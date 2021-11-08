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Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года Алексей Навальный был срочно госпитализирован в омскую больницу, затем перевезен в Берлин, в клинику "Шарите". Немецкие специалисты установили, что он был отравлен ядом типа "Новичка".

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете рейса Томск-Москва. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Навального в бессознательном состоянии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники заявили, что он, скорее всего, был отравлен. Омские врачи опровергли отравление.

Утром 22 августа находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, после чего канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.

2 сентября было обнародовано заключение токсикологов бундесвера о том, что в пробах у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".

17 января, пройдя курс реабилитации, Навальный вернулся на родину, где сразу же был задержан. Политика обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

23 и 31 января по всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.

2 февраля суд в Москве отправил Навального на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей. 25 февраля Навальный был этапирован в колонию.

A laboratory technician controls a test vial at the OPCW (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) headquarters in the Hague, The Netherlands, on April 20, 2017. - Tucked away in a small industrial zone in the Dutch suburb of Rijswijk, the two-storey building, with about 20 staff, has been key to the two decades of painstaking work by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to eliminate the world's toxic arms stockpiles. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Россия обвиняет Запад в провокациях в связи с расследованием отравления Навального 08.11.2021

В письме ОЗХО РФ обвиняет западные страны в заговоре против Москвы с целью дискредитации. Российская сторона утверждает, что Великобритания, Германия, Франция и Швеция не ответили ей на вопросы по отравлению Навального.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии 04.11.2021

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.
Journalisten umgeben Kremlgegner Alexej Nawalny (M) in einem Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», mit dem er von Berlin Schönefeld aus nach Moskau fliegen will. Nawalny hielt sich für die Behandlung nach seiner Vergiftung für fast fünf Monate in Deutschland auf. Der 44-Jährige gilt als der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Nawalny will seinen politischen Kampf gegen Putin fortsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального 03.11.2021

Bellingcat и The Insider утверждают, что ФСБ признает подлинность биллингов телефонов сотрудников ведомства. Журналисты считают это опровержением слов Путина о "легализации материалов иностранных спецслужб".
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als «Unsinn» zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

Задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях 02.11.2021

Трое задержанных мужчин обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом они утверждают, что не знали, по заказу кого собирали информацию.
ARCHIV - 31.08.2013, Niederlande, Den Haag: Das Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), aufgenommen am Sitz der OPCW. (zu dpa «Diplomaten: Russland und Syrien lassen OPCW-Team nicht nach Duma» vom 16.04.2018) Foto: Evert-Jan Daniels/ANP /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Четыре страны направили в ОЗХО ответы на вопросы РФ об отравлении Навального 19.10.2021

В представительстве Великобритании в ОЗХО указали на попытку "снять с российского государства ответственность за нападение на Навального с применением химического оружия".
Dmitry Glochowsky, russischer Schriftsteller © Jörg Schulz

Дмитрий Глуховский: Нам предлагают жить в страхе и не вякать 19.10.2021

Писатель Дмитрий Глуховский представит на Франкфуртской ярмарке немецкое издание романа "Пост". DW поговорила с ним о постмире, нашумевшей речи на премии GQ, отравлении Дмитрия Быкова и Нобелевской премии.

FILE - In this March 12, 2018 file photo personnel in protective gear work on a van in Winterslow, England, as investigations continue into the nerve-agent poisoning of Russian ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia, in Salisbury, England. British officials said the attack on the Skripals received approval at a senior level of the Russian state and announced charges in absentia against two Russian agents. The disappearance of Saudi Journalist Jamal Khashoggi, during a visit to his country’s consulate in Istanbul on Oct. 2, 2018, raises a dark question for anyone who dares criticize governments or speak out against those in power: Will the world have their back? (AP Photo/Frank Augstein, File) |

Евросоюз продлил на год санкции против России за применение химоружия 11.10.2021

В санкционном списке Брюсселя числятся десять россиян и один российский НИИ, причастные к отравлениям "Новичком" Скрипалей и Алексея Навального. Ограничения продлятся до октября 2022 года.
Paramedics load a stretcher into an ambulance that allegedly transported Russian opposition leader Alexei Navalny at Charite Mitte Hospital Complex where he will receive medical treatment in Berlin, Germany August 22, 2020. REUTERS/Christian Mang

Россия направила странам ОЗХО ответы на вопросы по отравлению Навального 08.10.2021

Постпред России при ОЗХО заявил, что отравление Навального - "мутная история", "срежиссированная" Германией, Францией и Швецией.
ARCHIV - 14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Diese waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. (zu dpa Präsident Zeman: Auch Tschechien hat an Nowitschok geforscht am 04.05.2018) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

"Новичок" не забудут: эксперт о призыве ОЗХО к РФ по делу Навального 07.10.2021

Россия получила от ОЗХО 10 дней на ответ по делу об отравлении Алексея Навального. Это ультиматум? Чего добиваются конфликтующие стороны? Интервью с бывшим химэкспертом ОЗХО.
Christian Lindner (l), FDP-Bundesvorsitzender, und Mike Schubert (r), Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, überreichen Leonid Volkov, Mitarbeiter von Nawalny, den M100 Media Award im Schlosstheater des Neuen Palais. +++ dpa-Bildfunk +++ Potsdam 06.10.21

Немецкую премию Навальному принял в Потсдаме его соратник 06.10.2021

"Мы не вправе забывать политзаключенных в России", - подчеркнул председатель СвДП Кристиан Линднер, выступивший на церемонии вручения в Потсдаме с торжественной речью.
ARCHIV - 31.08.2013, Niederlande, Den Haag: Das Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) am Sitz der OPCW. (zu dpa Russland will im Fall Skripal einen Vorschlag bei OPCW-Sitzung machen vom 02.04.2018) Foto: Evert-Jan Daniels/ANP /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Страны ОЗХО дадут России 10 дней на ответы об отравлении Навального 05.10.2021

Группа из 45 стран ОЗХО включая Германию и Великобританию потребует от России в течение 10 дней в соответствии с Конвенцией дать ответы на вопросы об отравлении Алексея Навального.
The 73rd Emmy Awards at the Event Deck on Sunday, Sept. 19, 2021 at L.A. LIVE in Los Angeles. (Photo Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images)

Расследование СМИ об отравлении Навального получило премию "Эмми" 29.09.2021

Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".
ARCHIV - Marina Litwinenko, die Witwe des vergifteten russischen Geheimdienst-Mitarbeiters und späteren Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko, steht bei der Präsentation des Dokumentarfilms «Der Fall Litwinenko» in Madrid neben einem Filmplakat (Archivfoto vom 20.12.2007). Der Fall beschäftigt weiter die Justiz in Großbritannien. Am Donnerstag (09.08.2012) wurde bekannt, dass der Fall von September an in einer öffentlichen Untersuchung beleuchtet werden soll. Eine Voranhörung dazu werde am 20. September 2012 beginnen, teilte der zuständige Richter mit. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (zu dpa 1249 vom 09.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ 22.09.2021

Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.
In the first mentioned section, this year's award is going to Vladimir Kara-Murza, a Russian journalist, activist and long-term critic of Vladimir Putin's regime. Kara-Murza, who was an aide and friend of the murdered politician Boris Nemtsov, has been active with the conservative-liberal opposition forces. He is the president of the Open Russia movement and coordinates the project of Free Elections in Russia. A Russian journalist VLADIMIR KARA-MURZA receives award by the Institute for the Study of Totalitarian Regimes (USTR) in Prague's Wallenstein Palace, the seat of the upper house of parliament, on November 21, 2019. (CTK Photo/Michaela Rihova)

Суд в Москве отказался удовлетворить жалобу Кара-Мурзы на СК РФ 17.09.2021

Владимир Кара-Мурза обвиняет СК РФ в бездействии при расследовании покушений на него и намерен дойти до ЕСПЧ.

Russian opposition activist Alexei Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh arrives at a court room in Moscow, Russia, Monday, Aug. 16, 2021. Moscow court will announce the verdict for Alexey Navalny's spokesperson Kira Yarmysh in the case of violation of covid rules during winter protests. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Навальный - мой первый читатель": Кира Ярмыш о выходе романа в Германии 14.09.2021

В Германии выходит дебютный роман пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Она рассказала DW о книге, Навальном и будущем ФБК.

Russian opposition leader Alexei Navalny accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement attends a court hearing in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Moscow City Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Суд отклонил иск Навального к колонии 07.09.2021

Российский оппозиционный политик обратился в суд в связи с тем, что его адвокатам запрещали брать на встречу с ним ноутбуки и телефоны.
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