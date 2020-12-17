Немецкие СМИ о пресс-конференции Путина и его словах о Навальном
Пресс-конференцию президента Путина, на которой был задан и вопрос об отравлении оппозиционера Навального, обсуждают не только в РФ. Самые яркие высказывания немецких СМИ о ней - в обзоре DW.
Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря 2020 года
17 декабря, спустя всего несколько дней после публикации расследования Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального агентами ФСБ, в России прошла традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента России с журналистами длилось более четырех часов. Он много говорил об "успехах в борьбе с коронавирусом", о ситуации в экономике и об увеличении детских пособий. Прозвучал и вопрос о Навальном. В ответ глава государства, не называя оппозиционера по имени, заявил, что "пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США", и "тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, довели бы до конца", - добавил Владимир Путин. DW собрала реакции в немецкой прессе на эти и другие высказывания президента РФ в ходе его пресс-конференции.
FAZ: урок дезинформации от Путина
"Теперь нам сказали на самом высоком уровне: Алексея Навального не могли отравить российские спецслужбы, потому что в таком случае он был бы уже мертв. И как только смеют на Западе сомневаться в профессионализме российских агентов? Это почти оскорбление. "Если бы уж хотели, довели бы до конца", заявил президент Владимир Путин, который досконально знает работу спецслужб по собственному опыту в КГБ", - так комментирует ответ российского президента об отравлении Навального комментатор газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер (Berthold Kohler).
"Охотно верим - продолжает Колер, - что Кремль не оставил бы дело незавершенным. В случае с Навальным все бы закончилось иначе, если бы его не вывезли на лечение в Германию. Кроме того, нам объяснили, кто "шпион" в этой грязной игре: сам Навальный. (...) На все это можно сказать одно: разыграно как по методичке. Однако это учебное пособие не для разъяснения положения дел, а для дезинформации. Путин остается Путиным, ничего другого от него и не ожидали".
Обозреватель FAZ отреагировал и на заявления президента РФ о происках внешних врагов, которые и в дальнейшем якобы будут вмешиваться во внутренние дела России. "К счастью для Запада, со следующего года в Белом доме появится новый американский президент, к которому кремлевский правитель должен относиться серьезнее, чем к Дональду Трампу. Путин надеется на улучшение отношений с Америкой, но уже сейчас предупреждает о вмешательстве в будущие российские выборы. Без угроз извне (и изнутри), как показала и пресс-конференция этого года, режим Путина не может существовать", - констатирует журналист.
Deutschlandfunk: Бывший агент КГБ Путин не может скрыть свою суть
Обозреватель Deutschlandfunk Cабине Адлер (Sabine Adler) считает, что Путин, несомненно, ждал вопроса об отравлении Навального и разработал стратегию защиты. "Путин обратил оружие противника против него самого: (...) "пациент берлинской клиники" якобы сотрудничал с американскими спецслужбами, а российским спецслужбам не оставалось ничего иного, как "за ним присматривать". Таким образом, потерпевшему Навальному, которого несколько раз пытались убить, навешивается ярлык преступника и предателя родины", - указывает она.
Эту тактику Адлер связывает с опытом Путина в КГБ: "Бывший агент спецслужб дает пресс-конференцию. Это звучит как оксюморон, и так оно и есть. Путин не может вылезти из своей шкуры. Он наводит на ложный след, создает путаницу и никогда не упускает из виду свою цель: сохранение власти - до конца".
По мнению Адлер, ради власти Путин не отступит ни перед чем. "Ему удалось ловко перекроить Конституцию РФ под собственные потребности, чтобы он мог не только оставаться у власти еще два срока, но и пользоваться затем неприкосновенностью, - пишет она. - Его повестка ясна: урезание демократических прав будет продолжаться, также как и дискредитация оппозиции как иностранных агентов, которые якобы выполняют заказы Запада, чтобы навредить России. Следующим этапом станет введение цензуры в интернете, подготовка к нему уже идет полным ходом".
Handelsblatt: Путин оставил Россию на произвол судьбы
"На манер диктаторов, вроде покойного кубинца Фиделя Кастро, президент России провел в четверг свою ежегодную пресс-конференцию. И спустя четыре часа оставил открытым вопрос о том, будет ли он баллотироваться на пост президента еще раз в 2024 году - когда пройдет почти четверть века с начала его президентства.
Тем временем смертность в России выше, чем за последние десять лет - и не только из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, Путин не видит необходимость вводить локдаун. При этом клиники в российской провинции больше не могут принимать больных. А во втором по величине Санкт-Петербурге, родном городе Путина, осталось всего 4% мест в отделениях интенсивной терапии", - пишет он.
Увеличение пособий семьям с детьми, о котором президент говорил на пресс-конференции несколько раз, по мнению Брюгмана, лишь незначительно компенсирует существенное снижение реальной заработной платы в России, начавшееся после аннексии Крыма.
"Когда Путин вступил в должность более 20 лет назад, он многое сделал правильно, - пишет журналист Handelsblatt, - принес стабильность распавшейся гигантской империи и подстегнул экономику. Но затем последовал разрушительный курс: такие спецслужбисты, как он, могут захватить все больше и больше акций компаний. Свободных предпринимателей запугивают и выдавливают за границу, политических критиков заставляют молчать. Путин свернул обещанные реформы по борьбе с коррупцией и диверсификации экономики, необходимой, чтобы "слезть с нефтяной иглы". И поэтому сейчас самая большая страна в мире практически оставлена на произвол судьбы и вынуждена сама справляться с такими ударами, как пандемия или падение цен на нефть".
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Автор: Наталья Позднякова
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