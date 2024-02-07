Сенат США отклонил законопроект о миграции и помощи Украине

Республиканцы не поддержали законопроект, сославшись на то, что он не предусматривает достаточных мер для укрепления границы США с Мексикой.

Сенат США отклонил законопроект, предусматривавший выделение новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства страны. На голосовании в среду, 7 февраля, документ не набрал необходимых 60 голосов: республиканцы не поддержали его, сославшись на то, что сделка не предусматривает достаточных мер для укрепления американской границы с Мексикой.

Однако ожидается, что в ближайшие часы в Сенате пройдет еще одно голосование, в ходе которого вопрос о предоставлении пакета экстренной помощи Украине и Израилю будет решаться без учета двухпартийного соглашения о безопасности границ. Пакет предусматривает финансирование военной помощи на сумму 96 млрд долларов.

В то же время выделение средств Израилю и Украине остается под вопросом: даже если Сенат примет законопроект, документ должен быть одобрен Палатой представителей, в которой большинство мест занимают республиканцы. С осени 2023 года этот орган не раз отказывался от принятия подобных соглашений.

Компромиссное соглашение о защите границ и помощи Украине

Новое финансирование военной помощи США Украине, почти два года отражающей военное вторжение России, не могут согласовать с осени 2023 года. Белый дом просит Конгресс выделить на помощь Киеву 61,3 млрд долларов. Республиканцы отказываются согласовывать этот транш без выделения дополнительных средств на решение внутренних проблем - укрепления границы США с Мексикой и ограничения масштабов нелегальной миграции.

4 февраля американские сенаторы опубликовали текст двухпартийного соглашения, которое, помимо помощи Украине и Израилю, предполагало выделение дополнительного финансирования на защиту южной границы США. Общий объем средств должен был составить 118,3 млрд долларов.

Однако главный кандидат в президенты от Республиканской партии - экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал соглашение, призвав соратников не идти ни на какие компромиссы в этом вопросе. Многие республиканцы в Конгрессе также критиковали сделку, хотя в ней были учтены многие их требования.

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