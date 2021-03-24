Комментарий: США хотят от России стабильности времен холодной войны

Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике. Они проговорили почти два часа, а потом оба в целом позитивно оценили эти переговоры. Такого единодушия между главами российской и американской дипломатии давно не наблюдалось. Что это, осторожные маневры накануне личной встречи президентов двух стран, признак постепенного потепления в отношениях или, наоборот, самообман обеих сторон, который в скором будущем приведет к еще более глубокому конфликту?

"Северный поток-2" - санкции на словах

Непосредственно перед встречей Блинкена с Лавровым в американские СМИ слили информацию о новых санкциях против четырех компаний и стольких же судов, занятых в достройке трубопровода "Северный поток -2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Казалось бы, это повод для скандала.

Иван Преображенский

Однако в действительности все наоборот. Ранее ходили слухи, что под санкции попадет компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG и ее управляющий директор Маттиас Варниг (Matthias Warnig), друг, а в прошлом и коллега по работе в спецслужбах Владимира Путина.

Поэтому все воспринимают это решение как смягчение позиции США. Конгрессмены-реcпубликанцы и даже некоторые демократы недовольны. По мнению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), Байден сделал шаг навстречу "Северному потоку - 2". Глава немецкого МИДа Хайко Мас (Heiko Maas) предложил рассматривать решение американцев "как свидетельство того, что Германия является важным для США партнером".

Про Россию, надо заметить, не было сказано ни слова. Однако ее позицию вполне откровенно по этому вопросу выражают Кремль, госмедиа и российский МИД, явно обрадованные принятым решением. Там даже говорят не об отказе от новых санкций, а об их приостановке в целом. Москва явно надеется, что это не последняя уступка со стороны Байдена.

Что же это значит? Получается, что те, кто прогнозировал, что администрация Байдена будет вести себя в отношении Кремля жестче, чем Трамп, только на словах, были правы? Или же речь идет о продолжении политики "больших сделок" и Вашингтон хочет на что-то обменять уступки по "Северному потоку - 2"?

От России ждут игры по правилам

Ответ на этот вопрос дал сам Энтони Блинкен, открыто озвучивший позицию американского руководства по итогам встречи с Лавровым. Он заявил, что проверял возможность "более стабильных отношений" с Москвой. И это, похоже, сейчас и есть главная цель США. Ради нее можно пойти и на уступки.

Поведение России в последние годы стало для Запада совсем неконвенциональным и непредсказуемым. Диверсии на территории стран НАТО - от Скрипаля до чешских Врбетиц, постоянный риск возобновления полномасштабной войны на территории Украины, хакерские атаки и многое другое - это превратило Кремль в главный источник неприятных неожиданностей.

Парадоксальным образом, СССР так на Западе не воспринимался. Даже когда его называли "империей зла", это была сравнительно предсказуемая в своей внешней политике империя. Именно тогда началось газовое сотрудничество с Германией, остающееся стабильной основой немецко-российских отношений и сегодня.

Тогда же заключались многочисленные военные договоры, направленные на то, чтобы избежать возможности внезапного начала новой мировой войны. В общем, это было противостояние "по правилам", как минимум, с момента завершения Карибского кризиса и вывоза с Кубы советских ракет.

И, похоже, США при Джо Байдене, отказавшись от иллюзий, что с Россией в ближайшие годы удастся восстановить партнерские отношения, хотят вернуться хотя бы к стабильности времен холодной войны.

Курс на взаимное разочарование

Именно вернуться к игре по правилам и к предсказуемости и предлагает Энтони Блинкен и, вероятно, предложит Джо Байден на встрече с Путиным. Однако Москва, очевидно, ждет совсем другого.

Для Кремля саммит двух президентов - это признание роли России примерно на том же уровне, на котором признавали США мощь и влияние СССР. Это переговоры двух равных пусть не партнеров, но противников.

При этом в Москве прекрасно видят разницу масштабов и, скорее всего, вовсе не намерены отказываться от стратегии создания гибридных угроз. Это компенсирует слабость России и ее вполне реальный страх перед США как более мощной на настоящий момент державой.

Таким образом у обеих сторон завышенные ожидания, и они, возможно, ошибочно понимают мотивацию противника. А это - путь к скорому разочарованию. Россия не начнет играть по правилам, а США все равно не станут относиться к Путину как к равному. И эта разница мотиваций - путь к скорому резкому ухудшению отношений. Тем более сильному, если саммит Путина с Байденом пройдет успешно.

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