2024 года стало известно о смерти Навального в российской колонии.

Пропустить раздел Новости

Новости

22 февраля 2024 г.

От матери Навального угрозами требуют тайных похорон сына

22 февраля 2024 г.

Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном"

21 февраля 2024 г.

Генсек НАТО: Смерть Навального - повод усилить помощь Киеву

21 февраля 2024 г.

Великобритания ввела санкции из-за убийства Навального

21 февраля 2024 г.

Суд Салехарда рассмотрит иск матери Навального к СК 4 марта

20 февраля 2024 г.

Кара-Мурза назвал виновным в смерти Навального лично Путина

Показать больше
Пропустить раздел Контекст

Контекст

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский

Путин гордится убийствами. Ходорковский о смерти Навального

Путин гордится убийствами. Ходорковский о смерти Навального

Михаил Ходорковский рассказал DW, что для российской оппозиции значит смерть Навального и как за нее ответит режим.
Политика22 февраля 2024 г.
Плакат "SOS Беларусь" на акции в поддержку белорусских политзаключенных в Риме

Что Запад может сделать для белорусских политзаключенных?

Что Запад может сделать для белорусских политзаключенных?

От западной реакции на смерть Навального зависит и судьба политзаключенных в Беларуси, считает Александр Фридман.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW
Александр Фридман
Колонка
Политика22 февраля 2024 г.
Акция в память о российском оппозиционере Алексее Навальном перед посольством РФ в Берлине, 16 февраля 2024 года

Мир скорбит об Алексее Навальном

Мир скорбит об Алексее Навальном

На стихийные акции в память о российском оппозиционере Алексее Навальном вышли тысячи людей по всему миру. Галерея DW.
Права человека22 февраля 2024 г.13 фото
Здание Рейхстага в Берлине, где проходят заседания парламента ФРГ

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты немецкого парламента уверены, что знают, кто убил Алексея Навального, и говорили об этом в бундестаге.
Политика21 февраля 2024 г.
external

Каспаров обвинил Путина в ликвидации Навального

Каспаров обвинил Путина в ликвидации Навального

По мнению Гарри Каспаров, именно Путин несет ответственность за гибель Алексея Навального в колонии.
Политика21 февраля 2024 г.07:32 мин.
Сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров

Гарри Каспаров: Нужна победа Украины и разгром армии Путина

Гарри Каспаров: Нужна победа Украины и разгром армии Путина

Гарри Каспаров о том, почему для РФ необходима победа Украины, и сумеет ли российская оппозиция преодолеть разногласия.
Права человека21 февраля 2024 г.
Показать больше
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

Портрет Навального на берлинской акции протеста против режима Путина в апреле 2021 года
Фото: Vladimir Esipov/DW

Алексей Навальный - смерть главного противника Путина

Известие о смерти в колонии российского политика Алексея Навального шокировало демократический мир. Досье DW.

Кара-Мурза назвал виновным в смерти Навального лично Путина

Политика20 февраля 2024 г.

Трамп упомянул о смерти Навального, умолчав о виновных

Политика19 февраля 2024 г.

Тело Навального еще две недели не покажут его родным

Политика19 февраля 2024 г.
Всего публикаций по теме: 34
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года Алексей Навальный был срочно госпитализирован в омскую больницу, затем перевезен в Берлин, в клинику "Шарите". Немецкие специалисты установили, что он был отравлен ядом типа "Новичок".

Вывеска лаборатории ОЗХО

ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком"

ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен "Новичком"

Результаты экспертизы, проведенной по заказу ОЗХО, совпали с данными немецкой, шведской и французской спецлабораторий.
Политика6 октября 2020 г.
Алексей Навальный на носилках во время транспортировки в Германию

"Проект" и ФБК: Навальный был отравлен в гостинице в Томске

"Проект" и ФБК: Навальный был отравлен в гостинице в Томске

Бутылка со следами яда была изъята из номера гостиницы в Томске. Об этом сообщили соратники политика и издание "Проект".
Политика17 сентября 2020 г.
external

Берлин: Навальный был отравлен веществом группы "Новичок"

Берлин: Навальный был отравлен веществом группы "Новичок"

Также в выпуске: как власти Беларуси оказывают давление на работу СМИ.
2 сентября 2020 г.24:27 мин.
Еще по теме
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

Алексей Навальный во время суда в Москве 30 декабря 2014 года
Фото: AFP/Getty Images/D. Serebryakov

Алексей Навальный: видеосюжеты из архива DW

Власти РФ 16 февраля 2024 года сообщили о смерти в колонии известного оппозиционера Алексея Навального. Видеодосье DW.

Можно ли скрыть причину смерти - интервью с судмедэкспертом

Политика20 февраля 2024 г.03:46 мин.

Юлия Навальная обещает продолжить дело Алексея Навального

Политика19 февраля 2024 г.38:07 мин.

Надежда Толоконникова о смерти Навального

Политика18 февраля 2024 г.02:18 мин.
Всего публикаций по теме: 27
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

external

Можно ли скрыть причину смерти - интервью с судмедэкспертом

Как проходит судмедэкспертиза и в каких условиях должно храниться тело, рассказала DW немецкий медик Юлия Шлоте.
Политика20 февраля 2024 г.03:46 мин.
Юлия Навальная - вдова Алексея Навального

Юлия Навальная. Новое лицо российской оппозиции?

Вдова Алексея Навального заявила, что продолжит дело мужа. Каковы ее шансы в борьбе с режимом Путина?
Права человека20 февраля 2024 г.
Цветы у спонтанно созданного мемориала Алексею Навальному напротив посольства РФ в Лондоне.

Вскрытие тела после смерти: ответы судмедэксперта

Тело Алексея Навального не выдают его семье. Что сможет сказать судмедэкспертиза по прошествии времени?
Общество19 февраля 2024 г.
external

Какую роль в истории оставит Навальный

Лукашевский: мертвый Навальный опаснее для Путина, чем живой.
Политика18 февраля 2024 г.12:30 мин.
external

Надежда Толоконникова о смерти Навального

Надежда Толоконникова - о том, как россиянам жить без Навального.
Политика18 февраля 2024 г.02:18 мин.
Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхен. Итоги - Украина и подготовка к долгой войне

Запад готовится к затяжной войне России против Украины. Репортаж DW о Мюнхенской конференции.
Конфликты18 февраля 2024 г.
Пропустить раздел В центре внимания

В центре внимания

Расследования ФБК Алексея Навального

Команда оппозиционного политика Алексея Навального - Фонд борьбы с коррупцией - проводит расследования случаев коррупции в высших эшелонах российской власти, крупном бизнесе, среди региональных элит.

Цветы у фотографии Навального в траурной рамке.

Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях

Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях

16 февраля управление ФСИН сообщил о смерти в колонии ведущего российского оппозиционера Алексея Навального.
Политика16 февраля 2024 г.10 фото
Российский пропагандист Владимир Соловьев

ФБК нашел в Сочи засекреченную виллу любовницы Соловьева

ФБК нашел в Сочи засекреченную виллу любовницы Соловьева

Баскетболистка Абросимова владеет элитным домом в коттеджном поселке на Черном море, заявили соратники Навального.
Политика22 мая 2023 г.
Кафе в Петербурге после взрыва, в результате котороого погиб блогер Владлен Татарский, 2 апреля 2023 года

Кремлю после убийства Татарского нужно больше террористов

Кремлю после убийства Татарского нужно больше террористов

У ФБК в России была большая сеть сторонников. Их и подошьют к делу об убийстве Татарского, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика4 апреля 2023 г.
Еще по теме
Пропустить раздел Внешний контент

Внешний контент