Bloomberg: Навального могут отправить за решетку на 10 лет

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному грозит многолетнее тюремное заключение, сообщило в пятницу, 22 января, издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их данным, на заседании суда, намеченном на 2 февраля, Навальному могут изменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальные 3,5 года за решеткой. Кроме того, против оппозиционера 29 декабря завели еще одно дело о финансовых махинациях с пожертвованиями в его личном Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам людей, с которыми поговорил Bloomberg, в Кремле считают, что Навальный действует по поручению правительств западных стран. Кроме того, российские власти опасаются массовых протестов по примеру Беларуси, где они продолжаются уже несколько месяцев, несмотря на попытки Александра Лукашенко, пользующегося поддержкой Москвы, жестко подавить их. В Кремле надеются, что движение в поддержку Навального будет быстро дезориентировано, если его лидер окажется за решеткой, пишет Bloomberg.

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти пытаются не допустить протесты.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

19 января Фонд борьбы с коррупцией на YouTube опубликовал фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки". К утру пятницы, 22 января, он набрал более 54 млн просмотров.

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