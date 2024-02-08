Байден: Сенат блокировал помощь Украине из-за угроз Трампа

Дональд Трамп звонил законодателям и угрожал возмездием, если те поддержат законопроект о миграции и помощи Украине, утверждает президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал сенаторов от Республиканской партии за то, что они заблокировали двухпартийное соглашение о защите границы и о предоставлении помощи Украине и Израилю. "Никогда не думал, что увижу на Капитолийском холме нечто подобное тому, что происходит сейчас", - передает слова Байдена американский телеканал CNN.

Глава Белого дома обвинил своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа в том, что тот звонил законодателям и угрожал им возмездием, если они поддержат законопроект. Республиканцы не поддержали соглашение, потому что им "звонит и угрожает Дональд Трамп", заявил Байден.

В среду, 7 февраля, республиканцы в Сенате США провалили голосование по законопроекту, который предусматривал выделение новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства страны. Документ, одобренный несколькими днями ранее как демократами, так и республиканцами, не набрал необходимых 60 голосов в верхней палате Конгресса США.

Главный кандидат в президенты от Республиканской партии - Дональд Трамп ранее критиковал соглашение и призывал соратников не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты границ.

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