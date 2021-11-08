Расследования ФБК Алексея Навального

Команда оппозиционного политика Алексея Навального - Фонд борьбы с коррупцией - проводит расследования случаев коррупции в высших эшелонах российской власти, крупном бизнесе, среди региональных элит.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году. На сайте фонда указывается, что единственный источник его финансирования - пожертвования сторонников. В штате организации работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, случаев незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет России, органы прокуратуры и в коммунальные службы.



В своих расследованиях команда Алексея Навального использует преимущественно открытые источники информации. Результаты расследований публикуются на сайте фонда и на YouTube-канале "Навальный Live". Разоблачительной деятельностью Навальный занимался и ранее, создав в декабре 2010 года общественный проект "Роспил".



Наиболее резонансные фильмы-расследования ФБК Навального: "Чайка" (2015 год), "Он вам не Димон" (2017), "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточников" (2018), совместное с Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel расследование покушения на убийство самого политика в 2020 году, а также "Дворец для Путина. История самой большой взятки" (2021 год).