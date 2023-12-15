СМИ: Белый дом призвал конгрессменов не уходить на каникулы

Администрация президента США призывает обе палаты Конгресса отложить запланированный уход на рождественские каникулы до окончания обсуждения "критических" вопросов, среди которых - предоставление помощи Украине и Израилю, которое обсуждается уже около двух месяцев, а также ситуация на южной границе США. В первую очередь критике подверглись "колеблющиеся" республиканцы, сообщает в четверг, 14 декабря, американский телеканал Fox News , ссылаясь на служебное письмо за подписью старшего советника Белого дома по связям с общественностью Эндрю Бейтса.

Республиканцы в Конгрессе США "активно подрывают интересы национальной безопасности - как внутри страны, так и во всем мире, - потому что они скорее пойдут в отпуск", чем займутся решением насущных вопросов, в то время как президент США Джо Байден продолжает "работать над тем, чтобы с каждым днем все больше укреплять безопасность для американских семей", цитирует телеканал выдержки из письма.

Последние заседания палат Конгресса США в 2023 году

Речь в документе идет об официальном перерыве в работе палат Конгресса США. Так, Палата представителей, в которой в настоящее время большинство представляют члены Республиканской партии, 13 декабря уже провела итоговую сессию, а 14 декабря последнее заседание в 2023 году по плану должен был провести Сенат США. К работе обе палаты Конгресса по плану должны вернуться лишь 9 января.

Лидер большинства в Сенате США, член Демократической партии Чак Шумер, уже сообщил о том, что верхняя палата Конгресса продолжит обсуждение законопроектов - она проведет заседание по этому поводу 18 декабря. В то же время спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, отказался поддержать этот призыв. Белый дом призывает обе платы Конгресса продлить работу в 2023 году на неделю - до 21 декабря.

Конгресс США одобрил помощь Украине в будущем, но не сейчас

На своей последней сессии Палата представителей США приняла одобренный ранее Сенатом проект оборонного бюджета страны в размере 886,3 млрд долларов. В него входит и планируемое выделение военной помощи Киеву в размере 300 млн долларов. Предполагается, что такую же сумму США выделит на военную помощь Украине в 2025 и 2026 годах.

В то же время республиканцы в обеих палатах Конгресса США с конца сентября отказываются поддержать выделение дополнительной военной помощи Украине, оцениваемой в 61 млн долларов. В октябре Байден объединил этот пакет с помощью Израилю в его борьбе с ХАМАС. Однако республиканцы выступают и против этой идеи, обосновывая это, среди прочего, необходимостью направить средства на "повышение безопасности на южной границе США".

Визит Зеленского в США не принес прорыва, считают эксперты

За несколько дней до этого рабочую поездку в США совершил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе визита он, среди прочего, встретился с американскими сенаторами, однако это не смогло повлиять на ситуацию с блокировкой помощи, указали опрошенные DW эксперты.

Причинами начавшихся колебаний США в выделении помощи Киеву аналитики называют внутриполитическую борьбу в Штатах в преддверии начала президентской кампании 2024 года. В то же время настроения у американских политиков могли измениться на фоне ситуации с контрнаступлением ВСУ, которое, как признал Киев, не привело к быстрому освобождению оккупированных территорий Украины.

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