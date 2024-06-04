В церкви Святой Марии в Берлине помянули Алексея Навального

В церкви Святой Марии в Берлине прошла панихида в день рождения Алексея Навального в присутстсвии Юлии Навальной и соратников оппозиционера по ФБК. 4 июня ему исполнилось бы 48 лет.

В церкви Святой Марии в Берлине во вторник, 4 июня, прошла панихида в память о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, погибшем в феврале 2024 года в колонии. На ней присутствовали Юлия Навальная, Леонид Волков, соратники и друзья оппозиционера.

Подобные панихиды прошли по всему миру. Алексею Навальному 4 июня исполнилось бы 48 лет. Но Юлия Навальная и его соратники по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) приехали именно в Берлин не только потому, что вечером здесь пройдет большой мемориальный концерт памяти российского оппозиционера. 5 июня представителям его фонда будет вручена премия за борьбу за свободу слова, учрежденная Deutsche Welle.

У Берлина особые отношения с Навальным. Именно сюда, в больницу "Шарите", его в состоянии комы после отравления в Сибири доставили спецрейсом в августе 2020 года. Именно здесьнемецкие врачи поставили его на ноги. Здесь его навестила тогдашняя канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). И именно отсюда он отправился в свой последний авиаперелет в январе 2021 года обратно в Москву.

Для немецких политиков Навальный был олицетворением новой России

Hешение вернуться в Москву оказалось для Алексея Навального роковым. Для многих немецких политиков именно Навальный был олицетворением надежд на другую Россию - свободную от коррупции демократическую страну. И именно поэтому здесь так внимательно следят за тем, начнет ли Юлия Навальная политическую карьеру.

В Евангелической церкви Германии, которая организовала панихиду, не устают подчеркивать, что речь идет о памятной службе, а не о политической акции. Несмотря на это, в церковь пришли несколько сотен человек, среди которых были как рядовые горожане, так и депутаты бундестага, и без слов "коррупция" и "война" в выступлениях не обошлось.

Юлия Навальная сказала буквально одну фразу - она поблагодарила всех, кто организовал богослужение и пришел на него. Никаких интервью после службы не было, Навальная первой покинула зал.