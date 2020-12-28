ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком по делу "Ив Роше"

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России грозит обратиться в суд с ходатайством заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" реальным. Политик, находящийся за пределами России после резонансной попытки отравления, не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, сообщило ведомство в понедельник, 28 декабря.

УФСИН утверждает, что все последствия отравления у Навального прошли к 12 октября, ссылаясь на публикацию в медицинском журнале The Lancet. Ведомство направило самому политику, а также его адвокату и пресс-секретарю уведомление о необходимости явки 28 декабря или утром 29 декабря.

Сам оппозиционер расценил сообщение УФСИН как признание государством своего отравления.

Дело против братьев Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Гендиректор российского филиала отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком в 5 лет, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима. Летом 2017 года суд продлил на год испытательный срок Алексею Навальному.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В апреле 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению оппозиционера. Сам Навальный 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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