Комментарий: США хотят от России стабильности времен холодной войны
Смягчение противостояния Москвы и Вашингтона не будет долгосрочным. Уже до встречи Байдена с Путиным очевидно, что стороны переговоров преследуют разные цели, считает Иван Преображенский.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров на первой личной встрече
Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике. Они проговорили почти два часа, а потом оба в целом позитивно оценили эти переговоры. Такого единодушия между главами российской и американской дипломатии давно не наблюдалось. Что это, осторожные маневры накануне личной встречи президентов двух стран, признак постепенного потепления в отношениях или, наоборот, самообман обеих сторон, который в скором будущем приведет к еще более глубокому конфликту?
"Северный поток-2" - санкции на словах
Непосредственно перед встречей Блинкена с Лавровым в американские СМИ слили информацию о новых санкциях против четырех компаний и стольких же судов, занятых в достройке трубопровода "Северный поток -2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Казалось бы, это повод для скандала.
Иван Преображенский
Однако в действительности все наоборот. Ранее ходили слухи, что под санкции попадет компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG и ее управляющий директор Маттиас Варниг (Matthias Warnig), друг, а в прошлом и коллега по работе в спецслужбах Владимира Путина.
Поэтому все воспринимают это решение как смягчение позиции США. Конгрессмены-реcпубликанцы и даже некоторые демократы недовольны. По мнению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), Байден сделал шаг навстречу "Северному потоку - 2". Глава немецкого МИДа Хайко Мас (Heiko Maas) предложил рассматривать решение американцев "как свидетельство того, что Германия является важным для США партнером".
Про Россию, надо заметить, не было сказано ни слова. Однако ее позицию вполне откровенно по этому вопросу выражают Кремль, госмедиа и российский МИД, явно обрадованные принятым решением. Там даже говорят не об отказе от новых санкций, а об их приостановке в целом. Москва явно надеется, что это не последняя уступка со стороны Байдена.
Что же это значит? Получается, что те, кто прогнозировал, что администрация Байдена будет вести себя в отношении Кремля жестче, чем Трамп, только на словах, были правы? Или же речь идет о продолжении политики "больших сделок" и Вашингтон хочет на что-то обменять уступки по "Северному потоку - 2"?
От России ждут игры по правилам
Ответ на этот вопрос дал сам Энтони Блинкен, открыто озвучивший позицию американского руководства по итогам встречи с Лавровым. Он заявил, что проверял возможность "более стабильных отношений" с Москвой. И это, похоже, сейчас и есть главная цель США. Ради нее можно пойти и на уступки.
Поведение России в последние годы стало для Запада совсем неконвенциональным и непредсказуемым. Диверсии на территории стран НАТО - от Скрипаля до чешских Врбетиц, постоянный риск возобновления полномасштабной войны на территории Украины, хакерские атаки и многое другое - это превратило Кремль в главный источник неприятных неожиданностей.
Парадоксальным образом, СССР так на Западе не воспринимался. Даже когда его называли "империей зла", это была сравнительно предсказуемая в своей внешней политике империя. Именно тогда началось газовое сотрудничество с Германией, остающееся стабильной основой немецко-российских отношений и сегодня.
Тогда же заключались многочисленные военные договоры, направленные на то, чтобы избежать возможности внезапного начала новой мировой войны. В общем, это было противостояние "по правилам", как минимум, с момента завершения Карибского кризиса и вывоза с Кубы советских ракет.
И, похоже, США при Джо Байдене, отказавшись от иллюзий, что с Россией в ближайшие годы удастся восстановить партнерские отношения, хотят вернуться хотя бы к стабильности времен холодной войны.
Курс на взаимное разочарование
Именно вернуться к игре по правилам и к предсказуемости и предлагает Энтони Блинкен и, вероятно, предложит Джо Байден на встрече с Путиным. Однако Москва, очевидно, ждет совсем другого.
Для Кремля саммит двух президентов - это признание роли России примерно на том же уровне, на котором признавали США мощь и влияние СССР. Это переговоры двух равных пусть не партнеров, но противников.
При этом в Москве прекрасно видят разницу масштабов и, скорее всего, вовсе не намерены отказываться от стратегии создания гибридных угроз. Это компенсирует слабость России и ее вполне реальный страх перед США как более мощной на настоящий момент державой.
Таким образом у обеих сторон завышенные ожидания, и они, возможно, ошибочно понимают мотивацию противника. А это - путь к скорому разочарованию. Россия не начнет играть по правилам, а США все равно не станут относиться к Путину как к равному. И эта разница мотиваций - путь к скорому резкому ухудшению отношений. Тем более сильному, если саммит Путина с Байденом пройдет успешно.
Смотрите также:
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции США в связи с отравлением Навального
10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ЕС против российских силовиков
2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ. Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников
США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Запрет на оборонный экспорт в Россию
Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
За кибератаку на бундестаг
22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции Евросоюза за отравление Навального
ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы "Новичок".
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Второй пакет санкций за отравление Скрипалей
26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия
ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Первый пакет санкций за отравление Скрипалей
27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы
В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции США в отношении силовиков
В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ВПК под прицелом
Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Российская нефтянка под санкциями
Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ
31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Секторальные санкции в связи с событиями в Украине
16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Запрет на въезд и заморозка активов
В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.
Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман
Смотреть видео20:51
Поделиться
Северный поток-2: Джо Байден готов отложить новые санкции?