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СМИ: Трамп выиграл праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире

Александр Дельфинов
24 января 2024 г.

Единственная соперница бывшего президента США в споре за право выступить кандидатом от республиканцев на выборах 2024 года Никки Хейли не отказывается от дальнейшей борьбы.

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Трамп выступает перед сторонниками после праймериз в Нью-Гэмпшире
Трамп выступает перед сторонниками после праймериз в Нью-ГэмпширеФото: Pablo Martinez Monsivais/AP Photo/picture alliance

Дональд Трамп победил на первых первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, сообщают в ночь на среду, 24 января, американские СМИ со ссылкой на результаты предварительных подсчетов и соцопросов.

По данным компании Edison Research, после подсчета 41 процента голосов Трамп получил 52,7 процента, а бывшая постоянная представительница США в ООН Никки Хейли - 43,7 процента. Этот результат выглядит лучше для Хейли, чем показывали предварительные опросы. Праймериз в штате Нью-Гэмпшир по традиции считаются особо важными, так как победивший на них становится фаворитом всей кампании.

Никки Хейли не отказывается от борьбы

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в гонке в пользу Трампа, 52-летняя Никки Хейли осталась единственной соперницей экс-президента в споре за право выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах в 2024 году.

Никки Хейли перед голосованием в Нью-Гэмпшире
Никки Хейли перед голосованием в Нью-ГэмпширеФото: picture alliance/dpa/AP

Она уже поздравила Трампа с победой в Нью-Гэмпшире, однако заявила, что в случае его избрания на новый президентский срок страну ждет лишь хаос. "Гонка пока что далека от завершения, впереди еще десятки штатов", - подчеркнула Хейли. Ранее ее представители сообщили, что Хейли будет продолжать предвыборную гонку среди республиканцев как минимум до "супервторника" 5 марта, когда первичные выборы пройдут в 16 из 50 штатов.

Трамп словесно атаковал Хейли

В свою очередь, выступая перед сторонниками после праймериз, 77-летний Дональд Трамп резко высказался в адрес соперницы, назвав ее "самозванкой", которая хочет присвоить себе победу. Накануне Трамп посвятил Хейли несколько эмоциональных постов в своей соцсети Truth Social, среди прочего назвав ее "неадекватной".

Ранее, 16 января, Дональд Трамп выиграл кокусы в штате Айова - первый этап внутрипартийных выборов у республиканцев. Агентство Reuters при этом отмечало, что Трамп проигнорировал все пять состоявшихся до сих пор раундов дебатов республиканских кандидатов, и в "значительной степени избегал" политических поездок по округам штата, которые обычно совершают кандидаты перед кокусами в Айове.

Формально кандидат от республиканцев будет выдвинут на съезде партии в июле. Сами выборы запланированы на 5 ноября. Ожидается, что в них снова будут состязаться Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден, который уже объявил о своем выдвижении.

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Решающие праймериз в Нью-Гэмпшире

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