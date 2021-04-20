Суд признал ФБК "экстремистским". Как отреагировал Навальный и другие

После 13-часового судебного заседания в Мосгорсуде 9 июня Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и другие структуры, связанные с оппозиционером, признали "экстремистскими". Это означает, что ФБК, "Фонд защиты прав граждан" и штабы Навального больше не могут совершать финансовые операции, публиковать посты в соцсетях и в принципе распространять какую-либо информацию. Кроме того, им запрещено участвовать в выборах и организовывать массовые акции. По решению судьи, организации ликвидируют немедленно, а их имущество передадут в собственность государства. DW - о главных реакциях на решение суда против ФБК.

Решение суда по ФБК. Реакция Навального

Одним из первых на решение суда отреагировал сам Алексей Навальный. В посте, опубликованном в личном Telegram-канале, он попросил своих сторонников о поддержке.

"Мы - не название, не бумажка и не офис. Мы - группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких - миллионы. Вы - такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся… Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - написал оппозиционер.

Алексей Навальный до заключения

Судебное заседание он назвал "посмешищем", так как прокуратура не смогла объяснить, что именно в деятельности ФБК было "экстремистским". Процесс сделали закрытым для журналистов и не пустили на него самого Навального. Ранее адвокаты добивались, чтобы оппозиционера привлекли к участию в судебном процессе в качестве заинтересованного лица. Но ходатайство отклонили. "Суд отказал Алексею, хотя его имя часто упоминается в документах, поэтому Навальный безусловно имеет отношение к процессу и его права в нем затрагиваются. Но суд посчитал иначе", - объяснил адвокат Иван Павлов. Решение Мосгорсуда адвокаты хотят обжаловать в течение 30 дней.

Борьбу с коррупцией приравняли к экстремизму

Политологи называют решение суда о признании структур Алексея Навального "экстремистскими" предсказуемым. "Это была понятная двухходовка. Сначала - запрет для участия в выборах всех, кто является членом или поддерживает "экстремистские" организации. А затем - признание таковыми всех структур ФБК", - говорит российский политолог Дмитрий Орешкин. Он поясняет, почему действующая власть приравнивает борьбу с коррупцией к экстремизму.

"Основа политической стабильности и поддержки Путина в региональном смысле этого слова - это коррупционная скупка лояльности. Региональным элитам, особенно это касается республик, дозволено творить на своих территориях почти все что угодно в обмен на зажимание всех возможных политических альтернатив и верность Кремлю. Поэтому, с точки зрения властей, разрушать эту коррупцию - значит подрывать основы этой государственности", - говорит Орешкин.

Дмитрий Орешкин

Другой политолог, вице-президент фонда "Либеральная Миссия" Кирилл Рогов, называет административное дело против ФБК - "фальсификацией правосудия, которое выступает лишь проводником политического заказа". "Тот факт, что антиэкстремистское законодательство в России использовалось для преследования политической оппозиции напоминает мне судебные процессы 30-х годов в СССР", - говорит эксперт.

По словам Рогова, ужесточение борьбы властей со структурами Навальногоне является случайным. Она связана с изменение структуры медиапотребления в России (телевидение проигрывает интернету) и переходом политического режима в России к новому институциональному состоянию.

"После поправок в конституцию Россия перешла в категорию открытой диктатуры, в которой ослаблены легальные основания, но которая вынуждена поддерживать высокий уровень согласованности режима и элит. Это требует более жесткого отношения к оппозиции и подавления прав и свобод", - считает Рогов. Это необходимо российским властям не только для борьбы с оппозицией, но и для демонстрации элитам, что режим настроен решительно и не потерпит заговоров, говорит эксперт.

"Умное голосование" и выборы: последствия суда над ФБК

Удар по ФБК - далеко не последний, уверены политологи. Они ожидают новые уголовные дела, аресты и массированные кампании против блогеров. "Мы уже сейчас видим предвыборную кампаниюпо дисциплинированию блогосферы. Для властей важно подавить каналы и поводы для протестной мобилизации. Этим они сейчас и заняты", - объясняет Кирилл Рогов.

Кирилл Рогов

Концепцию "Умного голосования" политолог Дмитрий Орешкин в целом считает разрушенной. "Без Навального эта модель работает в три раза хуже. Поэтому и сами выборы будут более предсказуемы. Лишь в нескольких одномандатных округах несистемные политики смогут прорваться во власть", - говорит политолог. Но, по его словам, давление на оппозицию, безусловно, продолжится и после выборов в Госдуму.

"Режим в силу своей отсталости будет обречен искать виновных и наказывать недовольных застоем, снижением качеством уровня и ростом цен. Через год появятся следующие предатели и враги. Это все мы проходили в советские времена, а в Беларуси этот процесс идет с опережением на три-пять лет. Хотя эту дистанцию до режима Лукашенко мы быстро сокращаем", - резюмировал Орешкин.

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