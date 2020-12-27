Депутат бундестага о деле Навального: Берлин ведет себя слишком осторожно

Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) поделилась с DW своим мнением о задержании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, позиции Германии в деле об отравлении Алексея Навального и возможном расширении санкций в отношении РФ.

DW: Против соратницы российского оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь возбудили уголовное дело. Это произошло после того, как она позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева. Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища. Как вы это оцениваете?

Рената Альт: Это классический метод запугивания. Мы знаем, что в России в следующем году должны состояться парламентские выборы. Известно также, что госпожа Соболь собирается выдвинуть на них свою кандидатуру. И это первые сигналы, с помощью которых ей хотят показать, что она не должна связываться с системой.

- Постепенно становится ясно, что в России не собираются возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального. На ваш взгляд, может ли это привести к расширению санкций против РФ?

Рената Альт

- У меня сложилось впечатление, что правительство ФРГ подходит к делу Навального крайне деликатно и осторожно. Я жду от немецких властей более решительных действий и более четких заявлений. Этого до сих пор не произошло.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), которая охотно общается с президентом РФ Владимиром Путиным на высшем уровне, должна была первой недвусмысленно выразить свою позицию по данному вопросу. Если министерству иностранных дел ФРГ не удается добиться прогресса, то к делу должно подключиться ведомство канцлера.

До конца 2020 года Германия председательствует в Совете ЕС. Однако вопрос о том, на каких условиях возможно сотрудничество с Россией, так и не был четко оговорен. При этом нужно стараться избегать хождения по кругу.

Персональные санкции - это сигнал. Однако сторонам все равно придется общаться друг с другом на другом уровне, чтобы искать решения проблем и четко обозначить границы того, как далеко Россия может зайти, что международное сообщество готово, а что - не готово терпеть. Это касается как отравления Алексея Навального, так и убийства (чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. - Ред.) в берлинском Тиргартене.

- На каком уровне должны решаться подобные вопросы и какие меры могут быть для этого приняты?

- Санкции - это всегда только сигнал. Вы не можете все время закручивать санкции до предела, до самого верха. Есть еще и дипломатический уровень. Обычно на дипломатическом уровне должны проходить переговоры, иметь место контакты. По моей информации, они уже имели место. Теперь все зависит от Евросоюза и Германии, как они будут общаться с Россией дальше, чтобы добиться успехов в расследовании отравления Навального.

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