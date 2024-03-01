Юлия Навальная опубликовала в Instagram пост, в котором простилась с мужем. "Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья, - написала она. - За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал". Приехать на похороны Юлия и дети не смогли из соображений безопасности.