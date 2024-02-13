В Сенате США поддержали голосование о помощи Украине

В Сенате США поддержали голосование о помощи Украине13 февраля 2024 г.
Сенат Конгресса США во вторник, 13 февраля одобрил вынесение на финальное голосование законопроекта, предусматривающего выделение Украине 60 млрд долларов помощи. Решение было принято 66 голосами "за" и 33 - "против", передает агентство Reuters. Само финальное голосование по этому документу может состояться в верхней палате парламента США, которую контролируют демократы, уже 14 февраля.
Законопроект предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагается направить на поддержку Украины, 14,1 млрд долларов - на помощь Израилю, а остальное - Тайваню.
Если документ одобрит Сенат, он поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США , где доминируют представители Республиканской партии.
Республиканцы называют документ непроходным
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже назвал законопроект, рассматриваемый в Сенате "заведомо непроходным". Причина - в том, что в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Республиканская партия.
"Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе", - цитирует слова Джонсона агентство AFP.
Байден обвинил в срыве компромисса Трампа
Новое финансирование военной помощи США Украине, почти два года отражающей военное вторжение России, не могут согласовать в Конгрессе с осени 2023 года. К началу февраля представителям двух партий удалось достичь предварительного соглашения о том, что в законопроекте будут прописаны меры по укреплению границы с Мексикой. Однако 7 февраля компромиссная редакция документа провалилась в Сенате - республиканцы не поддержали ее, сославшись на то, что их мнение было учтено недостаточно.
Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев за это решение и обвинил в произошедшем Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты границы.
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