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Блинкен: Без новой помощи США Украина окажется под угрозой

Олег Соколенко
30 января 2024 г.

Без помощи США все, чего Украина достигла за два года войны, окажется в опасности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с генсеком НАТО. Йенс Столтенберг попытается убедить Конгресс разблокировать помощь.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
Блинкен на пресс-конференции в ВашингтонеФото: Evelyn Hockstein/REUTERS

Без новой помощи со стороны США все, чего Украина достигла за два года противостояния агрессии РФ, окажется под угрозой. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с приехавшим в Вашингтон генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник, 29 января.

"Отказавшись предоставлять эту дополнительную помощь (Украине. - Ред.), мы пошлем всем нашим оппонентам сильный и неверный сигнал о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы, защите демократии, - приводит слова Блинкена агентство AFP. - Это просто укрепит Владимира Путина в мысли, что он сможет как-то продержаться дольше, чем Украина, дольше, чем мы".

Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, подчеркнул, что Украина уже превзошла ожидания, отвоевав половину своих территорий, которые захватила изначально Россия. "Если кто-то думает, что помощь им бесполезна - то украинцы как раз доказали обратное", - сказал генсек НАТО. Он добавил, что на встрече с лидерами республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса постарается убедить их, что продолжение помощи Украине укрепит безопасность США и Европы.

"Если Путин победит, это будет трагедией для украинцев, но также это сделает мир более опасным, а нас - менее защищенными, - подчеркнул Столтенберг. - Это придаст смелости другим авторитарным лидерам, в том числе КНДР, Ирана и Китая, в применении силы. И то, что сегодня происходит в Украине, может завтра произойти на Тайване".

СМИ: Трамп против разблокирования помощи Украине

Представители Республиканской партии в обеих палатах Конгресса США с конца сентября отказываются поддержать выделение дополнительной военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов, о которой просил представляющий Демократическую паритию президент Джо Байден. В октябре Белый дом объединил этот пакет с помощью Израилю в его борьбе с ХАМАС. Однако республиканцы выступают и против этой идеи, ссылаясь, среди прочего, на необходимость направить больше средств на "повышение безопасности на южной границе США", где в последнее время усилился поток нелегальных мигрантов.

За последний месяц представители двух партий практически смогли прийти к компромиссу по этим вопросам. Однако 25 января СМИ сообщили, что над договоренностью нависла угроза из-за позиции Дональда Трампа - наиболее вероятного кандидата от республиканцев на предстоящих выборах президента США. Как передает агентство Associated Press, Трамп назвал этот компромисс "бессмысленным" с точки зрения защиты границы и заявил, что он стал бы "еще одним подарком леворадикальным демократам".

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