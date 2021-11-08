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Расследования ФБК Алексея Навального

Команда оппозиционного политика Алексея Навального - Фонд борьбы с коррупцией - проводит расследования случаев коррупции в высших эшелонах российской власти, крупном бизнесе, среди региональных элит.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году. На сайте фонда указывается, что единственный источник его финансирования - пожертвования сторонников. В штате организации работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, случаев незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет России, органы прокуратуры и в коммунальные службы.

В своих расследованиях команда Алексея Навального использует преимущественно открытые источники информации. Результаты расследований публикуются на сайте фонда и на YouTube-канале "Навальный Live". Разоблачительной деятельностью Навальный занимался и ранее, создав в декабре 2010 года общественный проект "Роспил".

Наиболее резонансные фильмы-расследования ФБК Навального: "Чайка" (2015 год), "Он вам не Димон" (2017), "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточников" (2018), совместное с Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel расследование покушения на убийство самого политика в 2020 году, а также "Дворец для Путина. История самой большой взятки" (2021 год).

A laboratory technician controls a test vial at the OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) headquarters in the Hague, The Netherlands, on April 20, 2017. - Tucked away in a small industrial zone in the Dutch suburb of Rijswijk, the two-storey building, with about 20 staff, has been key to the two decades of painstaking work by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to eliminate the world's toxic arms stockpiles. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Россия обвиняет Запад в провокациях в связи с расследованием отравления Навального 08.11.2021

В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
Journalisten umgeben Kremlgegner Alexej Nawalny (M) in einem Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», mit dem er von Berlin Schönefeld aus nach Moskau fliegen will. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального 03.11.2021

Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als «Unsinn» zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

Задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях 02.11.2021

Трое задержанных мужчин обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом они утверждают, что не знали, по заказу кого собирали информацию.
ARCHIV - 31.08.2013, Niederlande, Den Haag: Das Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), aufgenommen am Sitz der OPCW. (zu dpa «Diplomaten: Russland und Syrien lassen OPCW-Team nicht nach Duma» vom 16.04.2018) Foto: Evert-Jan Daniels/ANP /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Четыре страны направили в ОЗХО ответы на вопросы РФ об отравлении Навального 19.10.2021

В представительстве Великобритании в ОЗХО указали на попытку "снять с российского государства ответственность за нападение на Навального с применением химического оружия".
The 73rd Emmy Awards at the Event Deck on Sunday, Sept. 19, 2021 at L.A. LIVE in Los Angeles. (Photo Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images)

Расследование СМИ об отравлении Навального получило премию "Эмми" 29.09.2021

Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".
In the first mentioned section, this year's award is going to Vladimir Kara-Murza, a Russian journalist, activist and long-term critic of Vladimir Putin's regime. Kara-Murza, who was an aide and friend of the murdered politician Boris Nemtsov, has been active with the conservative-liberal opposition forces. He is the president of the Open Russia movement and coordinates the project of Free Elections in Russia. A Russian journalist VLADIMIR KARA-MURZA receives award by the Institute for the Study of Totalitarian Regimes (USTR) in Prague's Wallenstein Palace, the seat of the upper house of parliament, on November 21, 2019. (CTK Photo/Michaela Rihova)

Суд в Москве отказался удовлетворить жалобу Кара-Мурзы на СК РФ 17.09.2021

Владимир Кара-Мурза обвиняет СК РФ в бездействии при расследовании покушений на него и намерен дойти до ЕСПЧ.

5.2.2021, Moskau, Russand, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Команда Навального опубликовала расследование о связи Лаврова и Дерипаски 17.09.2021

Близкая знакомая главы МИД РФ и ее семья пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального.
Russian President Vladimir Putin receives German Chancellor Angela Merkel at the Kremlin in Moscow, Russia August 20, 2021. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

Ангела Меркель прибыла в Москву для переговоров с Путиным 20.08.2021

Визит канцлера ФРГ в Москву продлится несколько часов, возможными темами переговоров станут ситуации в Афганистане и Беларуси, судьба "Северного потока - 2", расследование отравления Навального.
Demonstrators hold placards during a protest in support of Kremlin critic Alexei Navalny in front of the chancellery in Berlin, Germany, on April 21, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Amnesty International: Меркель в Москве должна поднять вопрос о Навальном 20.08.2021

Канцлеру ФРГ следует продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования отравления российского оппозиционера, подчеркнули правозащитники.
HANDOUT - 15.09.2020, Berlin: Die Kinder (nicht im Bild) des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny machen ein Selfie mit Nawalny und dessen Frau Julia am Krankenbett in der Charite. Gepostet wurde das Bild auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ (Wiederholung mit anderem Bildausschnitt - bestmögliche Qualität) Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЕС снова призвал Россию к расследованию отравления Навального 19.08.2021

Попытка убийства Навального должна быть расследована с соблюдением полной прозрачности и без промедлений. Брюссель призвал Москву сотрудничать с ОЗХО, обеспечив беспристрастное международное расследование.
10.05.2015 epa04741530 German Chancellor Angela Merkel (R) and Russian President Vladimir Putin (L) adjust ribbons during a wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow, Russia, 10 May 2015. Russia continues to celebrate the 70th anniversary of the victory of the Soviet Union and its Allies over Nazi Germany in WWII, with Angela Merkel arriving in Moscow to commemorate the victims of the war, even as other world leaders chose to stay away for the massive victory parade 09 May. EPA/HOST PHOTO AGENCY / RIA NOVOSTI MANDATORY CREDIT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Берлин ожидает напряженной атмосферы во время визита Меркель в Москву 18.08.2021

В правительстве Германии напомнили, что визит Ангелы Меркель в Москву состоится в первую годовщину отравления Алексея Навального, которое до сих пор не расследовано.

Обыск у шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова (28.07.2021) 28.07.2021

В среду к шеф-редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришла полиция. Обыск решили провести и в квартире его родителей. Несколько дней назад издание, которым руководит Доброхотов, внесли в список "иностранных агентов".

Roman Dobrokhotov, chief editor of The Insider walks surrounded police officers and journalists, in Moscow, Russia, Wednesday, July 28, 2021. Police in Russia raided the home of the chief editor of an investigative media outlet that was recently designated as a foreign agent, the latest step by authorities to raise pressure on independent media ahead of the country's September parliamentary election. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Обыск у главреда The Insider: что об этом известно, и что говорят его коллеги 28.07.2021

Обыск в квартире главреда The Insider Романа Доброхотова может быть связан с делом о клевете, где он проходит свидетелем. Его коллеги связывают это с давлением на журналистов в РФ и обещают новые расследования.
Roman Dobrokhotov von The Insider im Interview mit der DW in Moskau, Russland am 27.07.2021.

Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире 28.07.2021

К главному редактору издания The Insider, признанного СМИ-"иноагентом", пришла полиция. В тот же день Роман Доброхотов собирался улететь из России, сообщил его коллега Сергей Ежов.
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Связанное с Пригожиным РИА ФАН просит признать Bellingcat "нежелательной организацией" 27.07.2021

РИА ФАН считает проект Bellingcat, расследовавший отравление Навального и крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе, угрозой безопасности РФ.
12.07.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 12, 2019: Russian State Duma Chairman Vyacheslav Volodin attends a meeting of permanent members of the Security Council at the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Druzhinin/TASS/dpa |

ФБК сообщил о полетах спикера Думы Володина в Саратов за 75 млн рублей 22.07.2021

По данным команды Навального, за последний год Вячеслав Володин, баллотирующийся в Госдуму от Саратовской области, 25 раз летал туда на дальнемагистральном самолете Falcon 7X.
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