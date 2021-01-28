Джо Байден считает президента России Путина убийцей

Президент США Джо Байден считает российского коллегу Владимиру Путина убийцей. В интервью телекомпании ABC, обнародованном в среду, 17 марта, Байден на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, ответил: "Да". Он также выразил сомнение в том, что у российского президента есть душа.

Байден пообещал, что Путин поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США 2020 года в пользу Дональда Трампа. Он не уточнил, какие именно меры он намерен принять, ограничившись словами: "Вы скоро увидите".

Вмешательство в американские выборы

Джо Байден сделал это заявление после того, как 16 марта американская разведка подтвердила давние обвинения в адрес Москвы касательно предполагаемого вмешательства в американские выборы. Россия назвала эти обвинения беспочвенными.

Несмотря на жесткие слова в адрес Путина, Байден отметил, что "существуют области, в которых сотрудничество - в обоюдных интересах", и в качестве примера привел продление Договора между США и Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Байден также отметил, что он и Путин неплохо знают друг друга. "Я знаю его довольно хорошо", - сказал американский президент, добавив, что, с его точки зрения, самое главное в общении с иностранными лидерами - это "знать, с кем имеешь дело".

Смотрите также: