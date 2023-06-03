  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаСША

Глава Пентагона предостерег Китай от войны против Тайваня

Ольга Лебедева
15 мин. назад

Война в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия, заявил Ллойд Остин на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

https://p.dw.com/p/4S9KL
Министр обороны США Ллойд Остин на конференции в Сингапуре
Ллойд Остин на конференции в СингапуреФото: Vincent Thian/AP Photo/picture alliance

Министр обороны США Ллойд Остин предостерег Китай от военных действий против Тайваня. "Конфликт в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия", - заявил глава Пентагона в субботу, 3 июня, на азиатской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Военная эскалация конфликта Китая и Тайваня повлияет на мировую экономику "таким образом, как мы не можем себе представить", уверен Остин. США отвергают "одностороннее изменение статуса-кво", подчеркнул он далее. При этом с его точки зрения такой конфликт не является неизбежным и предстоящим в ближайшей перспективе. Вашингтон полон решимости защищать мир и безопасность в Тайваньском проливе, столь важном для мирового судоходства, добавил американский министр.

Глава Пентагона обеспокоен отсутствием диалога с китайской стороной

Остин также выразил обеспокоенность в связи с недостатком коммуникации между США и Китаем на фоне крайне серьезного охлаждения отношений. Открытые коммуникационные каналы особенно важны для военных и политиков в сфере обороны, пояснил он и подчеркнул, что сейчас самое время начать диалог. Говоря о короткой встрече с новым министром обороны Китая Ли Шанфу накануне вечером, Остин указал, что "сердечное рукопожатие за ужином не заменит дискуссии о фактах".

Перед началом конференции в Сингапуре Ли Шанфу в очередной раз пригрозил завоевать Тайвань. Он также отказался проводить встречу с Остином на данном форуме.

Китай не признает независимость Тайваня

Руководство КНР считает Тайвань частью своей страны и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией", которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.

В марте Тайвань, несмотря на протесты Пекина, посетила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger). Она подписала соглашение о науке и технологиях с Тайванем. Поездка стала первым визитом на Тайвань члена правительства Германии за последние 26 лет.

В 2022 году Тайвань также посетила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и делегация американского Конгресса, что резко усилило напряженность в отношениях между Китаем и США. Китай в ответ провел маневры, на которых отрабатывалась морская и воздушная блокада Тайваня, а также захват этого острова.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
Политика15 ноября 2021 г.01:51 мин.
external

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров

Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.
Политика3 декабря 2020 г.26:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенные многоэтажные дома в Бахмуте

Британская разведка: Роль ВДВ РФ под Бахмутом растет

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика17 ч. назад
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество6 ч. назад
Президент России Владимир Путин

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

Политика18 ч. назад
Измазанная краской стена с табличкой генконсульства России в Мюнхене

"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

Политика20 ч. назад
Любек

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Опубликован рейтинг Всемирного наследия в Европе

Туризм22 ч. назад
Вид на Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха (фото из архива)

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Политика23 ч. назад
На главную страницу