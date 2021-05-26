 Суд отклонил иск Навального против признания его ″склонным к побегу″ | Новости из Германии о России | DW | 02.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Суд отклонил иск Навального против признания его "склонным к побегу"

Алексей Навальный подал иск к колонии № 2 в Покрове в связи с тем, что его постановили на учет как склонного к побегу и после этого стали будить по ночам для проверки.

Оппозиционер Алексей Навальный в суде

Оппозиционер Алексей Навальный в суде, февраль 2021 года

Петушинский суд во Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к колонии № 2 в Покрове (ИК-2), в котором оппозиционный политик требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter в среду, 2 июня.

В конце марта Алексей Навальный сообщил, что его объявили "склонным к побегу", в связи с чем подвергают "пытке бессонницей": ночью сотрудники ИК-2 каждый час будили Навального для проверки. Алексей Навальный настаивал на отсутствии причин для постановки на учет и указывал на нарушение его права на непрерывный сон. Представитель колонии заявила, что Навального поставили на учет автоматически, так как в СИЗО "Матросская тишина" его характеризовали как склонного к побегу.

Всего Навальный подал три иска к руководству ИК-2. В двух других он жаловался на то, что ему отказываются выдавать книги и что из газет, которые ему передают, вырезают некоторые материалы.

Голодовка Навального из-за недопуска врачей

17 января Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Позднее, 15 марта, он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 25:56

Увольнение за поддержку Навального: ответ бывших сотрудников московского метро. Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

"Закон против ФБК": для соратников Навального хотят закрыть выборные органы власти  

Дело Навального и ограничение работы адвокатов: в РФ хотят скрыть, что происходит в колониях?  

Также по теме

Alexei Navalny Video-Link

Навальный готов отказаться от двух исков к колонии в Покрове 26.05.2021

Навальный готов примириться с сотрудниками колонии по вопросу выдачи ему Корана и цензуре газет. Третий иск касается его постановки на профилактический учет как склонного к побегу.

Weltspiegel | Nawalny | Archivbild

Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" 27.04.2021

В Преображенский суд Москвы поступил иск Навального к московскому СИЗО-1. По данным "Интерфакса", жалоба связана с постановкой политика на учет как склонного к побегу.

Weltspiegel | Nawalny | Archivbild

Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-3 во Владимире 13.05.2021

Поводом для обращения российского оппозиционного политика в суд стало то, что его адвокатам запретили брать на встречу с ним ноутбуки и телефоны.

Реклама

Самые читаемые

Получать 1200 евро в месяц просто так. В Германии это возможно?  

В ЕС начала работу Европейская прокуратура  

Тихановская призвала США ввести новые санкции против режима Лукашенко  