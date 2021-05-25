 Госдума приняла во втором чтении антиэкстремистский законопроект | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2021

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Россия

Госдума приняла во втором чтении антиэкстремистский законопроект

Если закон вступит в силу, тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального могут лишиться пассивного избирательного права.

В зале заседаний Госдумы РФ

В зале заседаний Госдумы РФ

Госдума РФ приняла во втором, основном, чтении законопроект о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для руководителей, членов и работников экстремистских или террористических организации, признанных таковыми по решению суда. Об этом на своем сайте во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба российского парламента. По данным агентства "Интерфакс", поддержали законопроект 290 депутатов, 41 - выступили против.

Законопроект различает статус лиц, причастных к деятельности таких организаций, и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права: для руководства он составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации, а для участников и работников - три года.

Причастность всех лиц, кроме ее руководителей, к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда. При этом законодатели понимают под причастностью "непосредственную реализацию целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической... " Кроме того, причастным считается любое лицо, выразившее поддержку такой организации как действиями -  финансовую, консультативную или организационную, так и высказываниями, в том числе в интернете. При этом лишить пассивного избирательного права могут за причастность к организации в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ее ликвидации или запрете деятельности в РФ.

Расширили ко второму чтению

Документ был внесен в Думу в начале мая группой депутатов и изначально предполагал временное лишение указанных лиц права быть избранными только в Госдуму. Ко второму чтению инициативы глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности в РФ.

Закон против ФБК и сторонников Навального

Если закон вступит в силу, тысячи сторонников, а также спонсоров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального могут лишиться пассивного избирательного права.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Навального, а также "Фонда защиты прав граждан". Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил материалы дела. В конце апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистов и террористов.

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    Автор: Сергей Елкин


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