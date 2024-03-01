Прощание с Алексеем Навальным
1 марта 2024 года на Борисовском кладбище в Москве был похоронен Алексей Навальный. Как проходило прощание с лидером российской оппозиции - в фотогалерее DW.
Проститься с Алексеем Навальным пришли тысячи людей
В Москве к храму "Утоли моя печали" в районе Марьино выстроилась почти километровая очередь из желающих проститься с Алексеем Навальным. Но в саму церковь на церемонию отпевания пустили только родственников и близких.
Оцепление вокруг храма
Вокруг церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где проходило отпевание Навального, полиция установила металлические заграждения. По сообщениям интернет-издания Sota, у церкви находилось не менее 40 автомобилей полиции, автозаки были стянуты и к Пушкинской площади в Москве.
Цветы от дипломатов западных стран
Проститься с Алексеем Навальным к церкви "Утоли моя печали" пришли дипломаты западных стран. Среди них - послы США и Германии в Москве Линн Трейси (в центре) и Александер Ламбсдорфф (слева).
Анатолий и Людмила Навальные - родители Алексея
В течение нескольких дней после смерти Алексея в колонии "Полярный волк" в Харпе его матери Людмиле Навальной угрожали и выдвигали ультиматумы, чтобы она согласилась провести тайные похороны. В противном случае следователи грозились не отдать ей тело сына и похоронить его в колонии. В конце концов, тело Алексея Навального все-таки отдали его матери.
Юлия Навальная простилась с мужем
Юлия Навальная опубликовала в Instagram пост, в котором простилась с мужем. "Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья, - написала она. - За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал". Приехать на похороны Юлия и дети не смогли из соображений безопасности.
Отпевание за 20 минут
Настоятелю церкви иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" Анатолию Родионову "был приказ из патриархии сократить по максимуму" отпевание Алексея Навального, написал в Facebook религиовед и бывший ответственный редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин. В итоге вся церемония заняла примерно 20 минут.
Борисовское кладбище в Москве, где похоронили Алексея Навального
По словам соратников Алексея Навального, они долго не могли найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств предоставлять им такую услугу. Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но "быстро выяснилось", что к этой дате "нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу".
Похороны на Борисовском кладбище
На Борисовское кладбище, где был похоронен Алексей Навальный, пустили только родителей и близких родственников Навального. Гроб опустили в могилу под музыку "My way" Фрэнка Синатры, а затем включили музыку из фильма Terminator, рассказал соратник политика Иван Жданов. Сам Навальный очень любил этот фильм.
Гроб с телом Навального
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили. За время пребывания в заключении Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор.
ОМОН у храма
В связи с похоронами Навального в разных городах России задержаны более 20 человек. Как минимум половина из них пыталась попасть на похороны, передает "ОВД-Инфо". По данным медиапроекта, 10 человек задержали в Воронеже, семерых - в Новосибирске, двоих - в Москве (в том числе одного человека непосредственно на похоронах), по одному - в Нижегородской области, Татарстане, Северной Осетии и Бурятии.
Покушение на Навального
В августе 2020 года Алексея Навального отравили в России боевым ядом "Новичок". Тогда Алексей чудом выжил. Он проходил лечение в Германии, откуда потом вернулся на родину, где был сразу же в аэропорту арестован. На фото - Навальный и его семья в больничной палате клиники "Шарите" в Берлине.
Колония особого режима "Полярный волк"
После возвращения из Германии в России Алексея Навального приговорили к многолетнему сроку тюремного заключения - сначала к 9 годам, потом еще к 19. Последнее время Навального содержали в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где он умер.