Как изменятся отношения России и США при Байдене? Прогнозы экспертов

Джо Байден неоднократно критически высказывался о России, называл ее угрозой для США и обвинял в нарушении базовых правил. Сейчас Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Как он и его команда будут выстраивать отношения с Россией? Участники Германо-российского форума провели 21 января дискуссию на эту тему.

Санкции будут более болезненными?

Джо Байден - это и хорошая, и плохая новость для российско-американских отношений, считает член внешнеполитического комитета бундестага Юрген Триттин (Jürgen Trittin). По его словам, с одной стороны, Байден будет конструктивно подходить к внешней политике, к вопросам вооружения, к продлению договора СНВ-3 с Россией. "Отношения США и России станут рациональнее, но конфронтация по конкретным вопросам может усилиться", - говорит Триттин. Антироссийская повестка и решения о санкциях присуща обеим политическим партиям в США, напоминает он.

Дмитрий Тренин

Политика санкций при Байдене будет продолжена, но они, скорее всего, станут более точеными и стратегическими, а значит, и более болезненными для России, прогнозирует директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, конфронтация двух стран продолжится, но политика Байдена будет более предсказуемой: США и далее будут оказывать давление на Москву, пытаясь вынудить ее изменить свою внешнюю политику, что, в свою очередь, поспособствует изменению политических условий внутри России. Новый американский президент, по его словам, также будет больше интересоваться происходящим в Беларуси, в Украине, активнее работать в других постсоветских странах.

Байден считает российскую элиту собранием автократов и клептократов, которые опираются на олигархию, в своих выступлениях он проводит различие между ней и народом, замечает Тренин. "Со стороны США будет стремление поддержать те силы в России, которые противостоят Владимиру Путину как оппозиция", - уверен эксперт.

Навальный становится фигурой международного уровня

Бывший президент США Дональд Трамп мало высказывался о преследовании оппозиционера Алексея Навального, для Байдена и его команды этот вопрос намного важнее, отмечает модератор дискуссии, бывший корреспондент телеканала ARD в Москве Херман Краузе (Hermann Krause). Навальный становится заметной фигурой в международной политике, считает он.

Юрген Триттин

Немецкий политик Юрген Триттин, в свою очередь, прокомментировал слова Путина о том, что если бы Навального хотели отравить, его бы отравили, - подобным образом президент РФ высказался на пресс-конференции в декабре. "Во-первых, это невероятно циничное заявление, а во-вторых, признание вины, - говорит Триттин, - Сейчас мы знаем, что если бы пилоты экстренно не посадили самолет, а врачи сразу не ввели Навальному атропин, он бы умер".

Сторонники оппозиционера инициировали активную кампанию в его поддержку, но в конце лета и в начале осени были только минимальные демонстрации за него, встретить его в аэропорт Внуково также приехало не так много людей, говорит Тренин. По данным "Белого счетчика", в аэропорту в день прилета Навального из Берлина собрались до двух тысяч человек, около 60 были задержаны. В краткосрочной перспективе нескольких недель или месяцев российские власти в состоянии контролировать ситуацию с Навальным, но дальше прогнозировать что-либо сложно, считает эксперт.

Триттин же, в свою очередь, уверен, что "Навальный - это выражение серьезно растущего недовольства в России". Немецкий политик уверен: чем больше власти криминализуют оппозиционера, и чем больше становится известно об используемых против него методах, тем более популярным он становится. Одновременно Триттин считает странным увязывать с делом Навального строительство "Северного потока - 2".

Блокировка "Северного потока - 2" и вооружения

"Достройка "Северного потока - 2" зависит прежде всего от Германии, и шансов на то, что он будет достроен, все меньше и меньше. Администрация Байдена будет продолжать давление на Германию, чтобы строительство газопровода было приостановлено, заморожено или вообще отменено", - говорит директор Московского центра Карнеги Тренин.

Йозеф Брамль

В то же время спрос и на газ, и на нефть в Германии будет снижаться, что вызовет структурные проблемы в российской экономике, прогнозирует Триттин. Автократия в России все же может пошатнуться, если цены на нефть и газ пойдут вниз, считает еще один участник дискуссии, немецкий эксперт по США Йозеф Брамль (Josef Braml). Он подчеркивает, что распавшаяся Россия вызывала бы у него больше опасений, чем сильная, и предупреждает об опасности гонки вооружений. Именно она в свое время стала одной из причин распада СССР, считает эксперт.

Россия на этой неделе вслед за США начала выход из Договора по открытому небу, и вернуться к нему будет сложно, считает Триттин. А возвращение к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по его словам, становится долгосрочным процессом: оно осложняется желанием США подписать новый документ уже с участием Китая. "Я надеюсь, что между США и Россией начнется разговор о стратегической стабильности по ядерным вооружениям, но учитывая военное превосходство НАТО, рассчитывать на уступки со стороны России не приходится", - говорит Тренин.

Последствия кибератак и влияние Китая

Россия совершила тактическую ошибку, вмешавшись в американские выборы и устроив кибератаки, говорит Брамль. Если бы не эти действия, то США могли бы вместе с ней выработать политику отношений с Китаем, который они сейчас считают более опасным, нежели Россию, указывает эксперт.

С тем, что Китай в восприятии США - более важный вызов, чем Россия, соглашается и член внешнеполитического комитета бундестага Триттин. В то же время он называет две причины, которые могут ухудшить российско-американских отношения: конкретные действия России, например, в Украине, и внутриполитическую ситуацию в США. По его словам, в последние годы риторика демократов после российских кибератак свелась к такой мысли: "Мы должны наказать Россию за то, что Трамп стал президентом". Эксперт ожидает, что при Байдене "время иррациональной эскалации может смениться более рациональным противостоянием, но противостояние никуда не денется".

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