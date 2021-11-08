Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года Алексей Навальный был срочно госпитализирован в омскую больницу, затем перевезен в Берлин, в клинику "Шарите". Немецкие специалисты установили, что он был отравлен ядом типа "Новичка".

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете рейса Томск-Москва. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Навального в бессознательном состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники заявили, что он, скорее всего, был отравлен. Омские врачи опровергли отравление.



Утром 22 августа находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, после чего канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.



2 сентября было обнародовано заключение токсикологов бундесвера о том, что в пробах у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".



17 января, пройдя курс реабилитации, Навальный вернулся на родину, где сразу же был задержан. Политика обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.



23 и 31 января по всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.



2 февраля суд в Москве отправил Навального на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей. 25 февраля Навальный был этапирован в колонию.