О Навальном на пресс-конференции Путина. Что услышали в Берлине
Ведущие немецкие эксперты по России прокомментировали слова президента Владимира Путина об оппозиционере Алексее Навальном и его отравлении, сказанные в ходе ежегодной пресс-конференции.
Алексей Навальный
Отравление Алексея Навального, его эвакуация в Германию и лечение в Берлине были на протяжении нескольких месяцев ключевой темой в российско-германских отношениях. Вопрос об отравлении Навального прозвучал и на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря 2020 года. На ней президент РФ, не называя оппозиционера по имени, сказал, что "пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США". И, по его словам, "тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, довели бы до конца", - сказал Владимир Путин.
Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря 2020 года
Недавнее расследование об отравлении Навального российский президент назвал "легализацией материалов американских спецслужб", отметив, что те пользуются данными геолокации. Кроме того, Путин признал, что лично дал команду - отпустить оппозиционного политика "на лечение в Германию" - после обращения супруги Навального Юлии.
DW попросила ведущих немецких экспертов по России прокомментировать высказывания российского президента РФ о Навальном и связанном с его отравлением инциденте, вызвавшем глубокий кризис в отношениях между Москвой и Берлином.
Как слова Путина о Навальном восприняли в Берлине
Эксперт из Германского общества по внешней политике (DGAP) Вильфрид Йилге (Wilfried Jilge), оценивая высказывания Путина о покушении на ведущего российского оппозиционера Алексея Навального, считает, что российская сторона должна быть в первую очередь заинтересована в том, чтобы начать собственное расследование. Вместо этого власти РФ оправдывают свое бездействие тем, что Германия якобы игнорирует запросы о правовой помощи, говорит Йилге. По его словам, результаты недавно опубликованного журналистского расследования по отравлению Навального дают еще больше оснований для возбуждения уголовного дела на территории России.
Вильфрид Йилге
Вместо этого - заявления о причастности американских спецслужб. "Эта фиксация на США вполне вписывается в менталитет Путина, - считает эксперт. - Ведь именно с США сравнивает себя Россия и Кремль". И поэтому отравление Навального выставляется эпизодом противоборства двух супердержав и одновременно с этим используется как отвлекающий маневр для того, чтобы отвлечь от собственного бездействия в деле расследования, говорит Вильфрид Йилге.
"Путин сегодняшними заявлениями еще раз показал, что он нисколько не заинтересован в расследовании. И что он не готов придерживаться никаких правил", - считает эксперт. По его словам, правительство Германии должно воспринять эти заявления как сигнал того, что пора наконец-то пересмотреть стратегию выборочного сотрудничества с нынешним руководством Кремля и выработать новую стратегию в отношениях с Россией.
"Однако этой стратегии как не было, так и нет. Да, есть санкции в рамках "дела Навального", но несмотря на них Путин еще раз дал понять, что оставляет за собой право нарушать правила и продвигать свои интересы очень своеобразными методами. И это требует переосмысления политики в отношении Кремля", - считает эксперт DGAP.
Заявления о Навальном "циничны"
Эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Сюзан Стюарт, считает слова президента Путина об отравлении оппозиционера "продолжением нарратива, который мы слышим из России - как от самого Путина, так и от российской элиты - уже довольно давно". Во-первых, говорит она, это фиксация на США и заявления о том, что США якобы хотят навредить России. По словам Сюзан Старт, за этим скрывается идея того, что раз США считают Россию такой важной страной, она и является важной страной. "То есть США - единственный равнозначный России оппонент, и Путин использует эту историю, чтобы лишний раз подчеркнуть идею глобального соперничества", - продолжает она.
Сюзан Стюарт
А второй аспект - этический. Он говорит об определенном цинизме как в отношении оппозиционеров, так и в отношении граждан России вообще, судьбы которых Путину безразличны, считает эксперт. "Он презрительно говорит о человеке, который чудом избежал смерти и испытал такие страдания. И при этом отказывается называть его по имени - словно человека не существует или у него нет идентичности. В моем восприятии это очень цинично", - подчеркивает Сюзан Стюарт.
Кризис в отношениях Германии и России будет углубляться
Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), политолог из Института имени Лейбница по изучению Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге, не услышал в словах Путина ничего принципиально нового, однако истолковал их как косвенное подтверждение того, что ФСБ активно следило за Навальным, поскольку "он представляет угрозу государственной безопасности как якобы агент западных спецслужб".
Как отмечает эксперт, высказывания Путина много говорят о том, какого мировоззрения он придерживается. "Он, очевидно, не может представить себе, что может существовать независимый оппозиционный политик. Он не может представить, что существуют независимые СМИ, которые проводят журналистские расследования. Он предполагает, что за ними - как и за оппозицией - стоят западные спецслужбы", - говорит Буркхардт.
По его словам, отношения между Германией и Россией находятся в глубоком кризисе. И этот кризис будет только ухудшаться. Строить прогнозы по поводу дальнейшего развития событий он не берется - слишком много неопределенности как в самой России, так и в Германии, где осенью 2021 пройдут парламентские выборы. А кто будет ключевым претендентом на пост канцлера (и, соответственно, какую позицию по отношению к России он будет занимать), пока не совсем ясно, говорит Фабиан Буркхардт.
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