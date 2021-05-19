Комментарий: Зачем Путину новые обвинения против Навального?

Алексей Навальный находится в тюрьме уже четвертый месяц, а власти продолжают выдвигать против него все новые и новые обвинения. 25 мая стало известно, что против оппозиционного политика возбуждено еще одно дело. Также он был уведомлен о своей причастности к двум ранее возбужденным делам.

Как сообщил сам Алексей Навальный, двадцать один следователь по особо важным делам расследуют его вновь открывшиеся "злодеяния". Два ранее возбужденных дела связаны с его предыдущей политической деятельностью, которая теперь полностью трактуется как цепь уголовных преступлений, а третье - с прошедшим судом по поводу якобы имевшего место оскорбления ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, в ходе которого Алексей Навальный неоднократно высказывал свои претензии к судье Вере Акимовой. Теперь его обвиняют уже в оскорблении судьи, по поводу чего и заведено новое дело.

Навальный и его неисчислимые преступления

Выдвигаемые против Алексея Навального обвинения не новы. Просто все то, в чем раньше критика Кремля обвиняли провластные пропагандисты, теперь превратилось в уголовные дела. Например, следствие считает, что Навальный похитил пожертвования своих сторонников Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), и намерено раскрыть это преступление. Таким образом следственные органы РФ как бы стоят на страже интересов жертвователей и общественной организации, обобранных Навальным.

С якобы пострадавшим от деятельности Навального ФБК история еще интереснее. Нельзя забывать, что параллельно идет процесс о признании структур соратников Навального экстремистскими организациями, а по новым законам, срочно принимаемым Государственной думой, и жертвовавшие в их пользу лица могут считаться причастными к экстремистской деятельности.

Выходит, что Навальный якобы похитил деньги, которые были предназначены на экстремистскую деятельность, обобрав тем самым сторонников экстремизма и экстремистскую общественную организацию. То есть следствие как бы собирается встать на стражу интересов тех, кто по неведению жертвовал на экстремистскую деятельность экстремистской организации. Где же логика?

Никакой логики тут нет, при этом по одной только части 4 статьи 159 Алексей Навальный может получить до десяти лет лишения свободы - как раз за мнимое расхищение пожертвований.

По материалам второго дела, в котором помимо Навального обвиняемыми выступают еще и Леонид Волков и Иван Жданов, сама его организация якобы изначальна была создана исключительно для посягательства на права граждан. Любопытно, что дело возбуждено по довольно экзотичной 239 статье, которая обычно применяется для преследования неугодных властям сектантов.

О чем говорят новые обвинения против Навального?

От всех этих расследований остается странное впечатление. Несмотря на то, что об украденных миллионах говорится уже много лет, до сих пор не нашлись не только пострадавшие жертвователи, но и сами миллионы на счетах Навального. Воспринимать политическую деятельность российского оппозиционного политика как маскировку для экстремистской секты, созданной лишь для обирания своих незадачливых адептов, можно, только если очень хотеть видеть ее в таком свете.

Главный же вопрос - зачем понадобилось именно сейчас активировать все эти дела и возбуждать новое? Казалось бы, Навальный и так уже отбывает срок, и нет никаких причин думать о продлении его пребывания под стражей прямо сейчас. Более того, каждое новое следственное действие в отношении Алексея Навального неизбежно становится мощным информационным поводом, и оппозиционный политик вновь оказывается на пике общественного интереса. Зачем это нужно Кремлю, прилагающему серьезные усилия для того, чтоб Навальный исчез из информационного поля?

Подготовка Путина к встрече с Байденом?

Возможно, разгадка всей этой внезапной активности лежит в сфере внешней политики. 25 мая появилось официальное сообщение о том, что 16 июня в Женеве состоится давно ожидаемая встреча Владимира Путина с Джо Байденом. Очевидно, что дата была согласована чуть раньше, чем о ней объявили, а значит, заранее началась и подготовка к ней двух лидеров.

Готовясь к встрече с президентом США и обсуждению самого широкого круга вопросов, Владимир Путин прекрасно понимает, что избежать обсуждения судьбы своего главного оппонента, скорее всего, не получится. В связи с этим можно предположить, что внезапная активность следователей понадобилась для усиления позиции Путина в этом вопросе.

Во-первых, новые уголовные обвинения против Навального позволят Путину с большим основанием отказываться обсуждать его как политического заключенного и настаивать, что он лишь обыкновенный преступник. Во-вторых, обилие параллельно идущих расследований исключает ситуацию, при которой Навальный может оказаться на свободе: даже если нынешний его приговор будет отменен под давлением международных организаций и мировых лидеров, все готово для нового приговора, и это можно будет повторять снова и снова.

Все это говорит о том, что Путин ни в коем случае не собирается выпускать Алексея Навального на свободу. Хорошей новостью для Навального можно считать лишь то, что он и в тюрьме продолжает создавать проблемы Владимиру Путину и оставаться важным фактором внутренней и внешней политики, который никак не удается игнорировать.

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