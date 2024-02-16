Зеленский в ФРГ: смерть Навального и гарантии безопасности

Новость о смерти Алексея Навального застигла президента Украины и канцлера Германии во время их переговоров в Берлине. На встрече было подписано соглашение о безопасности между двумя странами.

"Позвольте начать с сообщения, которое мы только что получили. С сообщения о том, что господин Навальный умер в российской тюрьме". Это были первые слова, которые произнес канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции по итогам их переговоров в Берлине 16 февраля.

Незадолго до этого глава немецкого правительства и президент Украины подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно закрепляет в форме договора военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в будущем в случае повторного нападения России на Украину.

Щольц: "Смерть Навального - расплата за его мужество"

"Это крайне прискорбное сообщение, - продолжал Щольц. - Я встречал Навального здесь в Берлине, когда он восстанавливал здоровье после попытки его отравить, и говорил ему о том, какое мужество нужно, чтобы вернуться в свою страну. И, скорее всего, он своей жизнью заплатил за это мужество".

Новость о смерти Навального застала Зеленского и Шольца во время переговоров в Берлине Фото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Самое позднее тогда, по словам канцлера, в Германии окончательно поняли, что представляет из себя режим Путина, в котором "человек, выступающий с критикой и отстаивающий демократию, должен опасаться за свою безопасность и жизнь".

Еще резче высказался Владимир Зеленский. Он не сомневается в том, что Алексея Навального в тюрьме убили, и ответственность за это возлагает лично на российского президента. "Путину все равно, кто погибнет, лишь бы сохранить свои позиции, - заявил Зеленский. - Именно поэтому он ничего не должен сохранить. Он все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное, за всех отправленных за решетку и замученных".

Новая военная помощь Германии Украине

Главной темой переговоров Шольца и Зеленского в Берлине была военная помощь Германии в отражении Украиной российской агрессии. Канцлер привел такие цифры. В текущем, 2024 году в бюджете ФРГ запланированы 7,1 млрд евро на закупку вооружений и боеприпасов для ВСУ. И еще 6 млрд на последующий период. Общая сумма уже освоенных или твердо запланированных расходов на военную помощь Украине, по словам канцлера, составляет 28 млрд евро. Это второе место по размеру помощи Украине после США.

Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T Фото: Air Force Ukraine

В ходе переговоров в Берлине была достигнута договоренность об еще одном пакете военной помощи Украине на сумму в 1,5 млрд евро. В него включены, в частности, 36 самоходных гаубиц, 120 тысяч артиллерийских снарядов, еще две системы ПВО IRIS-T и ракеты для них. Вместе с тем Олаф Шольц обратился напрямую и к Конгрессу США с призывом принять необходимые политические решения с тем, чтобы и далее обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины.

На продолжение американской помощи надеется и Владимир Зеленский. Он верит в то, что "большинство американцев готовы поддерживать Украину, понимают, что Украина защищает не только себя и Европу, но и общие ценности". Зеленский видит определенные риски, связанные с президентской предвыборной кампанией в США, но тем важнее для него военная помощь, причем, не только Германии, но и других европейских стран.

Зеленский: "Украина будет в НАТО"

После подписания соглашения о безопасности в Берлине, 16 февраля 2024 года Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Подписанное в пятницу в Берлине соглашение о безопасности канцлер Олаф Шольц назвал историческим шагом, значение этого документа, по его словам, невозможно переоценить. "Оно гарантирует, что Германия будет и далее оказывать помощь независимой Украине в отражении российской агрессии так долго, сколько это потребуется, - указал он. - Кроме того, мы окажем нашим украинским партнерам помощь в строительстве современных и обороноспособных вооруженных сил с тем, что сдержать любое нападение в будущем".

Высоко оценил подписанный документ и Владимир Зеленский. Соглашение с Германией он назвал "беспримерным", хотя такого рода договоренность еще в середине января была достигнута с Великобританией. "Агрессоры должны еще до того, как начать свои преступные нападения знать, - заявил президент Украины, - что они потерпят поражение". У Украины, по его словам, еще "никогда не было более сильного и более ценного документа, чем подписанный сегодня".

Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО, в чем Зеленский не сомневается. Он разочарован тем, что на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе Киев не получил официального приглашения в альянс, но твердо рассчитывает на это в будущем. "Украина будет в НАТО, это мне совершенно ясно", - заявил Зеленский.

Вечером в пятницу Владимира Зеленского ждут в Париже, где между Украиной и Францией также будет подписано соглашение о гарантиях безопасности.

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