В Сенате США поддержали голосование о помощи Украине

Сенат Конгресса США во вторник, 13 февраля одобрил вынесение на финальное голосование законопроекта, предусматривающего выделение Украине 60 млрд долларов помощи. Решение было принято 66 голосами "за" и 33 - "против", передает агентство Reuters. Само финальное голосование по этому документу может состояться в верхней палате парламента США, которую контролируют демократы, уже 14 февраля.

Законопроект предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагается направить на поддержку Украины, 14,1 млрд долларов - на помощь Израилю, а остальное - Тайваню.

Если документ одобрит Сенат, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США , где доминируют представители Республиканской партии.

Республиканцы называют документ непроходным

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже назвал законопроект, рассматриваемый в Сенате "заведомо непроходным". Причина - в том, что в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Республиканская партия.

"Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе", - цитирует слова Джонсона агентство AFP.

Байден обвинил в срыве компромисса Трампа

Новое финансирование военной помощи США Украине, почти два года отражающей военное вторжение России, не могут согласовать в Конгрессе с осени 2023 года. К началу февраля представителям двух партий удалось достичь предварительного соглашения о том, что в законопроекте будут прописаны меры по укреплению границы с Мексикой. Однако 7 февраля компромиссная редакция документа провалилась в Сенате - республиканцы не поддержали ее, сославшись на то, что их мнение было учтено недостаточно.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев за это решение и обвинил в произошедшем Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты границы.

Смотрите также: