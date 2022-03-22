Выпускник факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и школы журналистики при издательстве Gruner+Jahr в Гамбурге. Эксперт в сфере визуальной коммуникации и репортажной журналистики, Владимир Есипов убежден, что Берлин по праву считается самым динамичным городом не только Германии, но и всей Европы.

