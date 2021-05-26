Суд отклонил иск Навального против признания его "склонным к побегу"

Петушинский суд во Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к колонии № 2 в Покрове (ИК-2), в котором оппозиционный политик требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter в среду, 2 июня.

В конце марта Алексей Навальный сообщил, что его объявили "склонным к побегу", в связи с чем подвергают "пытке бессонницей": ночью сотрудники ИК-2 каждый час будили Навального для проверки. Алексей Навальный настаивал на отсутствии причин для постановки на учет и указывал на нарушение его права на непрерывный сон. Представитель колонии заявила, что Навального поставили на учет автоматически, так как в СИЗО "Матросская тишина" его характеризовали как склонного к побегу.

Всего Навальный подал три иска к руководству ИК-2. В двух других он жаловался на то, что ему отказываются выдавать книги и что из газет, которые ему передают, вырезают некоторые материалы.

Голодовка Навального из-за недопуска врачей

17 января Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Позднее, 15 марта, он был доставлен в ИК-2 в Покрове.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта оппозиционер держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. После массовых митингов в его поддержку политик был обследован врачами и объявил о прекращении голодовки.

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