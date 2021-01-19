 Инаугурация без предшественника: такое в истории США уже было | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Инаугурация без предшественника: такое в истории США уже было

Дональд Трамп предупредил, что не намерен участвовать в инаугурации нового президента США. Подобное происходит не впервые. Экскурс в прошлое.

Вашингтон накануне инаугурации

"Инаугурация, в традиционном понимании, - это мирная церемония передачи власти", - говорит немецкий эксперт по истории США из Эрфуртского универитета Юрген Марчукат (Jürgen Martschukat). За более чем два столетия существования традиции в церемонии изменилось почти все, кроме слов самой клятвы.

Особенная инаугурации Джо Байдена

И одним из символов мирной передачи президентской власти со времен первого американского президента Джорджа Вашингтона, инаугурация которого прошла 30 апреля 1789 года, и по сей день остается присутствие обоих президентов: нового, который вступает в должность, и старого, сдающего свои полномочия. Участие уходящего президента в торжественной церемонии инаугурации считается важным сигналом примирения, особенно после предвыборной кампании, но далеко не обязательным: новый президент может принять присягу и в отсутствие предшественника. Действующий президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял, что не намерен присутствовать на церемонии вступления в должность Джо Байдена. Тем самым Трамп, конечно, прервет долгую традицию, но произойдет это не в первый раз. Надо сказать, что инаугурация 59-го президента Америки и так будет особенной. Из-за пандемии и опасений новых беспорядков церемония, как и многие меропрития в последнее время, в большей степени пройдет в режиме онлайн.

Другие случаи, когда инаугурация проходила без предшественника

Но вернемся к истории. Томас Джефферсон принял присягу 4 марта 1801 года. Проигравший на выборах Джон Адамс, у которого были сложные отношения с новым президентом, на церемонию инаугурации не явился. На инаугурации третьего президента США Томаса Джефферсона впервые прозвучала музыка в исполнении оркестра Корпуса морской пехоты США. Эта традиция дошла и до наших дней.

Обстановка, в которой пройдет инаугурация Джо Байдена напоминает немецкому историку инагурацию 18-го президента США Улисса Гранта. Он принял присягу, сменив Эндрю Джонсона, в 1869 году. Еще до инаугурации Грант дал понять, что не желает ехать в одном экипаже с Джонсоном. Уходящий президент Эндрю Джонсон не присутствовал на инаугурации. Сейчас, как и тогда, это было показателем разрозненности.

Инаугурация в отсутствие складывающего свои полномочия президента проходила не только по причине конфликтов в ходе предвыборной кампании. Так, 22 ноября 1963 года Линдон Джонсон принял присягу на борту президентского самолета. Это была экстраординарная ситуация после убийства президента Джона Кеннеди. Рядом с новым президентом Америки стояла бывшая первая леди Жаклин Кеннеди. На ее костюме от Chanel были еще капли крови ее покойного мужа.

Линдон Джонсон дает присягу на борту президентского самолета. Рядом с ним вдова Джона Кеннеди

Линдон Джонсон дает присягу на борту президентского самолета. Рядом с ним вдова Джона Кеннеди

Другой случай, когда президент не присутствовал на инаугурации нового главы государства, произошел 8 августа 1974 года. Ричард Никсон объявил о своем уходе по телевидению и после своей отставкии из-за уотергейтского скандала не был на инаугурации президента США Джеральда Форда.

Как отмечает историк Юрген Марчукат в интервью DW, разрозненность внутри страны, несовместимость уходящего президента и нового главы Белого дома, особенно ярко проявляются, начиная с 1970 годов. Правление Трампа, по мнению историка, - это результат длительного и затянувшегося конфликта между разными политическими силами, между победившимии и проигравшими, между городом и cельской местностью. И эти конфликты становились все сильнее по мере того, как росла глобализация. "Мы слишком долго это игнорировали", - говорит историк.

Конфликт Севера и Юга - рана прошлого

Президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн прославился тем, что положил конец Гражданской войне между Севером и Югом, сумев предотвратить распад страны, и добился отмены рабства. В 1865 году, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, он обратился в своей инаугурационной речи к американцам и призвал их "излечить раны" страны, восстанавливающейся после кровавой войны. Однако до капитуляции Конфедеративных Штатов Америки Линкольн не дожил: он был убит через пять дней после окончания войны. Гражданская война, которой он сумел положить конец, началась из-за рабства. Однако расизм раскалывает страну и по сей день, считает историк Марчукат. Он стал главной причиной политических противостояний в Америке.

Перемены пришли в XXI веке, вместе с Бараком Обамой, который стал воплощением новых надежд. Почти два миллиона человек захотели стать свидетелями исторического момента, когда 20 января 2009 года впервые в истории Америки президентом стал афроамериканец. Снова прозвучала музыка оркестра Корпуса морской пехоты США, но американская певица Арета Франклин, выступавшая на инагурации трех президентов, выбрала для инаугурации Барака Обамы американскую патриотическую песню "My Country, 'Tis of Thee". "В этой песне поется о свободе, о праве стремиться быть счастливым, - напоминает немецкий историк, - эти обещания были даны всем людям, но этими правами был наделен далеко не каждый". "Этот конфликт - длиной во всю историю Америки, и в последние годы мы наблюдали его кульминацию", - дает свою оценку Юрген Марчукат.

Четыре года назад Дональд Трамп завершил свою инаугурационную речь словами: "Вместе мы вновь сделаем Америку сильной. Мы вновь сделаем Америку богатой. Мы вновь сделаем Америку гордой. Мы вновь обеспечим ее безопасность. И да, вместе мы вновь сделаем Америку великой". Теперь эстафету принимает Джо Байден - чтобы выполнить эти обещания, идя своим путем.

Смотрите также:

  • Джон Кеннеди

    Джон Кеннеди и немцы

    "Я - берлинец!"

    Эта фраза, произнесенная Джоном Кеннеди в знак солидарности с разделенным немецким народом в Западном Берлине 26 июня 1963 года, уже стала культовой. В истории США было немного политических деятелей, которые пользовались таким уважением и народной любовью, как 35-й президент этой страны. В ФРГ его встречали бурными овациями.

  • Почетный эскорт

    Джон Кеннеди и немцы

    Почетный эскорт

    Появление на улицах Западного Берлина автомобиля с открытым верхом, в котором Джон Ф. Кеннеди ехал вместе с тогдашним канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer) и мэром города Вилли Брандтом (Willy Brandt), вызывало всеобщее ликование. Высокопоставленный гость и его сопровождающие буквально тонули в море конфетти, цветов и серпантина.

  • К 15-летию Берлинского воздушного моста

    Джон Кеннеди и немцы

    К 15-летию Берлинского воздушного моста

    Джон Ф. Кеннеди стал первым американским президентом, посетившим Западный Берлин после возведения Берлинской стены. Его визит был приурочен к 15-летию Берлинского воздушного моста. Так называлась операция западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады города со стороны СССР. Берлинский воздушный мост просуществовал с 24 июня 1948 года по 12 мая 1949 года.

  • Натянутые отношения с Конрадом Аденауэром

    Джон Кеннеди и немцы

    Натянутые отношения с Конрадом Аденауэром

    В то время как Вилли Брандт постоянно поддерживал с гостем беседу и оказывал ему знаки внимания, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (на фото - справа) в основном игнорировал Джона Кеннеди. Предполагается, что причин тому было две: ему не особенно импонировал стиль правления молодого американского лидера, кроме того его раздражала взаимная симпатия, возникшая между Кеннеди и Брандтом.

  • Рядом с Вилли Брандтом

    Джон Кеннеди и немцы

    Рядом с Вилли Брандтом

    Западный Берлин олицетворял демократическую Германию. Во время визита Кеннеди мэром города был будущий канцлер ФРГ, социал-демократ Вилли Брандт (Willy Brandt). Когда Кеннеди выступал со своей речью перед западными берлинцами, он стоял рядом с ним на трибуне. "Все свободные люди, где бы они ни жили, являются гражданами Западного Берлина", - сказал тогда американский президент.

  • День скорби

    Джон Кеннеди и немцы

    День скорби

    За неполные три года своего президентства Кеннеди удалось главное - возродить надежду людей на возможность жить без войны. И 22-е ноября 1963 года, когда он был убит, стало для миллионов жителей планеты днем глубокого траура. "Мы потеряли лучшего друга", - сказал тогда Вилли Брандт. На фото: люди возлагают цветы у Берлинской стены - на то место, где пять месяцев до своей гибели стоял Кеннеди.

  • Культовая личность

    Джон Кеннеди и немцы

    Культовая личность

    В глазах многих немцев Джон Ф. Кеннеди и сегодня остается самым культовым президентом в истории США. Свидетельство тому - результаты социологических опросов. И это - несмотря на то, что после смерти Кеннеди всплыло немало информации о его "грехах".

  • Музей Кеннеди в Берлине

    Джон Кеннеди и немцы

    Музей Кеннеди в Берлине

    В ноябре 2006 года в самом сердце Берлина открыл свои двери первый в мире Музей семьи Кеннеди. Среди его экспонатов - портфель Джона Кеннеди, очки, знаменитая шляпка Джеки Кеннеди, множество оригинальных фотографий и документов. На открытие музея вместе со своей семьей приезжал племянник экс-президента Энтони Кеннеди-Шрайвер (на фото).

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Байден на посту президента США хуже Трампа для Путина?

Джо Байден на этой неделе официально стал кандидатом в президенты США от демократов. Если он выиграет президентские выборы, что это будет значить для России? DW собрала мнения.  

Опрос: Большинство американцев - за немедленную отставку Трампа

57 процентов американцев выступают за отстранение Дональда Трампа с поста президента США, свидетельствует опрос. Байден требует тщательно расследовать штурм Капитолия.  

Первые декреты Байдена будут касаться борьбы с пандемией и экономики

Сразу после вступления в должность президента США 20 января Джо Байден подпишет ряд декретов, касающихся таких тем, как пандемия коронавируса, экономика, климат и дискриминация.  

Байден планирует выделить на восстановление экономики 1,9 триллиона долларов

Администрация Байдена планирует влить в пострадавшую от пандемии экономику рекордные суммы. Большая часть пойдет на единомоментные выплаты гражданам.  

В США рассекречены документы об убийстве Кеннеди

Президент США Трамп распорядился рассекретить 3 тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди. 200 документов ФБР и ЦРУ проверят на наличие угрозы для национальной безопасности.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Службы безопасности в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена  

О лжи Трампа, проблемах Байдена и вызовах для США - интервью DW с конгрессвумен Дебби Дингелл  

20 тысяч солдат вокруг Капитолия: как это выглядит?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW