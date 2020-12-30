Дело "Ив Роше": ФСИН просит суд заменить срок Навальному с условного на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обратилась в суд с просьбой изменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Об этом во вторник, 12 января, сообщил в Twitter сам Навальный.

"Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный", - написал он.

Заявление ФСИН "об отмене условного осуждения" поступило в Симоновский районный суд 11 января, следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

При этом аннулировать условный срок предлагается по статьям "о неисполнении возложенных обязанностей, уклонении от возмещения вреда или совершении нового преступления". Ходатайство находится на рассмотрении судьи.

В свою очередь Алексей Навальный напомнил, что его условный срок истек 30 декабря 2020 года.

Дело против Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Сам Лепр отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима.

Решения ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

9 апреля 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорится в решении суда.

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