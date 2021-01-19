Инаугурация без предшественника: такое в истории США уже было

"Инаугурация, в традиционном понимании, - это мирная церемония передачи власти", - говорит немецкий эксперт по истории США из Эрфуртского универитета Юрген Марчукат (Jürgen Martschukat). За более чем два столетия существования традиции в церемонии изменилось почти все, кроме слов самой клятвы.

Особенная инаугурации Джо Байдена

И одним из символов мирной передачи президентской власти со времен первого американского президента Джорджа Вашингтона, инаугурация которого прошла 30 апреля 1789 года, и по сей день остается присутствие обоих президентов: нового, который вступает в должность, и старого, сдающего свои полномочия. Участие уходящего президента в торжественной церемонии инаугурации считается важным сигналом примирения, особенно после предвыборной кампании, но далеко не обязательным: новый президент может принять присягу и в отсутствие предшественника. Действующий президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что не намерен присутствовать на церемонии вступления в должность Джо Байдена. Тем самым Трамп, конечно, прервет долгую традицию, но произойдет это не в первый раз. Надо сказать, что инаугурация 59-го президента Америки и так будет особенной. Из-за пандемии и опасений новых беспорядков церемония, как и многие меропрития в последнее время, в большей степени пройдет в режиме онлайн.

Другие случаи, когда инаугурация проходила без предшественника

Но вернемся к истории. Томас Джефферсон принял присягу 4 марта 1801 года. Проигравший на выборах Джон Адамс, у которого были сложные отношения с новым президентом, на церемонию инаугурации не явился. На инаугурации третьего президента США Томаса Джефферсона впервые прозвучала музыка в исполнении оркестра Корпуса морской пехоты США. Эта традиция дошла и до наших дней.

Обстановка, в которой пройдет инаугурация Джо Байдена напоминает немецкому историку инагурацию 18-го президента США Улисса Гранта. Он принял присягу, сменив Эндрю Джонсона, в 1869 году. Еще до инаугурации Грант дал понять, что не желает ехать в одном экипаже с Джонсоном. Уходящий президент Эндрю Джонсон не присутствовал на инаугурации. Сейчас, как и тогда, это было показателем разрозненности.

Инаугурация в отсутствие складывающего свои полномочия президента проходила не только по причине конфликтов в ходе предвыборной кампании. Так, 22 ноября 1963 года Линдон Джонсон принял присягу на борту президентского самолета. Это была экстраординарная ситуация после убийства президента Джона Кеннеди. Рядом с новым президентом Америки стояла бывшая первая леди Жаклин Кеннеди. На ее костюме от Chanel были еще капли крови ее покойного мужа.

Линдон Джонсон дает присягу на борту президентского самолета. Рядом с ним вдова Джона Кеннеди

Другой случай, когда президент не присутствовал на инаугурации нового главы государства, произошел 8 августа 1974 года. Ричард Никсон объявил о своем уходе по телевидению и после своей отставкии из-за уотергейтского скандала не был на инаугурации президента США Джеральда Форда.

Как отмечает историк Юрген Марчукат в интервью DW, разрозненность внутри страны, несовместимость уходящего президента и нового главы Белого дома, особенно ярко проявляются, начиная с 1970 годов. Правление Трампа, по мнению историка, - это результат длительного и затянувшегося конфликта между разными политическими силами, между победившимии и проигравшими, между городом и cельской местностью. И эти конфликты становились все сильнее по мере того, как росла глобализация. "Мы слишком долго это игнорировали", - говорит историк.

Конфликт Севера и Юга - рана прошлого

Президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн прославился тем, что положил конец Гражданской войне между Севером и Югом, сумев предотвратить распад страны, и добился отмены рабства. В 1865 году, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, он обратился в своей инаугурационной речи к американцам и призвал их "излечить раны" страны, восстанавливающейся после кровавой войны. Однако до капитуляции Конфедеративных Штатов Америки Линкольн не дожил: он был убит через пять дней после окончания войны. Гражданская война, которой он сумел положить конец, началась из-за рабства. Однако расизм раскалывает страну и по сей день, считает историк Марчукат. Он стал главной причиной политических противостояний в Америке.

Перемены пришли в XXI веке, вместе с Бараком Обамой, который стал воплощением новых надежд. Почти два миллиона человек захотели стать свидетелями исторического момента, когда 20 января 2009 года впервые в истории Америки президентом стал афроамериканец. Снова прозвучала музыка оркестра Корпуса морской пехоты США, но американская певица Арета Франклин, выступавшая на инагурации трех президентов, выбрала для инаугурации Барака Обамы американскую патриотическую песню "My Country, 'Tis of Thee". "В этой песне поется о свободе, о праве стремиться быть счастливым, - напоминает немецкий историк, - эти обещания были даны всем людям, но этими правами был наделен далеко не каждый". "Этот конфликт - длиной во всю историю Америки, и в последние годы мы наблюдали его кульминацию", - дает свою оценку Юрген Марчукат.

Четыре года назад Дональд Трамп завершил свою инаугурационную речь словами: "Вместе мы вновь сделаем Америку сильной. Мы вновь сделаем Америку богатой. Мы вновь сделаем Америку гордой. Мы вновь обеспечим ее безопасность. И да, вместе мы вновь сделаем Америку великой". Теперь эстафету принимает Джо Байден - чтобы выполнить эти обещания, идя своим путем.

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