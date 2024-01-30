Блинкен: Без новой помощи США Украина окажется под угрозой

Без помощи США все, чего Украина достигла за два года войны, окажется в опасности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с генсеком НАТО. Йенс Столтенберг попытается убедить Конгресс разблокировать помощь.

Без новой помощи со стороны США все, чего Украина достигла за два года противостояния агрессии РФ, окажется под угрозой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с приехавшим в Вашингтон генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января.

"Отказавшись предоставлять эту дополнительную помощь (Украине. - Ред.), мы пошлем всем нашим оппонентам сильный и неверный сигнал о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы, защите демократии, - приводит слова Блинкена агентство AFP. - Это просто укрепит Владимира Путина в мысли, что он сможет как-то продержаться дольше, чем Украина, дольше, чем мы".

Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, подчеркнул, что Украина уже превзошла ожидания, отвоевав половину своих территорий, которые захватила изначально Россия. "Если кто-то думает, что помощь им бесполезна - то украинцы как раз доказали обратное", - сказал генсек НАТО. Он добавил, что на встрече с лидерами республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса постарается убедить их, что продолжение помощи Украине укрепит безопасность США и Европы.

"Если Путин победит, это будет трагедией для украинцев, но также это сделает мир более опасным, а нас - менее защищенными, - подчеркнул Столтенберг. - Это придаст смелости другим авторитарным лидерам, в том числе КНДР, Ирана и Китая, в применении силы. И то, что сегодня происходит в Украине, может завтра произойти на Тайване".

СМИ: Трамп против разблокирования помощи Украине

Представители Республиканской партии в обеих палатах Конгресса США с конца сентября отказываются поддержать выделение дополнительной военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов, о которой просил представляющий Демократическую паритию президент Джо Байден. В октябре Белый дом объединил этот пакет с помощью Израилю в его борьбе с ХАМАС. Однако республиканцы выступают и против этой идеи, ссылаясь, среди прочего, на необходимость направить больше средств на "повышение безопасности на южной границе США", где в последнее время усилился поток нелегальных мигрантов.

За последний месяц представители двух партий практически смогли прийти к компромиссу по этим вопросам. Однако 25 января СМИ сообщили, что над договоренностью нависла угроза из-за позиции Дональда Трампа - наиболее вероятного кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента США. Как передает агентство Associated Press, Трамп назвал этот компромисс "бессмысленным" с точки зрения защиты границы и заявил, что он стал бы "еще одним подарком леворадикальным демократам".

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