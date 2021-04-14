 Финляндия предложила площадку для встречи Путина и Байдена | Новости из Германии о России | DW | 14.04.2021

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Россия

Финляндия предложила площадку для встречи Путина и Байдена

Как пишет газета Iltalehti, Финляндия предложила США и РФ провести встречу президентов этих стран на своей территории. С аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в марте 2011 года

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в марте 2011 года

Вашингтон предложил провести встречу президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в одной из европейских стран. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду, 14 апреля, отметив, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".

Между тем финская газета Iltalehti пишет со ссылкой на канцелярию президента Финляндии, что эта страна проинформировала Москву и Вашингтон о готовности провести встречу Путина и Джо Байдена. В 2018 году Путин встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом. В феврале 2021 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил международным СМИ, что его страна готова снова стать площадкой для такой встречи, указывает "Интерфакс". По данным Iltalehti, с аналогичным предложением сейчас выступили также Австрия и Исландия.

Вопрос о возможном извинении Байдена за резонансное заявление

"Несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать", - сказал Песков, комментируя прошедший накануне телефонный разговор Путина и Байдена. На вопрос о том, будет ли Кремль при подготовке встречи президентов требовать извинений за резонансное заявление Байдена в интервью телеканалу ABC, Песков заявил, что оставит "без комментариев этот вопрос". В марте в интервью ABC Байден ответил "Да" на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей.

13 апреля Байден в ходе телефонного разговора предложил Путину провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы. Американский лидер выразил обеспокоенность в связи с внезапным наращиванием сил в граничащем с Донбассом регионе, в также на территории аннексированного Россией Крыма. В связи с этим он считает необходимым обсудить при личной встрече "весь спектр тем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия".

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    Автор: Наталья Позднякова


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