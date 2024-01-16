Трамп выиграл кокусы в Айове

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл кокусы в штате Айова - первый этап внутрипартийных выборов у республиканцев. Он уверенно опередил губернатора Флориды Рона ДеСантиса и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

Экс-президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 16 января, по центральноевропейскому времени, выиграл кокусы в штате Айова - первый этап внутрипартийного голосования на выборах кандидата в президенты страны от Республиканской партии. После подсчета 95 процентов голосов Трамп получает 51,1 процента. Его соперники, губернатор Флориды Рон ДеСантис и экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирают, соответственно, 21,2 и 19,1 процента. Эти данные приводятся в онлайне газеты The New York Times .

Агентство Reuters при этом отмечает, что Трамп проигнорировал все пять состоявшихся до сих пор раундов дебатов республиканских кандидатов, и в "значительной степени избегал" политических поездок по округам штата, которые обычно совершают кандидаты перед кокусами в Айове.

Следующим этапом будут первые праймериз (первичные выборы) республиканцев, которые состоятся в Нью-Гемпшире 23 января. Республиканская партия должна будет определиться с кандидатом, который пойдет от нее на выборы президента США, до конца весны. Формально он будет выдвинут на съезде партии в июле. Сами выборы запланированы на 5 ноября. Ожидается, что в них снова будут состязаться Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден, который уже объявил о своем выдвижении.

Трампа не допустили к праймериз в Колорадо и Мэне

Ранее штаты Колорадо и Мэн приняли решение не допустить Дональда Трампа к первичным выборам на их территории, которые должны пройти 5 марта. Аналогичные иски поданы против него еще в нескольких штатах. Причина - Трампа подозревают в том, что он подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Экс-президент уже подал аппеляцию на решения о недопуске его до праймериз, и Верховный суд согласился ее рассмотреть.

Кроме того, в 2024 году Трампа ожидают еще несколько судебных процессов, в том числе по обвинениям в мошенничестве, сексуальном насилии и попытке повлиять на исход проигранных им президентских выборов. Однако при любом исходе эти суды не помешают Трампу стать кандидатом в президенты США, а его сторонники только укрепятся в его поддержке, считают наблюдатели.

Джо Байден заявил, что попытки Трампа вернуться в Белый дом представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Действующий президент считает, что его соперник готов принести в жертву своей власти демократическую систему в стране. Только победа демократов может спасти Америку, подчеркнул Байден.

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