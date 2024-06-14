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Главы МИД стран Балтики обсудили гибридные угрозы из России

Владимир Есипов
14 июня 2024 г.

В финском городе Порвоо завершилась встреча министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря. Россия вышла из его состава в 2022 году - и с тех пор стала главным ньюсмейкером встреч.

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Перед началом встречи министров иностранных дел Совета стран Балтийского моря в финском Порвоо
Перед началом встречи министров иностранных дел Совета стран Балтийского моря в финском ПорвооФото: Kimmo Penttinen/Lehtikuva/IMAGO

В городе Порвоо в 50 километрах от Хельсинки в пятницу, 14 июня, закончилась ежегодная встреча Совета государств Балтийского моря. В итоговой декларации по ее итогам, министры иностранных дел стран-членов заявили, в частности, что военное вторжение в Украину привело к фундаментальному изменению всей системы безопасности в регионе Балтийского моря и что страны региона сталкиваются со все более сложными вызовами.

Главы МИД Эстонии, Финляндии и Германии: Маргус Цахкна, Элина Валтонен и Анналена Бербок. Порвоо, 14 июня 2024 г.
Главы МИД Эстонии, Финляндии и Германии: Маргус Цахкна, Элина Валтонен и Анналена Бербок. Порвоо, 14 июня 2024 г.Фото: MAURI RATILAINEN/EPA

Какими конкретно - в коммюнике не указано, но в кулуарах встречи речь шла о диверсиях против подводной инфраструктуры, о кампаниях по дезинформации в странах Балтии и Польше, о попытках заглушить сигнал GPS, о которых все чаще говорят экипажи пролетающих над Балтикой самолетов. В частности, финская авиакомпания Finnair отменила в мае 2024 года рейсы в город Тарту на юге Эстонии, поскольку из-за помех в GPS-навигации экипажи не могли обеспечить безопасную посадку, а министр иностранных лет Эстонии Маргус Цахкна назвал этот инцидент "гибридной атакой" из России.

Историческое место встречи

Встреча министров иностранных дел проходила в городе Порвоо, в получасе езды от Хельсинки. В загородном имении у воды, недалеко от балтийского побережья. В 1917 году в этом имении останавливался великий князь Кирилл Владимирович Романов с семьей, спасавшийся от большевистской революции в России.

Другой почетный гость начала XX века - маршал Густав Маннергейм, национальный герой Финляндии, президент, а до этого - главнокомандующий силами финской армии во время советско-финской войны 1939-1940 годов. Войны, которую Финляндия проиграла, передав СССР 12 процентов своей территории.

Из Порвоо - всего три часа на машине до Выборга. Еще пару лет назад российско-финская граница была открыта - к радости туристов из России и владельцев финских отелей, ресторанов и магазинов.

Но с декабря 2023 года финские власти закрыли границу - из-за притока мигрантов из третьих стран со стороны России. В Хельсинки считают, что кризис с мигрантами искусственно создан российской стороной для дестабилизации внутриполитической ситуации в Финляндии.

Решительные меры по защите финскими властями границы с Россией - внешней границы ЕС - привели к политическому кризису в самой Финляндии, поскольку принципиальный отказ мигрантам во въезде в ЕС (так называемый pushback на границе) - противоречит принципам права, по которому каждому гарантировано право на подачу заявления об убежище.

И этот кризис на границе - еще один из примеров так называемых "гибридных угроз", которые все больше тревожат власти балтийских стран. Региона, буквально за пару лет превратившегося из символа спокойствия и благосостояния в очаг международной напряженности.

Балтийское море как внутреннее море НАТО

Совет государств Балтийского моря был создан в 1992 году по инициативе министров иностранных дел Германии и Дании. Его основатели, в том числе тогдашний глава немецкого МИД Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher), видели цель организации в политической и экономической стабилизации региона после развала Советского Союза. Россия дважды председательствовала в совете, но два года назад вышла из его состава.

32 года спустя после основания Совета стран Балтики море стало фактически внутренним морем НАТО, а министры иностранных дел государств региона на ежегодных встречах обсуждают не политику или экономику, аporvoo безопасность. Заседания проходили без присутствия прессы, но программа говорила сама за себя: основной темой была российская угроза.

Глава МИД Германии: вместе против угроз из России

Перед отлетом из Берлина министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что демократические государства балтийского региона должны совместно противостоять гибридным угрозам - будь то диверсии против подводных кабелей, кампании дезинформации в интернете или попытки заглушить сигнал GPS.

По ее словам, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО именно Североатлантический альянс стал общим гарантом безопасности в регионе. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на итоговой пресс-конференции описала ситуацию в регионе как "кризис в сфере безопасности".

Отдельного упоминания удостоилась и проблема "теневого флота" - танкеров, которые якобы используются для экспорта российской нефти в обход санкций ЕС. В кулуарах встречи озвучивалась цифра в сотни таких судов, которые могут представлять опасность для экологии стран региона. Один из гипотетически возможных сценариев - разлив сырой нефти на Балтике с загрязнением побережья, которое может повлечь за собой полный или частичный коллапс туристической индустрии.

Пока же Совет стран Балтийского моря делегировал НАТО координацию совместных усилий по защите подводной инфраструктуры.

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